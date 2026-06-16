Mbappe, tricou special De ce vedeta Franței joacă într-un echipament diferit la Mondial +8 foto
Tricoul lui Kylian Mbappe. Foto: Facebook / Equipe de France de Football
Campionatul Mondial

Mbappe, tricou special De ce vedeta Franței joacă într-un echipament diferit la Mondial

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 23:16
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 23:16
  • Kylian Mbappe (27 de ani), vedeta Franței, poartă un tricou diferit față de cel al colegilor săi, datorită unei reguli FIFA introduse pentru turneul final.
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La Mondialul din 2026, FIFA a introdus mai multe însemne speciale pe tricouri, menite să evidențieze jucătorii cu performanțe importante la edițiile precedente.

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Mbappe, tricou special. De ce vedeta Franței joacă într-un echipament diferit la Mondial

Atacantul lui Real Madrid are o Gheată de Aur desenată sub emblema Cupei Mondiale, pe umărul drept al tricoului.

Explicația ține de Cupa Mondială din 2022. Mbappe a câștigat atunci Gheata de Aur, după ce a marcat opt goluri la turneul din Qatar, printre care și un hat-trick în finala pierdută de Franța în fața Argentinei, 3-3 și 2-4 la loviturile de departajare.

Mbappe a terminat atunci competiția cu un gol peste Lionel Messi în clasamentul golgheterilor.

Echipamentele purtate de jucătorii Franței în meciul cu Senegal. Foto: Facebook / Equipe de France de Football
Echipamentele purtate de jucătorii Franței în meciul cu Senegal. Foto: Facebook / Equipe de France de Football

Galerie foto (8 imagini)

Echipamentele purtate de jucătorii Franței în meciul cu Senegal. Foto: Facebook / Equipe de France de Football Echipamentele purtate de jucătorii Franței în meciul cu Senegal. Foto: Facebook / Equipe de France de Football Echipamentele purtate de jucătorii Franței în meciul cu Senegal. Foto: Facebook / Equipe de France de Football Echipamentele purtate de jucătorii Franței în meciul cu Senegal. Foto: Facebook / Equipe de France de Football Echipamentele purtate de jucătorii Franței în meciul cu Senegal. Foto: Facebook / Equipe de France de Football
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Harry Kane și James Rodriguez, câștigătorii Ghetei de Aur la edițiile din 2018 și 2014, poartă și ei însemne speciale pe tricou.

Noile detalii nu sunt rezervate doar golgheterilor. Jucătorii care debutează la Cupa Mondială poartă un însemn dedicat primei apariții la turneul final, iar fotbaliștii ajunși la cinci sau mai multe ediții poartă pe tricou „Legacy” (Legendă).

În această categorie intră nume precum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer și Yuto Nagatomo.

FIFA marchează separat și performanțele portarilor premiați la edițiile precedente. Manuel Neuer, Emiliano Martinez și Thibaut Courtois poartă Mănușa de Aur, trofeul acordat celui mai bun portar al turneului.

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