Christian Vieri (52 de ani), atacantul Interului din perioada 1999-2005, are încredere în echipa lui Chivu.

Fostul internațional italian are în vizor câțiva fotbaliști ai „nerazzurilor” care se pot impune în viitor.

Inter a pierdut împotriva celor de la Bologna, în semifinalele Supercupei Italiei, 1-1, 2-3 după penalty-uri.

Legenda lui Inter, sfaturi pentru Cristi Chivu: „Le poate remedia”

Întrebat de ce Inter nu reușește să depășească complexul meciurilor directe cu Bologna, Christian Vieri a răspuns:

„Să începem cu clasamentul: Inter e prima, asta trebuie să însemne ceva… Aceste înfrângeri sunt rezultatul unor scăderi de concentrare, detalii pe care Chivu le va putea remedia ”, a spus fostul atacant al „nerazzurilor”, potrivit Gazzetta dello Sport.

Vieri a identificat punctele slabe din jocul liderului și le-a oferit sfaturi jucătorilor lui Inter.

„Echipa controlează aproape întotdeauna jocul, dar când pierd mingea, riscă adesea contraatacuri. Trebuie să fie mai atenți și concentrați acolo, în zonele critice ale terenului”, a spus fostul internațional, conform sursei menționate.

Totuși, fostul atacant crede că echipa lui Cristi Chivu practică cel mai calitativ fotbal din Italia: „Sunt cei mai buni din campionat, iar eu rămân convins de asta”.

Christian Vieri: „Ar trebui să-i acorde încredere”

Denzel Dumfries va fi indisponibil până în luna martie, din cauza unei accidentări la nivelul gleznei.

Christian Vieri crede că Inter nu trebuie să intre în alertă, întrucât loturile tuturor echipelor din Italia duc lipsa unor jucători din cauza problemelor medicale:

„Eu zic că fără Dumfries… nu e nevoie să ne plângem! Asta e valabil pentru toate echipele, nu doar pentru Napoli sau Inter: nu mai plângeți, toate loturile sunt în mare parte accidentate.

Accidentările fac parte din joc și sunt aduse în discuție doar atunci când pierzi”.

Fostul atacant știe cine ar putea suplini lipsa lui Dumfries.

„Indiferent de piața de transferuri, Inter ar trebui să-i acorde lui Luis Henrique încredere: e clar că e puternic, are nevoie doar de consecvența pe care o găsește în sfârșit.

Există un moment pentru toate, acum e momentul lui să demonstreze că e un jucător de top”, a spus Christian Vieri.

Vieri: „Se descurcă grozav, dar e foarte tânăr”

Întrebat despre ofensiva celor de la Inter, Christian Vieri este mulțumit de calitatea atacanților de pe San Siro.

„E mai bine să avem patru atacanți care marchează cel puțin zece goluri pe sezon, ca în echipa lui Chivu, decât unul singur care marchează 20, chiar dacă la Inter, ca întotdeauna, Lautaro marchează mult.

Lucrul minunat, însă, este că există atât de multe opțiuni: pe lângă el și Thuram, anul acesta, cu Pio și Bonny jucăm la sigur”.

„Bobo” Vieri are încredere că Pio Esposito se va impune în lotul lui Inter, însă are nevoie de încrederea lui Cristi Chivu.

„ Se descurcă grozav când joacă, dar e foarte tânăr, trebuie să avem răbdare. Toată lumea îl vede mare, înalt și blond, dar nu menționează că anul trecut a fost la Spezia în Serie B : trecerea de acolo la Inter e un salt triplu”, a spus fostul atacant.

Pio Esposito a evoluat în 19 partide în acest sezon, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 3 pase decisive.

Nu sunt Harry Potter, nu știu dacă va exploda imediat sau mai târziu Christian Vieri

