Grameni, cu picioarele pe pământ Mijlocașul de la Rapid, despre lupta la titlu: „Facem o greșeală dacă ne gândim la asta de acum”

RAPID - UNIREA SLOBOZIA. Constantin Grameni (28 de ani) a prefațat partida din etapa #14 a Ligii 1, însă a comentat și șansele giuleștenilor în lupta pentru titlu.

Grameni a ajuns la un număr de 150 de meciuri în Liga 1, la 23 de ani, iar la conferința premergătoare meciului cu Slobozia a vorbit și despre forma foarte bună în care se află Rapid.

RAPID - SLOBOZIA. Constantin Grameni: „Facem o greșeală dacă ne gândim de acum la titlu”

Grameni a vorbit despre borna pe care a atins-o, fiind felicitat de cei prezenți.

„Sunt fericit și recunoscător că am ajuns la această bornă destul de repede. Sper să fac pasul și în străinătate, deși Superliga este într-o creștere constantă, dar cred că orice jucător își dorește să facă, la un moment dat, pasul într-un campionat mai puternic.

Cred că cel mai frumos moment, și nu cred că e de contestat, este cel în tricoul Farului, din meciul cu FCSB, când am câștigat campionatul, primul meu trofeu la seniori. Apoi, debutul în tricoul Rapidului”, a spus Grameni la conferință.

Întrebat despre lupta la titlu și cum ar fi să câștige al doilea titlu al carierei, la vară, cu Rapid, acesta a răspuns:

„Cred că ar fi ceva la care poate nici nu visam. Adică la 18 ani și jumătate abia debutam la seniori, iar dacă se va întâmpla asta la 23, cât voi avea atunci, ar fi ceva impresionant.

Suntem pe val, într-o formă foarte bună, dar mai e mult până departe. Normal că mai discutăm între noi, dar ne motivăm cu asta. Cu ideea de a rămâne sus meci de meci”.

Facem o greșeală dacă ne gândim de acum cum ar fi să fim campioni, trebuie să muncim, să rămânem modești și să dăm totul la fiecare meci. Constantin Grameni, fotbalist Rapid

Grameni, despre forma celor de la FCSB și lupta la play-off

Grameni consideră că FCSB, aflată pe locul 11 în clasamentul Ligii 1, poate termina sezonul regulat pe una dintre primele 6 poziții.

„Au demonstrat și prin calificarea în Europa league, sunt o echipă valoroasă. Ne gândim și la echipele care sunt lângă noi, pe locurile de play-off.

Oricine își poate reveni să intre în play-off sau poate rămâne în afara lui, lupta e crâncena, dar noi ne gândim doar la Rapid”, a mai spus Grameni.

FOTO. Dinamo - Rapid 0-2 , ultimul meci disputat de giuleșteni

