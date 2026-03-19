Isenko, revenit și accidentat! Portarul Craiovei a reintrat cu Dinamo în campionat după 47 de zile. S-a lovit și a ieșit la pauză. Jucase perfect!

Pavlo Isenko, ucraineanul cu care a început Craiova în poartă acest campionat, nu mai jucase de la 1 februarie în Liga 1. Ce s-a întâmplat atunci l-a scos din echipă peste o lună și jumătate.

Joi seară, Isenko a jucat din nou în Liga 1, la Dinamo - Craiova. Foarte bun în prima repriză, cu două intervenții excelente.

Accidentat, a fost înlocuit la pauză cu Laurențiu Popescu. Ce probleme are Isenko.

Pavlo Isenko a fost portarul titular al Craiovei la startul sezonului. Dar un meci foarte rău l-a scos din echipă, l-a făcut să-și piardă locul.

De ce dispăruse Isenko din primul „11” al Craiovei

Pe 1 februarie, în etapa a 24-a a sezonului regulat, ucraineanul a fost eliminat în minutul 84, alb-albaștrii au pierdut clar, 1-4 în deplasare cu Farul, iar el a dispărut din primul „11”.

O partidă de suspendare, apoi a rămas pe banca, Laurențiu Popescu devenind numărul 1.

Șapte meciuri la rând, Isenko nu a mai apărut în Liga 1. A fost folosit de două ori de antrenorul Filipe Coelho în Cupa României.

Isenko, reintrat la Craiova, două parade senzaționale. Și accidentat la genunchi

Joi seară, a revenit în poarta Craiovei în campionat. El titular, Popescu, pe bancă, la startul duelului cu Dinamo, pe Arena Națională.

Isenko a jucat excelent în prima repriză, cu două intervenții perfecte.

În minutul 13, ucraineanul a respins incredibil la lovitura de cap a lui Armstrong.

În minutul 15, a plonjat la fel de inspirat la șutul lui Musi.

Și-a salvat echipa de două ori în două minute. Și datorită lui, Craiova a condus cu 1-0 la pauză.

Totuși, Isenko nu s-a mai întors pe teren la începutul reprizei secunde. Încă suferea după accidentarea de la ocazie lui Armstrong.

Atunci, s-a plâns de dureri mari la genunchi și cei din stafful medical i-au făcut semn inițial lui Coelho să-l schimbe.

Până la urmă, a continut toată repriza, dar nu a mai putut juca după pauză. A fost înlocuit cu Popescu.

