Barcelona, răspuns acid pentru Real Președintele catalanilor, despre noile acuzații ale lui Perez: „Arată obsesia lor pentru noi!”

Joan Laporta, președintele Barcelonei, a răspuns ultimelor acuzații venite din partea omologului său, Florentino Perez.

Președintele celor de la Real Madrid a adus din nou în discuție problemele de arbitraj și „Cazul Negreira”.

În ultima Adunare Generală a clubului „blanco”, Perez a lansat din nou o serie de acuzații la adresa Barcelonei, legate de corupție, amintind de celebrul caz „Negreira”, fostul vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor (TCA) din cadrul Federației Spaniole de Fotbal.

Negreira a primit sume mari de bani din partea catalanilor, clubul susținând că banii erau pentru servicii de consultanță.

Joan Laporta: „Declarațiile dezvăluie obsesia Madridului pentru Barcelona”

Prezent în Andorra pentru lansarea cărții „Principatul Blaugrana”, Laporta a profitat de ocazie pentru a răspunde declarațiilor făcute de Florentino Perez.

„Acum, că sunt în Andorra, îmi amintesc de declarațiile făcute la Adunarea a lui Real Madrid, despre care nu am avut ocazia să comentez. Cred că sunt deplasate, dezvăluie obsesia Madridului pentru Barcelona.

Se pare că trebuie să vorbească despre Barça ca să justifice cine știe ce. Sunt prezenți constant în procedurile judiciare ale «Cazului Negreira», pe care le târăsc ca pe o gumă de mestecat, pentru că știu că nu e nimic de spus, dar este o modalitate de a justifica ceva ce nu este adevărat: Barça nu a mituit niciodată un arbitru, iar arbitrii, în general, nu favorizează Barça.

Întotdeauna au favorizat Madridul. Chiar și în ultimul meci au marcat două goluri care, în opinia mea, nu ar fi trebuit validate, iar Barça ar fi fost acum lider în campionat”, a declarat Laporta, potrivit marca.com.

Joan Laporta: „Canalul TV al lui Real Madrid influențează arbitrii”

Oficialul catalanilor a atras atenția și asupra canalului TV al madrilenilor, unde au lucrat mai mulți foști directori sau jucători ai adversarilor.

„Canalul de televiziune al lui Real Madrid încearcă să influențeze arbitrii în fiecare săptămână... Toată lumea poate vedea că săptămână de săptămână încearcă să influențeze arbitrii, este rușinos.

Nu poți fi cinic și să spui că favorizează Barça, trebuie doar să te uiți la președinții Comitetului Tehnic al Arbitrilor care au fost acolo, membri, foști directori sau foști jucători ai lui Real Madrid.

Ceea ce spune canalul lor de televiziune merită studiat. Înțeleg părtinirea față de Real Madrid care există, dar nu ar trebui să ne ofere prelegeri și să încerce să ne discrediteze pe noi”, a mai spus Laporta.

FOTO. Real Madrid - Barcelona 2-1 , ultimul El Clasico disputat

