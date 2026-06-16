Kylian Mbappe (27 de ani), vedeta Franței, poartă un tricou diferit față de cel al colegilor săi, datorită unei reguli FIFA introduse pentru turneul final.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La Mondialul din 2026, FIFA a introdus mai multe însemne speciale pe tricouri, menite să evidențieze jucătorii cu performanțe importante la edițiile precedente.

Mbappe, tricou special. De ce vedeta Franței joacă într-un echipament diferit la Mondial

Atacantul lui Real Madrid are o Gheată de Aur desenată sub emblema Cupei Mondiale, pe umărul drept al tricoului.

Explicația ține de Cupa Mondială din 2022. Mbappe a câștigat atunci Gheata de Aur, după ce a marcat opt goluri la turneul din Qatar, printre care și un hat-trick în finala pierdută de Franța în fața Argentinei , 3-3 și 2-4 la loviturile de departajare.

Mbappe a terminat atunci competiția cu un gol peste Lionel Messi în clasamentul golgheterilor.

Harry Kane și James Rodriguez, câștigătorii Ghetei de Aur la edițiile din 2018 și 2014, poartă și ei însemne speciale pe tricou.

Noile detalii nu sunt rezervate doar golgheterilor. Jucătorii care debutează la Cupa Mondială poartă un însemn dedicat primei apariții la turneul final, iar fotbaliștii ajunși la cinci sau mai multe ediții poartă pe tricou „Legacy” (Legendă).

În această categorie intră nume precum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer și Yuto Nagatomo.

FIFA marchează separat și performanțele portarilor premiați la edițiile precedente. Manuel Neuer, Emiliano Martinez și Thibaut Courtois poartă Mănușa de Aur, trofeul acordat celui mai bun portar al turneului.

Citește și

Campionatul Mondial 21:24 VAR ia din cricket la CM 2026 Ce sistem au folosit arbitrii la Mondial pentru a întoarce o decizie la limită Citește mai mult VAR ia din cricket la CM 2026 Ce sistem au folosit arbitrii la Mondial pentru a întoarce o decizie la limită

VIDEO: cele mai noi imagini din sport