LeBron James, dat în judecată „Regele” din NBA este acuzat de înșelăciune de un fan care credea că baschetbalistul își va anunța retragerea +7 foto
LeBron James FOTO: IMAGO
Baschet

LeBron James, dat în judecată „Regele” din NBA este acuzat de înșelăciune de un fan care credea că baschetbalistul își va anunța retragerea

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 13:42
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 13:43
  • LeBron James (40 de ani), baschetbalistul celor de la Los Angeles Lakers, a fost dat în judecată de un fan pentru înșelăciune.
  • Suporterul echipei din California a cumpărat bilete la suprapreț crezând că sportivul urmează să se retragă.

LeBron James a dat de înțeles, la începutul săptămâni, că se va retrage din activitate, însă mesajul făcea parte dintr-o campanie de marketing.

Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Citește și
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

LeBron James a dat de înțeles că se va retrage

Fanii lui LeBron James s-au așteptat ca baschetbalistul să se retragă din activitate după ce a postat un videoclip de pe terenul de baschet, în care se pregătea pentru un interviu.

Imaginile cu sportivul ajuns la al 23-lea sezon în NBA au fost acompaniate de textul: „Decizia tuturor deciziilor”.

Contractul lui LeBron James cu LA Lakers este valabil până în vara anului viitor, când sportivul va avea 41 de ani.

LeBron James a fost dat în judecată de un fan

În așteptarea anunțului, prețurile biletelor la meciurile celor de la Los Angeles Lakers au explodat, prețul unui bilet individual la meciul Lakers - Utah Jazz din aprilie 2026 a ajuns să pornească de la 580 de dolari, potrivit Vivid Seats, citat de espn.com.

Înainte de postarea lui LeBron James, cel mai ieftin bilet la ultimul meci de acasă din viitorul sezon pentru Lakers era doar 82 de dolari.

Un fan al echipei din Los Angeles nu a mai așteptat anunțul și a cumpărat bilete la suprapreț.

Suporterul l-a acționat în instanță pe LeBron James și îi cere 865,66 dolari sportivului, prețul celor două bilete cumpărate pentru meciul dintre Los Angeles Lakers și Clevland Cavaliers, programat pe 31 martie 2026, potrivit TMZ.

Andrew Garcia, fanul „păgubit” de reclama lui LeBron James, consideră că a fost păcălit de vedeta celor de la Lakers și l-a acuzat de fraudă și înșelăciune în plângerea formulată.

„Nu le-aș fi cumpărat dacă știam că nu are de gând să se retragă. Pur și simplu”, a spus Andrew Garvia, conform TMZ.

FOTO. Cele mai bune meme-uri după „cascadoria” de marketing a lui LeBron James

Galerie foto (7 imagini)

Cele mai bune meme-uri după ce LeBron James a anunțat colaborarea cu Hennessy Așteptare - Realitate LeBron anunță „a 2-a decizie” - E doar o reclamă Oamenii care cred că Bron se retrage după ce a activat opțiunea de 53 de milioane de dolari din contract Mi-am dat demisia de la locul de muncă pentru că eram atât de stresat că te retragi, dar de fapt a fost o reclamă la Hennessy? Sunt atât de supărat pe tine, LeBron, dar nu am cum să nu te iubesc în continuare. O să cumpăr 10 sticle.
+7 Foto
labels.photo-gallery

LeBron James ratează startul celui de al 23-lea sezon în NBA

Legendarul baschetbalist nu va evolua în debutul celui de al 23-lea sezon al său din NBA din cauza unor probleme la spate.

Los Angeles Lakers va debuta în noua stagiune din NBA în noapte de 21 spre 22 octombrie, cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la Golden State Warriors.

LeBron a debutat în NBA în 2003 și a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. Printre cele mai mari performanțe se numără:

  • 4 titluri NBA (2012, 2013, 2016, 2020);
  • 4 trofee de MVP al finalei NBA (2012, 2013, 2016, 2020);
  • 4 trofee de MVP (2009, 2010, 2012, 2013);
  • Cupa NBA (2023);
  • MVP-ul Cupei NBA (2023);
  • 21 de prezențe în All-Star Game (2005-2025);
  • 3 trofee de MVP în All-Star Game (2006, 2008, 2018);
  • primul jucător cu peste 50.000 de puncte în NBA;
  • primul jucător cu peste 40.000 de puncte în sezonul regulat.

Citește și

Lovitură pentru Real! FOTO. Mbappe a marcat o bijuterie de gol, dar  s-a accidentat în meciul câștigat de Franța
Campionatul Mondial
11:41
Lovitură pentru Real! FOTO. Mbappe a marcat o bijuterie de gol, dar s-a accidentat în meciul câștigat de Franța
Citește mai mult
Lovitură pentru Real! FOTO. Mbappe a marcat o bijuterie de gol, dar  s-a accidentat în meciul câștigat de Franța
Tensiuni cu Mourinho Jucătorul lui Chivu, dezvăluiri despre contrele cu „The Special One : „Mi-a spus că sunt un rahat!”
Campionate
10:45
Tensiuni cu Mourinho Jucătorul lui Chivu, dezvăluiri despre contrele cu „The Special One: „Mi-a spus că sunt un rahat!”
Citește mai mult
Tensiuni cu Mourinho Jucătorul lui Chivu, dezvăluiri despre contrele cu „The Special One : „Mi-a spus că sunt un rahat!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
Vremea se schimbă radical, anunță meteorologii. Val de aer polar peste România. „Temperaturile vor scădea semnificativ”
LeBron James NBA los angeles lakers retragere proces
Știrile zilei din sport
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Campionatul Mondial
11.10
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Citește mai mult
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Nationala
11.10
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Citește mai mult
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Liga 2
11.10
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
Citește mai mult
Steaua nu renunță la marcă Ministrul Apărării, răspuns pentru patronul FCSB-ului: „Suntem deschiși la un parteneriat”
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Nationala
11.10
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și a jignit un jurnalist
Citește mai mult
De ce nu mai vorbește Lucescu la Digisport  VIDEO Selecționerul a refuzat interviul la cea mai mare televiziune de sport din România și  a jignit un jurnalist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
Mesajul Nadiei pentru Popovici Cei doi au fost prezenți  la lansarea campaniei MAI: „El a dus acești copii în bazin”
23:21
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
La un pas de CM 2026! VIDEO Cum a fost surprins Cosmin Olăroiu după ce a întors scorul cu Oman » Mai are nevoie doar de un egal
22:24
„Nu vrem să tremurăm la loterie” Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu
„Nu vrem să tremurăm la loterie”  Selecționerul Austriei, decis la București. Fără „cadouri” pentru Lucescu 
21:06
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Ce surpriză: cine va fi portar cu Austria Mircea Lucescu a decis pe cine va titulariza între buturi după ce i-a reproșat lui Radu faza golului încasat cu Moldova
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Nationala
11.10
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Citește mai mult
Apt pentru meciul cu Austria Tatăl lui Răzvan Marin a confirmat pentru  GOLAZO.ro că fiul său poate juca: „Era normal”
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
Campionate
11.10
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?”
Citește mai mult
Imagini surprinzătoare VIDEO Starul fotbalului mondial a purtat microfon la antrenament: „Ai băut? Ce ai făcut azi noapte?” 
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Superliga
11.10
„Nimeni nu știe ce e” Ioan Becali explică de ce Darius Olaru nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Citește mai mult
„Nimeni nu știe ce e”  Ioan Becali explică de ce Darius Olaru  nu s-a transferat în Vest: „O mare problemă”
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
Nationala
11.10
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Citește mai mult
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share