„Îi înțeleg pe suporteri” Zeljko Kopic a vorbit despre noua siglă a lui Dinamo + Probleme la meciul cu FC Argeș

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a abordat mai multe subiecte în conferința de presă premergătoare partidei cu FC Argeș, din etapa #8 a play-off-ului din Liga 1.

Dinamo - FC Argeș se joacă duminică, 10 mai, de la 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul croat a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă, despre noua siglă a lui Dinamo, dar și despre viitorul său.

Kopic, despre noua siglă: „Trebuie să existe comunicare între club și suporteri”

Antrenorul lui Dinamo a comentat situația suporterilor, care au anunțat că nu vor intra pe stadion la partida de duminică, în semn de protest față de noua siglă anunțată de club.

„Nu este important ce simt eu personal. Cel mai important este să existe o comunicare bună între club și suporteri, pentru că antrenorii vin și pleacă. Suporterii susțin mereu clubul.

Și este evident că un anumit nivel de comunicare nu a fost la cel mai înalt nivel și că ei nu au fost mulțumiți de această parte. Din informațiile pe care le am, clubul va încerca, în perioada următoare, să repare această situație.

Și, din nou, să avem o atmosferă mai bună. Le înțeleg poziția. Iar noi trebuie să luptăm pentru echipă, pentru suporteri și să dăm totul pe teren”.

Fotbalul este mereu despre haos, dar noi încercăm să controlăm unele lucruri în acest haos, atât cât putem. Despre situația cu fanii, tot sezonul am avut susținerea lor. O vom avea și acum. Unii vor fi în stadion, alții nu, dar noi trebuie să jucăm cât mai bine pentru club, pentru noi toți și pentru suporterii noștri. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Zeljko Kopic: „Nu suntem în cel mai bun moment”

Tehnicianul lui Dinamo a vorbit și despre problemele de lot cu care se confruntă roș-albii în acest final de sezon.

„Nu este perfect. Da, Karamoko are în continuare probleme. Mărginean are în continuare probleme. Alberto Soro nu este nici el pregătit pentru acest meci, va lipsi o perioadă.

Nu suntem, din punctul de vedere al accidentărilor și al lotului, în cel mai bun moment posibil, dar asta este situația”.

4 este locul ocupat de Dinamo în clasament, după șapte etape disputate în play-off

Antrenorul croat a vorbit și despre viitorul său la Dinamo.

„Am întotdeauna ideile mele, dar nu am început discuțiile. Eu, din momentul în care am ajuns aici, am avut ideile mele. Ce văd ca fiind cea mai bună opțiune pentru echipă, pentru club, cum să dezvoltăm, cum să facem lucrurile.

Dar, din nou, nu este vorba doar despre mine. Nu este firma mea privată”, a conchis Zeljko Kopic.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport