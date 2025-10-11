LeBron James, dat în judecată „Regele” din NBA este acuzat de înșelăciune de un fan care credea că baschetbalistul își va anunța retragerea

LeBron James (40 de ani), baschetbalistul celor de la Los Angeles Lakers, a fost dat în judecată de un fan pentru înșelăciune.

Suporterul echipei din California a cumpărat bilete la suprapreț crezând că sportivul urmează să se retragă.

LeBron James a dat de înțeles, la începutul săptămâni, că se va retrage din activitate, însă mesajul făcea parte dintr-o campanie de marketing.

Fanii lui LeBron James s-au așteptat ca baschetbalistul să se retragă din activitate după ce a postat un videoclip de pe terenul de baschet, în care se pregătea pentru un interviu.

Imaginile cu sportivul ajuns la al 23-lea sezon în NBA au fost acompaniate de textul: „ Decizia tuturor deciziilor”.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Contractul lui LeBron James cu LA Lakers este valabil până în vara anului viitor, când sportivul va avea 41 de ani.

În așteptarea anunțului, prețurile biletelor la meciurile celor de la Los Angeles Lakers au explodat, prețul unui bilet individual la meciul Lakers - Utah Jazz din aprilie 2026 a ajuns să pornească de la 580 de dolari, potrivit Vivid Seats, citat de espn.com.

Înainte de postarea lui LeBron James, cel mai ieftin bilet la ultimul meci de acasă din viitorul sezon pentru Lakers era doar 82 de dolari.

Un fan al echipei din Los Angeles nu a mai așteptat anunțul și a cumpărat bilete la suprapreț.

Suporterul l-a acționat în instanță pe LeBron James și îi cere 865,66 dolari sportivului , prețul celor două bilete cumpărate pentru meciul dintre Los Angeles Lakers și Clevland Cavaliers, programat pe 31 martie 2026, potrivit TMZ.

Andrew Garcia, fanul „păgubit” de reclama lui LeBron James, consideră că a fost păcălit de vedeta celor de la Lakers și l-a acuzat de fraudă și înșelăciune în plângerea formulată.

„Nu le-aș fi cumpărat dacă știam că nu are de gând să se retragă. Pur și simplu”, a spus Andrew Garvia, conform TMZ.

LeBron James ratează startul celui de al 23-lea sezon în NBA

Legendarul baschetbalist nu va evolua în debutul celui de al 23-lea sezon al său din NBA din cauza unor probleme la spate.

Los Angeles Lakers va debuta în noua stagiune din NBA în noapte de 21 spre 22 octombrie, cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la Golden State Warriors.

LeBron a debutat în NBA în 2003 și a evoluat pentru Cleveland Cavaliers, Miami Heat și Los Angeles Lakers. Printre cele mai mari performanțe se numără:

4 titluri NBA (2012, 2013, 2016, 2020);

4 trofee de MVP al finalei NBA (2012, 2013, 2016, 2020);

4 trofee de MVP (2009, 2010, 2012, 2013);

Cupa NBA (2023);

MVP-ul Cupei NBA (2023);

21 de prezențe în All-Star Game (2005-2025);

3 trofee de MVP în All-Star Game (2006, 2008, 2018);

primul jucător cu peste 50.000 de puncte în NBA;

primul jucător cu peste 40.000 de puncte în sezonul regulat.

