„A permis multe trageri de timp!” Laszlo Balint, iritat de „central” la partida cu Dinamo: „A stat un minut doar pentru o înlocuire”

Tehnicianul gălățenilor a fost enervat de modul în care „alb-roșiii” au tras de timp, momente permise „centralul” Iulian Călin.

Cu acest eșec, Oțelul rămâne în afara locurilor de play-off, iar Farul Constanța s-ar putea distanța în cazul unei victorii duminică, contra celor de la FCSB.

Dinamo - Oțelul 1-0 . Laszlo Balint: „A stat un minut doar pentru a permite înlocuirea”

„Cred că am făcut o partidă foarte bună, îi felicit pe băieți, nivelul nostru cred că fost unul foarte bun, chiar dacă am intrat un pic mai greoi în meci. Dinamo a avut controlul, chiar dacă nu a avut situații de poartă. Au avut o posesie care te macină ușor-ușor.

Apoi am reglat, am știut cum să ducem posesia lor într-o anumită zonă, să-i forțăm să joace minge lungă sau să greșească. Eu consider că a doua repriză am dominat-o chiar autoritar aș putea spune, am avut și câteva situații de marca, dar ăsta este fotbalul.

Rămânem cu nimic din acest meci, dezamăgiți, la începutul unei săptămâni foarte grele pentru noi. Repet, îmi felicit băieții pentru efortul depus și ne pare rău că nu am reușit să scoatem ceva din această partidă.

I-am reproșat arbitrului că a permis foarte multe trageri de timp. I-am reproșat… a fost o discuție civilizată, i-am spus că asta a fost părerea mea și ce am simțit de pe bancă. În ultimele 20 de minute mi s-a părut că a permis foarte multe trageri de timp, la un moment dat a stat un minut doar pentru a permite să se facă înlocuirea, trebuia să dea drumul la joc.

Asta e, și noi am jucat în 10 oameni când Nuno Pedro a ieșit accidentat. Dar e un arbitru pe care-l respect, cred că nu au fost decizii foarte grele în acest meci, chiar dacă ni s-a transmis la început că această partidă s-a jucat fără VAR.

Cred că faptul că Dinamo s-a folosit de absolut toate mijloacele în ultimele minute pentru a-și atinge scopul, spune foarte multe despre prestația noastră. Noi îi respectăm, am spus-o de la început că nivelul jocului lui Dinamo îi îndreptățește să spere la câștigarea campionatului în acest sezon”, a declarat Balint, la Digi Sport.

Laszlo Balint: „Deocamdată nu a fost aprobată legea”

Antrenorul Oțelului a comentat și pe tema „Ordinului Novak”, care ar putea impune cluburilor să utilizeze cel puțin 40% sportivi români.

„Deocamdată este o lege care nu a fost aprobată (n.r. legea Novak - Oțelul a avut doar 3 români pe teren), când va fi, e clar că la nivel de club va trebui să existe o analiză.

Nu aș vrea să mă pronunț, nu sunt în măsură, dar vă dați seama că sunt jucători străini, inclusiv la noi, care au contracte multianuale, ori această lege s-ar reflecta destul de drastic și în bugetele cluburilor, nu știm dacă suntem singurii în această situație”, a spus Balint.

Laszlo Balint, paralelă cu golul similar încasat de la Moruțan, în 2021

„Am vorbit cu Alin Pânzaru, secundul meu, și ne-am adus aminte că în primul sezon de după promovare, cu UTA, am pierdut cu FCSB când Moruțan, jucător de 1.70m, ne-a dat gol aproape identic, de la 12 metri cu capul, de pe picioare.

Acum cred că a fost o fază similară și puteam să facem cu toții mai mult. Nu cred că am avut foarte mari probleme din punct de vedere defensiv, chiar dacă Dinamo este o echipă cu o forță defensivă foarte mare, cred că am reușit să-i blocăm destul de bine. Chiar și când au avut mingea, au avut-o în niște zone în care ni le-am asumat, am închis culoarele destul de bine.

Rămâne să analizăm, suntem la cald, timpul pe care-l avem la dispoziție să pregătim meciul din Cupă, de marți, este foarte scurt. Să vedem ce reușim să facem, staff-ul medical era destul de ocupat în vestiar, câțiva jucători care acuză probleme medicale, rămâne să evaluăm și starea lor și să vedem ce formulă putem să aliniem marți. Indiferent de cine va juca, vom trata foarte serios și vom încerca să câștigăm”, a mai spus tehnicianul.

Balint a venit cu dezvăluiri și despre oferte și situația lotului:

Avem jucători care au oferte, sunt discuții. Sunt lucruri care nu țin de mine. Dar noi trebuie să ne construim bugetul din mai multe surse, iar vânzarea de jucători e importantă. Ștefan Bană ne lipsește. Nu aș vrea să vă răspund la întrebarea legată de el. E una delicată, face parte din intimitatea lui. Laszlo Balint, la Digi Sport

