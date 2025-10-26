Grameni, cu picioarele pe pământ Mijlocașul de la Rapid, despre lupta la titlu: „Facem o greșeală dacă ne gândim la asta de acum” +47 foto
Constantin Grameni foto: GOLAZO.ro
Superliga

Grameni, cu picioarele pe pământ Mijlocașul de la Rapid, despre lupta la titlu: „Facem o greșeală dacă ne gândim la asta de acum”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 26.10.2025, ora 13:11
alt-text Actualizat: 26.10.2025, ora 13:11
  • RAPID - UNIREA SLOBOZIA. Constantin Grameni (28 de ani) a prefațat partida din etapa #14 a Ligii 1, însă a comentat și șansele giuleștenilor în lupta pentru titlu.
  • Meciul va avea loc luni, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Grameni a ajuns la un număr de 150 de meciuri în Liga 1, la 23 de ani, iar la conferința premergătoare meciului cu Slobozia a vorbit și despre forma foarte bună în care se află Rapid.

Real Madrid - Barcelona 2-1 Formația de pe „Santiago Bernabeu” a rupt blestemul și câștigă primul El Clasico al sezonului
Citește și
Real Madrid - Barcelona 2-1 Formația de pe „Santiago Bernabeu” a rupt blestemul și câștigă primul El Clasico al sezonului
Citește mai mult
Real Madrid - Barcelona 2-1 Formația de pe „Santiago Bernabeu” a rupt blestemul și câștigă primul El Clasico al sezonului

RAPID - SLOBOZIA. Constantin Grameni: „Facem o greșeală dacă ne gândim de acum la titlu”

Grameni a vorbit despre borna pe care a atins-o, fiind felicitat de cei prezenți.

„Sunt fericit și recunoscător că am ajuns la această bornă destul de repede. Sper să fac pasul și în străinătate, deși Superliga este într-o creștere constantă, dar cred că orice jucător își dorește să facă, la un moment dat, pasul într-un campionat mai puternic.

Cred că cel mai frumos moment, și nu cred că e de contestat, este cel în tricoul Farului, din meciul cu FCSB, când am câștigat campionatul, primul meu trofeu la seniori. Apoi, debutul în tricoul Rapidului”, a spus Grameni la conferință.

Întrebat despre lupta la titlu și cum ar fi să câștige al doilea titlu al carierei, la vară, cu Rapid, acesta a răspuns:

„Cred că ar fi ceva la care poate nici nu visam. Adică la 18 ani și jumătate abia debutam la seniori, iar dacă se va întâmpla asta la 23, cât voi avea atunci, ar fi ceva impresionant.

Suntem pe val, într-o formă foarte bună, dar mai e mult până departe. Normal că mai discutăm între noi, dar ne motivăm cu asta. Cu ideea de a rămâne sus meci de meci”.

Facem o greșeală dacă ne gândim de acum cum ar fi să fim campioni, trebuie să muncim, să rămânem modești și să dăm totul la fiecare meci. Constantin Grameni, fotbalist Rapid

Grameni, despre forma celor de la FCSB și lupta la play-off

Grameni consideră că FCSB, aflată pe locul 11 în clasamentul Ligii 1, poate termina sezonul regulat pe una dintre primele 6 poziții.

„Au demonstrat și prin calificarea în Europa league, sunt o echipă valoroasă. Ne gândim și la echipele care sunt lângă noi, pe locurile de play-off.

Oricine își poate reveni să intre în play-off sau poate rămâne în afara lui, lupta e crâncena, dar noi ne gândim doar la Rapid”, a mai spus Grameni.

FOTO. Dinamo - Rapid 0-2, ultimul meci disputat de giuleșteni

Galerie foto (47 imagini)

Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO
+47 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Veste dură pentru Farul Cât va lipsi Ionuț Cojocaru după accidentarea gravă suferită în meciul cu CFR Cluj
Superliga
12:37
Veste dură pentru Farul Cât va lipsi Ionuț Cojocaru după accidentarea gravă suferită în meciul cu CFR Cluj
Citește mai mult
Veste dură pentru Farul Cât va lipsi Ionuț Cojocaru după accidentarea gravă suferită în meciul cu CFR Cluj
Lamine Yamal încinge spiritele Starul Barcelonei, postări provocatoare înainte de meciul cu Real Madrid: „Pentru asta joacă un fotbalist venit de pe străzi”
Campionate
12:25
Lamine Yamal încinge spiritele Starul Barcelonei, postări provocatoare înainte de meciul cu Real Madrid: „Pentru asta joacă un fotbalist venit de pe străzi”
Citește mai mult
Lamine Yamal încinge spiritele Starul Barcelonei, postări provocatoare înainte de meciul cu Real Madrid: „Pentru asta joacă un fotbalist venit de pe străzi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
rapid bucuresti liga 1 Unirea Slobozia constantin grameni
Știrile zilei din sport
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Superliga
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Citește mai mult
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
12:10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Superliga
12:44
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
Citește mai mult
Ce a pățit Cisotti  Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Campionate
12:14
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Citește mai mult
El Clasico, ediția de meme-uri  FOTO . Microbiștii n-au avut milă de Barcelona, după eșecul în fața lui Real Madrid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:47
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga
15:50
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
15:10
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la  predicator în biserică
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
El Clasico versus Liga 1  Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Superliga
09:39
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Gimnastica
11:41
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește mai mult
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 13 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share