FCSB ia exemplul rivalei După Dinamo, roș-albaștrii  își pot schimba și ei sigla  de sezonul viitor: cum va arăta

FCSB ia exemplul rivalei Dinamo și își va schimba sigla din sezonul viitor.

Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA al roș-albaștrilor.

În comparație cu Dinamo, FCSB nu a adus modificări majore față de sigla actuală. Mihai Stoica a precizat că varianta finală este încă în lucru și ar putea apărea pe echipamentele echipei odată cu stagiunea următoare.

În noua versiune, sigla ar urma să păstreze aceeași structură, însă cu o inversare a culorilor roșu și albastru.

În plus, steaua cu opt colțuri ar urma să fie colorată în roșu, în locul nuanței galbene folosite în prezent.

Noua siglă apare deja pe scaunele noului autocar, care a costat-o pe FCSB 650.000 de euro și care este așteptat să sosească lunile următoare în România.

Foto: fanatik.ro

„Fac tot felul de încercări, mai schimb culorile. Uite, spre exemplu, pe autocar avem sigla nouă, dar cu niște culori mai vii. Îmi place mult.

Îmi place mie cum arată. Sigla actuală e cu steaua în opt colțuri și în mijloc galben. Putem să ne jucăm cum vrem.

Uite, Chelsea are sigla de diferite culori. Pe echipament o să vedem, s-ar putea să fie asta pe echipamentul de anul viitor”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

