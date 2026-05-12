Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român de la Inter, a prefațat finala Cupei Italiei dintre Inter și Lazio, programată miercuri pe Stadio Olimpico, de la ora 22:00.

Antrenorul român a vorbit despre starea lui Marcus Thuram, despre cât de periculos este un duel cu aceeași adversară la o distanță de câteva zile, dar și despre felul în care a reușit să gestioneze presiunea din jurul echipei.

Cristi Chivu avertizează înaintea finalei cu Lazio: „Sunt două meciuri diferite, există capcane”

Inter vine după un succes clar în fața lui Lazio, scor 3-0, într-un meci de Serie A disputat cu doar câteva zile înaintea finalei.

Întrebat ce trebuie să păstreze Inter din partida de campionat cu Lazio și ce trebuie să uite înaintea finalei, Chivu a atras atenția că cele două meciuri nu pot fi tratate la fel.

„Sunt două meciuri diferite, există capcane atunci când joci mai multe partide cu aceeași echipă în câteva zile. Poate te gândești că ar fi simplu să faci ca sâmbătă, dar poate adversarii se motivează suplimentar.

Trebuie să fim umili și să avem atitudinea potrivită, conștienți că am meritat titlul și că am ajuns până la capăt în Cupa Italiei, pe care vrem să o onorăm. Cu siguranță vom fi pregătiți”, a spus Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Un alt subiect important a fost situația lui Marcus Thuram. Atacantul s-a antrenat alături de echipă înaintea finalei, iar semnele privind starea sa sunt încurajatoare.

„E mai bine, astăzi s-a antrenat cu noi. Mâine îl vom evalua evalua”, a spus Chivu despre atacantul care are 18 goluri în cele 43 de meciuri jucate în acest sezon.

Cristi Chivu: „Să nu facem o obsesie din acest meci”

Inter a câștigat deja titlul în Serie A sub comanda lui Chivu, iar finala Cupei Italiei îi oferă românului șansa de a încheia sezonul cu două trofee interne.

„Să nu facem o obsesie din acest meci. Am meritat tot ce am obținut până aici și trebuie să avem aceeași luciditate pe care am păstrat-o până acum.

Să fim liniștiți, cu zâmbetul pe buze, să intrăm pe teren pentru a face anumite lucruri, dar cu dorința de a ne distra și fără să ne pierdem entuziasmul și umilința”, a mai zis Chivu.

Întrebat ce ar însemna pentru el câștigarea Cupei Italiei, după titlul cucerit în Serie A, Chivu a spus:

Pentru mine nu se schimbă nimic, eventual sunt fericit pentru ei. Am găsit o echipă care e pe măsura ambițiilor mele, care are dorința de a fi competitivă. Forța acestui grup este aceea de a înțelege și de a păstra ceea ce reprezentăm. De multe ori se uită că această echipă a jucat finale europene și că, atunci când nu a terminat prima, a fost a doua. Competitivitatea a existat mereu și asta este ceea ce vreau eu. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

La final, Chivu a fost întrebat ce simte că i-a oferit lui Inter de la venirea pe banca tehnică.

„Ambiție. Experiența mea ca jucător și la acest club este adesea subestimată: știu ce înseamnă să trăiești o echipă precum Inter și vocile care o înconjoară, partea negativă care iese mereu la suprafață.

Am încercat să aduc liniște, din punct de vedere uman, și să gestionez puțin frustrarea care vine din exterior asupra noastră.

Lucrez cu un grup de oameni mari, persoane adevărate, care își asumă responsabilitatea și știu să fie împreună”, a mai concluzionat antrenorul român.

