Real Madrid a ochit vedeta rivalei Jucătorul lui Bayern Munchen ar putea ajunge gratis pe „Bernabeu”: „Îndeplinește toate condițiile”

Leon Goretzka (30 de ani), mijlocașul lui Bayern Munchen, ar putea ajunge gratis la Real Madrid vara viitoare.

Leon Goretzka este foarte aproape de despărțirea de Bayern Munchen, după aproape opt ani petrecuți pe „Allianz Arena”.

Leon Goretzka ar putea ajunge la Real Madrid

Mijlocașul care și-a pierdut locul de titular la campioana Germaniei a intrat în ultimele șase luni de contract cu gruparea din Bavaria, iar Real Madrid ar monitoriza îndeaproape situația, scrie fichajes.net.

Oficialii de pe „Santiago Bernabeu” sunt de părere că Goretzka ar îndeplini toate condițiile, atât în ​​ceea ce privește fizicul, cât și experiența sa la cel mai înalt nivel.

Apropiații îl încurajează să accepte o nouă provocare

Situația lui Leon Goretzka la Bayern Munchen este foarte diferită față de sezoanele anterioare. A trecut de la a fi un jucător-cheie la un rol secundar, cu mai puține minute și o influență mai mică asupra jocului.

Clubul bavarez trece în prezent printr-o restructurare a lotului. În acest context, jucătorul german nu este o prioritate pe termen mediu, ceea ce facilitează plecarea sa.

Apropiații jucătorului consideră că acesta este momentul potrivit pentru o schimbare de peisaj. Iar Real Madrid pare a fi o destinație deosebit de atractivă pentru a-i relansa cariera.

2018 este anul în care Goretzka semna cu Bayern Munchen, după despărțirea de Schalke 04

Marele obstacol: salariul lui Goretzka

Potrivit susei citate, principalul obstacol în calea mutării internaționalului german nu este suma de transfer, ci salariul.

Leon Goretzka câștigă în jur de 13 milioane de euro anual, o cifră mare după standardele actuale ale lui Real Madrid.

15.000.000 de euro este cota lui Goretzka, potrivit transfermark.ro

