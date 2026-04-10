„Nu luăm hotărâri la supărare”  Gică Popescu, după ce a auzit că Ianis Zicu vrea să plece de la Farul: „Asta îi voi spune”
alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 21:56
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 22:21
  • HERMANNSTADT - FARUL 1-0. Gică Popescu (58 de ani), acționarul celor de la Farul Constanța, a vorbit despre declarația lui Ianis Zicu (42 de ani), după ce tehnicianul „marinarilor” a anunțat că vrea să plece de la echipă, la finalul partidei de la Sibiu.
  • Farul a pierdut partida cu Hermannstadt în prelungiri, Luca Stancu fiind singurul marcator al partidei.

Farul e, în acest moment, la patru puncte distanță de locurile care vor disputa baraj de menținere/retrogradare.

Ianis Zicu vrea să demisioneze! Antrenorul Farului nu a mai rezistat după eșecul cu Hermannstadt: „Sunt epuizat psihic! Trebuie să fac un pas în spate"
Gică Popescu: „Vrem să continuăm cu Zicu”

Imediat după ce Ianis Zicu a anunțat că vrea să plece de la Farul, Gică Popescu a reacționat:

„Eu n-am apucat să mă văd cu Ianis și să vorbesc cu el pentru că am plecat imediat după finalul meciului. Vom vedea zilele viitoare. Îi voi spune să se liniștească și să nu ia o hotărâre atât de importantă.

În seara asta am pierdut total nemeritat, am făcut o primă repriză foarte bună, dar la acea greșeală a lui Ramalho am luat gol în minutul 90+2 și am pierdut.

Trebuie să mergem înainte. Faptul că am jucat bine în prima repriză îmi dă încredere pentru ce urmează până la finalul sezonului. Nu trebuie să luăm hotărâri atât de importante la supărare, ci să discutăm și să găsim soluții”, a declarat Gică Popescu, la Digi Sport.

Întotdeauna am fost pentru continuitate. Știți foarte bine, am mai spus-o și acum o lună că mergem cu Ianis cel puțin până la finalul sezonului. M-aș bucura să se liniștească în seara asta și să continuăm, pentru că așa e normal. Gică Popescu

Gică Popescu: „E normal să mă gândesc la retrogradare”

Întrebat dacă își face griji privind o posibilă retrogradare, acționarul majoritar de la Farul Constanța a declarat:

„Am un semn mare de întrebare. De ce avem o repriză foarte bună și apoi cădem. Astăzi, cei care au venit de pe bancă n-au adus nimic, dar nu acesta este motivul pentru care am pierdut.

(n.r. - Vă gândiți la retrogradare?) E normal să mă gândesc și la asta, cu toate că am mare încredere atât în echipă, cât și în staff”, a mai spus Gică Popescu.

Ce a declarat Ianis Zicu

La finalul partidei de pe Municipalul din Sibiu, tehnicianul Farului a declarat că este momentul pentru un șoc la echipă.

„Nu sunt genul de antrenor care am ținut vreodată unde am fost de vreun scaun. Am muncit, mi-am dorit. Din păcate, vibe-ul și energia simt că nu sunt de partea noastră.

Consider că e momentul oportun pentru club să poată să meargă mai departe și să găsească soluția pentru că meciul următor este peste 10 zile.

În momentul acesta, există un singur lucru: Farul să se salveze cât mai repede din punct de vedere matematic. În acest moment simt o epuizare psihică. Mi-am dorit mult mai mult, nu am reușit.

Mă simt epuizat emoțional pentru ce a fost în ultima perioadă. Din păcate, lucrurile nu funcționează. Consider că e momentul ca eu să fac un pas în spate”, a declarat Ianis Zicu.

Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Nationala
10.04
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Citește mai mult
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Special
10.04
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Citește mai mult
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Special
10.04
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Citește mai mult
„A iubit România din toți rărunchii” VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc”
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Diverse
10.04
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Citește mai mult
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
