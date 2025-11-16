„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre  dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv”

Ladislau Boloni (72 de ani), a vorbit despre unul dintre jucătorii problematici pe care i-a antrenat de-a lungul carierei, atacantul Mario Jardel (52 de ani).

Boloni l-a avut drept jucător pe Jardel la Sporting Lisabona, la începutul anilor 2000, atunci când îi mai avea sub comandă și pe Cristiano Ronaldo sau Ricardo Quaresma.

Ladislau Boloni, despre dependența lui Jardel: „Se făcea control, iar el era pozitiv”

Tehnicianul a vorbit despre Mario Jardel, fotbalist care era dependent de droguri în acea perioadă. Boloni a povestit cum a încercat să-l ajute, dar a vorbit și despre momentele în care nu îl putea folosi, tocmai din cauza dependenței.

„(n.r. întrebat cu ce jucător a avut cele mai mari probleme) Cu Jardel. Tatăl și mama lui erau alcoolici, asta era problema de fapt.

Scriam echipa pe tablă, jucătorii erau de față, dădeam echipa care intra pe teren, iar doctorul îmi făcea semn că «Nu, nu, acolo nu se poate » , Jardel era cu (n.r. face semn către nas)... Se făcea control, doctorul îi făcea înainte, și el era pozitiv.

Odată am hotărât: «Ia să încerc eu și treaba asta». Eram antrenor tânăr, făceam multe, cheltuiam multă energie, poate inutilă. Dar eu sunt cu sufletul împăcat, am făcut ce credeam că e bine.

I-am zis: «Auzi, te iau în cantonament cu mine, mergem și ne închidem la Alcochete. Tu în camera ta, eu în camera mea. Vorbim, mâncăm, ne antrenăm, fugim».

Directorul sportiv i-a luat cheia de la mașină și am dormit acolo cu el, în cantonament. Făceam antrenament suplimentar cu el, ca să-și revină”, a declarat Boloni în podcastul „Vorbitorincii”.

Marele regret al lui Boloni: „A fost un eșec mare pentru mine”

Antrenorul a declarat că, deși a încercat să îl ajute pe fotbalistul brazilian, nu a reușit, fapt pe care îl consideră și acum un mare eșec:

„Sunam în Brazilia să discute cu soția, Carmen, cu copiii. Ce ieșea din omul ăsta, prin toate orificiile, ceva groaznic. A început să fie frumos. Dar după vreo șase zile îmi zice: «Nu mă simt bine, trebuie să mă duc puțin, dar vin înapoi».

I-am zis: «Mario, te cunosc, nu pleci nicăieri. Ieșim, fugim, faci un antrenament scurt și plăcut». El a spus «Da, da, da, vin». Știam că nu o să mai vină. A dat un telefon, a venit un taxi, un prieten, cineva. A dispărut. A doua zi a apărut, foarte bine, dar doctorul îmi făcea semn.

Ăsta a fost un eșec mare pentru mine, să-l pierd pe Mario Jardel în al doilea an. A marcat 40 și ceva de goluri în primul, apoi a rămas la vreo șase, în al doilea”.

Mario Jardel, despre cum a devenit consumator de droguri

Mario Jardel. FOTO x.com/SportingCP

„Am făcut pasul în această lume (n.r. a drogurilor) din curiozitate, în perioada în care evoluam pentru formațiile din Europa.

Am cunoscut câteva persoane care mi-au oferit droguri și am început chiar să le consum în mod regulat pe durata vacanțelor, deoarece în timpul sezonului competițional aveam controale antidoping”, povestea Jardel în 2019 pentru canalul de Youtube Pilhado, citat de Gazzetta dello Sport.

Drogurile sunt un mare pericol pentru lumea fotbalului. Jucătorii ajung să aibă foarte mulți bani, iar de aici apar capcanele, anturajul, tentațiile, curiozitățile Mario Jardel

Născut pe 18 septembrie 1973, Mario Jardel a evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Vasco de Gama, Gremio, FC Porto, Galatasaray, Sporting Lisabona, Bolton Wanderers, Alaves sau Beira-Mar.

A fost coechipier un sezon cu Hagi și Popescu la Galatasaray (2000/2001).

