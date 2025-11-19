Lansarea filmului dedicat lui Ladislau Boloni a avut loc astăzi în București, la Mall Băneasa.

Pe lângă discuția pe tema proiecției „Boloni - legenda care ne leagă”, mai multe nume importante au vorbit și despre situația echipei naționale.

După premiera de la Târgu Mureș, Boloni a fost însoțit miercuri la lansarea din București de nume precum Gheorghe Hagi, Victor Pițurcă, Ioan Becali, membri ai generației Steaua '86, dar și Valentin Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, apărut la braț cu Loți Boloni.

Ioan Becali: „Boloni poate antrena oricând naționala”

„O legendă importantă a fotbalului românesc, mai ales că el era de etnie maghiară, a reprezentat România în toate competițiile, a vorbit frumos de România, a ajutat România, a ajutat o echipă de club să devină campioana Europei.

A antrenat și a luat campionate în alte țări. A luat campionatul cu Liege, în Belgia, a luat campionatul cu Sporting Lisabona, cam atunci s-a mai legat prietenia mea cu el, când l-a luat pe Marius Niculae, când l-am cunoscut și pe Ronaldo.

El a mai fost la națională și ne-a lăsat puțin cu gura căscată atunci. Dar, oricum, e un antrenor care poate să ia naționala oricând.

Încă arată bine fizic, din punct de vedere mental. Are o fată care e la locul ei, soția care merge după el, nicio problemă. În orice moment poate prelua”, a declarat Ioan Becali.

Întrebat dacă Mircea Lucescu trebuie să rămână la națională, acesta a răspuns:

„Normal că trebuie să rămână la baraj. Eu zic că e normal să rămână la baraj. E un risc mare, îți dai seama, pentru valoarea lui Lucescu să ajungă la baraj și să fie eliminat, mai ales după criticile pe care i le-ați adus acum. Dar, un luptător trebuie să meargă la baraj și să ne califice”.

Gică Hagi: „Boloni s-a născut să fie mare”

„Regele” a refuzat să vorbească pe situația naționalei și s-a concentrat doar pe evenimentul dedicat fostului său coleg de la Steaua.

„Jucător, antrenor, el s-a născut să fie mare. Pentru noi a fost un exemplu, pentru că totdeauna în el am văzut responsabilitate, profesionalism, punctualitate.

Întotdeauna a încercat să facă lucrurile așa cum trebuie și cred că era un exemplu pentru noi, cei tineri. A fost chiar un exemplu foarte bun”, a spus Gică Hagi.

Întrebat despre cea mai frumoasă amintire cu Loți Boloni, Hagi a transmis:

„Atunci când m-a lăsat să bat lovitura liberă în Supercupă (n.r. - Supercupa Europei, 1-0, cu Dinamo Kiev)”.

Victor Pițurcă: „România poate trece de baraj”

Fostul selecționer a comentat mai mult pe tema naționalei și, în ciuda formei slabe, crede că România poate face o figură frumoasă la baraj.

„Eu la echipa națională am renunțat, știți, într-un moment care era foarte bun pentru mine. Am spus că cine știe peste câți ani voi reveni. Sigur că mă gândesc tot timpul că n-am reușit o calificare la un Campionat Mondial. Mă bate acest gând.

Cel mai potrivit adversar la baraj ar fi cel pe care îl putem învinge. Acela ar fi cel mai potrivit adversar. Dar toți adversarii sunt buni, cred că sunt peste noi și au și avantajul că joacă pe propriul teren.

Însă, în același timp, nici pe departe nu mă gândesc că ar fi imposibilă o chestie de genul ăsta. Deci, orice echipă dintre cele patru cred că e accesibilă, poți să o învingi. Depinde de moment, de loc, de echipă, de strategia pe care o face selecționerul.

Deci, eu am trecut prin multe în viața mea și am jucat contra unor echipe mult mai bune ca acestea patru și am reușit să le înving. Deci, se poate acest lucru”, a spus Victor Pițurcă.

FOTO Imagini din viața lui Ladislau Boloni

Ce tratează filmul lui Ladislau Boloni

Documentarul despre viața și cariera marelui sportiv include interviuri cu mari personalități ale fotbalului mondial și românesc, printre care: Gheorghe Hagi, Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Victor Pițurcă, Axel Witsel, Raphael Varane, Petr Cech, Tibor Nyilasi și regretatul Helmut Duckadam.

De asemenea, a acceptat să fie intervievat și Valentin Ceaușescu, iar foștii coechipieri ai lui Bölöni de la Steaua, Tudorel Stoica, Victor Pițurcă, Marius Lăcătuș, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, contribuie cu amintiri despre cucerirea Cupei Campionilor Europeni și a Supercupei Europei.

Alți participanți includ adversari, foști elevi ai lui Loți și conducători: Joao Pinto, Ricardo Quaresma, Rui Jorge, Kim Kallstrom, Hugo Viana, Pedro Barbosa, Luciano D’onofrio, Víctor Muñoz și Migueli, precum și scriitorul și publicistul român Mircea Dinescu.

FOTO O nouă apariție în spațiul public a lui Valentin Ceaușescu, la premiera bucureșteană a documentarului despre Boloni

