„Asta e o întrebare proastă”  Mbappe, enervat de un reporter, după cele 4 goluri reușite în Olympiacos - Real Madrid + Recordul atins

Olympiacos - Real Madrid 3-4. Kylian Mbappe (26 de ani), atacantul galacticilor, a taxat un reporter pentru o întrebare de la sfârșitul meciului.

Francezul a fost aproape de a doborî un record în Liga Campionilor.

Kylian Mbappe a fost omul meciului împotriva grecilor de la Olympiacos, reușind să marcheze toate cele patru goluri ale echipei pregătite de Xabi Alonso.

Kylian Mbappe, enervat de un reporter: „E o întrebare proastă”

La finalul partidei de pe „Georgios Karaiskakis”, atacantul a fost întrebat dacă Real Madrid este dependentă de serviciile sale, iar răspunsul francezului a fost unul categoric:

„ Nu vreau să te jignesc, dar asta e o întrebare proastă. Fiecare are o sarcină în echipă, a mea este să marchez goluri. Pot spune că fără ceilalţi jucători nu câştigăm meciurile.

Nu cred că este o dependenţă, asta este o chestie a jurnaliştilor. Nu poţi spune că este o dependenţă”, a spus Kylian Mbappe, potrivit news.ro.

Atacantul a intrat în grupul select al jucătorilor lui Real Madrid care au marcat patru goluri într-un meci din Liga Campionilor (Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano și Ferenc Puskas).

„Aceștia sunt jucători care au marcat o eră la Real Madrid și este o onoare pentru mine să fac parte din asta, dar trebuie să fac mult mai mult pentru ca oamenii să mă compare cu aceștia trei”, a spus atacantul, conform Mundo Deportivo.

Kylian Mbappe, al doilea cel mai rapid hat-trick din istoria Ligii Campionilor

Primele trei reușite ale superstarului francez au venit într-un interval de 6 minute și 42 de secunde.

Mbappe a fost la doar 30 de secunde de a doborî recordul lui Mohamed Salah pentru cel mai rapid hat-trick din istoria Champions League, performanță ce datează din 12 octombrie 2022.

Atunci, egipteanul celor de la Liverpool puncta de 3 ori pentru „cormorani”, într-o victorie categorică, 7-1, cu Rangers. Performanța sa a fost realizată într-un interval de 6 minute și 12 secunde, scrie site-ul UEFA.com.

Cele mai rapide 4 hat-trick-uri din istoria Ligii Campionilor:

Mohamed Salah (6 minute și 12 secunde) - 2022, împotriva lui Rangers

(6 minute și 12 secunde) - 2022, împotriva lui Rangers Kylian Mbappe (6 minute și 42 de secunde) - 2025, împotriva lui Olympiacos

(6 minute și 42 de secunde) - 2025, împotriva lui Olympiacos Bafetimbi Gomis (8 minute și 45 de secunde) - 2011, împotriva lui Dinamo Zagreb

(8 minute și 45 de secunde) - 2011, împotriva lui Dinamo Zagreb Mike Newell (9 și 17 secunde) - 1995, împotriva lui Rosenborg

