„Nu luăm hotărâri la supărare”  Gică Popescu, după ce a auzit că Ianis Zicu vrea să plece de la Farul: „Asta îi voi spune”

HERMANNSTADT - FARUL 1-0. Gică Popescu (58 de ani), acționarul celor de la Farul Constanța, a vorbit despre declarația lui Ianis Zicu (42 de ani), după ce tehnicianul „marinarilor” a anunțat că vrea să plece de la echipă, la finalul partidei de la Sibiu.

Farul a pierdut partida cu Hermannstadt în prelungiri, Luca Stancu fiind singurul marcator al partidei.

Farul e, în acest moment, la patru puncte distanță de locurile care vor disputa baraj de menținere/retrogradare.

Gică Popescu: „Vrem să continuăm cu Zicu”

Imediat după ce Ianis Zicu a anunțat că vrea să plece de la Farul, Gică Popescu a reacționat:

„Eu n-am apucat să mă văd cu Ianis și să vorbesc cu el pentru că am plecat imediat după finalul meciului. Vom vedea zilele viitoare. Îi voi spune să se liniștească și să nu ia o hotărâre atât de importantă.

În seara asta am pierdut total nemeritat, am făcut o primă repriză foarte bună, dar la acea greșeală a lui Ramalho am luat gol în minutul 90+2 și am pierdut.

Trebuie să mergem înainte. Faptul că am jucat bine în prima repriză îmi dă încredere pentru ce urmează până la finalul sezonului. Nu trebuie să luăm hotărâri atât de importante la supărare, ci să discutăm și să găsim soluții”, a declarat Gică Popescu, la Digi Sport.

Întotdeauna am fost pentru continuitate. Știți foarte bine, am mai spus-o și acum o lună că mergem cu Ianis cel puțin până la finalul sezonului. M-aș bucura să se liniștească în seara asta și să continuăm, pentru că așa e normal. Gică Popescu

Gică Popescu: „E normal să mă gândesc la retrogradare”

Întrebat dacă își face griji privind o posibilă retrogradare, acționarul majoritar de la Farul Constanța a declarat:

„Am un semn mare de întrebare. De ce avem o repriză foarte bună și apoi cădem. Astăzi, cei care au venit de pe bancă n-au adus nimic, dar nu acesta este motivul pentru care am pierdut.

(n.r. - Vă gândiți la retrogradare?) E normal să mă gândesc și la asta, cu toate că am mare încredere atât în echipă, cât și în staff”, a mai spus Gică Popescu.

Ce a declarat Ianis Zicu

La finalul partidei de pe Municipalul din Sibiu, tehnicianul Farului a declarat că este momentul pentru un șoc la echipă.

„Nu sunt genul de antrenor care am ținut vreodată unde am fost de vreun scaun. Am muncit, mi-am dorit. Din păcate, vibe-ul și energia simt că nu sunt de partea noastră.

Consider că e momentul oportun pentru club să poată să meargă mai departe și să găsească soluția pentru că meciul următor este peste 10 zile.

În momentul acesta, există un singur lucru: Farul să se salveze cât mai repede din punct de vedere matematic. În acest moment simt o epuizare psihică. Mi-am dorit mult mai mult, nu am reușit.

Mă simt epuizat emoțional pentru ce a fost în ultima perioadă. Din păcate, lucrurile nu funcționează. Consider că e momentul ca eu să fac un pas în spate”, a declarat Ianis Zicu.

