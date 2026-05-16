De ce a căzut Rapid în play-off Fostul campion din Giulești a analizat de la un capăt la celălalt: „Eu așa aș fi gândit-o”

FC Argeș - Rapid 2-2. Constantin Schumacher (50 de ani), fost jucător și antrenor al giuleștenilor, a făcut o analiză după ce echipa lui Gâlcă a ratat toate obiectivele în acest sezon.

Antrenor la SCM Râmnicu Vâlcea, echipă cu care a promovat în liga secundă, Schumacher a identificat mai multe minusuri la Rapid, atât la nivel de conducere, cât și la nivel de vestiar.

Constantin Schumacher: „Rapid nu are un lider”

Tehnicianul e de părere că cea mai mare problemă a Rapidului a fost lipsa unor lideri în vestiar, respectiv a unor foști mari jucători în funcții de conducere.

„Îmi pare rău de Gâlcă, este un băiat extraordinar, este un băiat super OK, dar cred că ce-a arătat Rapidul în play-off, sau în cea mai mare parte a campionatului, că a avut fluctuații de joc și nu au avut un joc consistent mai mereu, nu s-a pliat pe ceea ce își doresc suporterii.

Din punctul meu de vedere, mai ales că aveți și în studio foști fotbaliști care contează și care au jucat la echipe mari, eu cred că Rapid nu a avut un lider , un om de grup, un om care să-i învețe pe jucătorii respectivi ce înseamnă culorile acelea.

Eu pe Săpunaru sau pe Daniel Nicolae, care au rămas acolo, niciodată... (n.r. - nu i-ar fi lăsat să plece). Le găseam orice poziție în clubul ăla ca să rămână acolo.

Eu așa aș fi gândit-o, pentru că jucători ăștia care vin acolo nu știu ce înseamnă un club cu tradiție. Nu e vorba neapărat de Rapid, ci de oricare altă echipă care are tradiție. Cum e Florentin Petre la Dinamo”, a declarat Schumacher, la Digi Sport Matinal.

În plus, fostul mijlocaș ofensiv a subliniat că lotul giuleștenilor este prea „subțire” pentru a putea câștiga titlul.

Dacă pretențiile Rapidului erau să ia campionatul, lotul nu-i ajută să facă acest lucru. Pentru că, din punctul meu de vedere, le trebuia cel puțin 4 jucători. Ei n-au avut atacant, ei n-au avut jucători de ultimă pasă, ei n-au avut fundași. Constantin Schumacher, antrenor SCM Râmnicu Vâlcea

Constantin Schumacher a jucat la Rapid în perioada 1999-2005 (a petrecut 6 luni la Gloria Bistrița, în 2001). A câștigat o Supercupă a României (1999/2000) și un titlu (2002/03).

Ca antrenor, Schumacher a promovat cu Rapid în Liga 3, la finalul sezonului 2017/18 (echipa se numea Academia Rapid). Ulterior, acesta a fost înlocuit pe banca tehnică a giuleștenilor de Daniel Pancu.

