Mbappe, dezvăluire șocantă Francezul a vrut să renunțe la națională: „M-au făcut maimuță. Cum să joc pentru astfel de oameni?”
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 10:58
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 10:59
  • Kylian Mbappe (27 de ani), căpitanul echipei naționale a Franței și starul clubului Real Madrid, a vorbit în cadrul unui podcast despre unul dintre cele mai dureroase momente din cariera sa.

Euro 2021 îi trezește încă amintiri dureroase lui Mbappe. În special rasismul la care a fost supus după ce a ratat o lovitură de la 11 metri în meciul disputat cu Elveția în optimile turneului final, pe când avea doar 22 de ani. Elvețienii s-au calificat în sferturi după ce au învins la loviturile de departajare, scor 3-3 (5-4 d.pen.).

Kylian Mbappe: „Au început să mă facă maimuță”

În cadrul podcastului „The Bridge”, unde a participat alături de fotbaliștii Achraf Hakimi și Aurelien Tchouameni și comediantul Malik Bentalha, Mbappe a vorbit despre ce s-a întâmplat după meciul cu Elveția, care s-a disputat pe Arena Națională din București.

„Au început să mă facă maimuță. Atunci mi-am spus: «Pentru mine, echipa națională este punctul culminant, iar eu pun mai presus de orice oameni care mă trag în jos dacă nu înscriu.» Asta mi-a schimbat foarte mult relația cu echipa națională. Nu poți să-ți pui toate ouăle într-un singur coș, pentru că ei iau coșul și îl aruncă. A fost foarte brutal pentru mine”, a declarat Mbappe, potrivit marca.com.

Francezul a dezvăluit că s-a simțit ca „un mort viu” în vacanța de după EURO 2021.

„Am plecat în vacanță și, în primele câteva zile, mă simțeam ca un mort viu. Când am ajuns la echipa națională am câștigat imediat Cupa Mondială și eram tratat ca un erou național. Mi-am spus: «Franța e grozavă!». Și apoi, brusc, mi s-a aruncat asta în față. A fost greu”, a mărturisit el.

Mbappe recunoaște că s-a gândit să nu mai vină la naționala Franței și chiar s-a întâlnit cu Noel Le Graet, pe atunci președintele Federației Franceze de Fotbal, pentru a-și exprima sentimentele.

„I-am spus că nu mai vreau să vin. Joc pentru oameni care cred că sunt o maimuță dacă nu dau goluri. Nu pot juca pentru astfel oameni”, a recunoscut el.

De asemenea, francezul a dezvăluit cum l-a convins Le Graet să se răzgândească.

„Chiar crezi că o să te las să pleci din acest birou?”, i-a replicat acesta, râzând.

franta rasism kylian mbappe euro 2021
