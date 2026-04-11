Nostalgia La Liga FOTO: Spaniolii lansează Retro Matchday pentru această etapă a competiției. Tricouri vintage și grafică TV din deceniile trecute. Ce cluburi nu vor lua parte +10 foto
Grafica TV la Real Madrid - Girona. Foto: capturi Prima Sport + IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 11.04.2026, ora 00:05
  • La Liga a pregătit o campanie specială pentru etapa #31, numită Retro Matchday, care se desfășoară în acest weekend.

Real Madrid și Girona au deschis runda în Spania vineri seară, iar primele elemente ale campaniei au apărut deja la partida de pe „Bernabeu”.

La Liga a lansat Retro Matchday. Tricouri vechi și grafică TV din deceniile trecute

Liga spaniolă vrea să omagieze istoria cluburilor participante și a pregătit o campanie inedită pentru runda din perioada 10-13 aprilie.

Un număr de 38 de echipe dintre cele 42 care participă în primele două eșaloane din Spania vor purta fie tricouri retro, fie tricouri inspirate din trecut sau cu diverse elemente care fac trimitere la o anumită perioadă.

Mingea oficială va fi și ea special concepută pentru această ocazie, iar anumite detalii de pe stadioane vor face atmosfera similară cu cea din urmă cu mai mulți ani.

Arbitri care vor oficia partidele vor purta și ei echipamente vintage, iar grafica TV va fi tot din deceniile anterioare, potrivit marca.com.

La duelul de vineri dintre Real Madrid și Girona au apărut deja primele elemente grafice: tabela de marcaj, R-ul care licăre în colțul ecranului când sunt difuzate reluările sau tranziții cu vechiul logo al ligii spaniole, utilizat din 1993 până în 2016.

Elementele retro surprinse în Real Madrid - Girona / foto: capturi Digi Sport

Barcelona, Rayo, Getafe și Real Madrid nu vor avea echipamente retro în această etapă, primele 3 din motive logistice, în timp ce „galacticii” nu au vrut să se implice în campanie.

Nationala
10.04
Citește mai mult
Special
10.04
Citește mai mult
Special
10.04
Citește mai mult
Diverse
10.04
Citește mai mult
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
