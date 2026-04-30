„Întrebați-l pe MM!” Nicolae Dică răspunde după ce Mihai Stoica a anunțat că e exclus să revină la FCSB: „Eu am făcut lucruri bune acolo”

Nicolae Dică (45 de ani) i-a răspuns lui Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, cel care a exclus o întoarcere a tehnicianului pe banca roș-albaștrilor.

„Este exclus ce se scrie prin presă, ba că e Șumudică, ba că e Reghecampf, Toni Petrea, Dică”, declara Mihai Stoica după ce FCSB a rămas fără antrenor, odată cu plecarea lui Rădoi la Gaziantep.

Nicolae Dică, replică pentru Mihai Stoica: „Eu cât am fost acolo am făcut niște lucruri bune”

Întrebat despre afirmațiile făcute de președintele CA al roș-albaștrilor, Dică a scos în evidență performanțele sale cât timp a fost antrenorul echipei.

„Întrebați-l pe el, eu nu am de unde să știu. Te mai cerți, dacă nu te cerți, nu e treaba bună. Nu sunt în măsură să comentez. Nu mă afectează. Nu pot să zic eu de ce a zis e asta.

Eu cât am fost acolo am făcut niște lucruri bune. Am calificat echipa în primăvara Europană, play-off de Champions League, grupe de Europa League.

După m-am întors pentru câteva luni atunci și am dus echipa în Conference League după 5 ani. Am făcut niște lucruri bunicele zic eu”, a declarat Nicolae Dică la digisport.ro.

Chestionat și cu privire la o posibilă revenire a lui Elias Charalambous, fostul atacant a afirmat:

„Pe termen scurt e cea mai bună variantă, dacă vor să aducă un antrenor până în vară. El cunoaște lotul, a avut o comunicare foarte bună cu jucătorii. A făcut performanță. A plecat, a venit Mirel și i-a zdruncinat pe jucători puțin.

Acum poate au nevoie tot de unul ca el, pentru o lună. Dacă vor să aducă un antrenor pe termen mai lung cred că pot găsit o variantă mai bună”.

Dică a pregătit FCSB în două rânduri, între iunie 2017 și decembrie 2018, adunând 80 de partide, respectiv între iulie 2022 și noiembrie 2022, când a bifat alte 23 de meciuri pe banca roș-albaștrilor.

Ulterior, tehnicianul a mai pregătit CS Mioveni, FC U Craiova, FC Voluntari, FC Argeș și Concordia Chiajna.

