Isenko, revenit și accidentat! Portarul Craiovei a reintrat cu Dinamo în campionat după 47 de zile. S-a lovit și a ieșit la pauză. Jucase perfect!
Superliga

Isenko, revenit și accidentat! Portarul Craiovei a reintrat cu Dinamo în campionat după 47 de zile. S-a lovit și a ieșit la pauză. Jucase perfect!

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 19.03.2026, ora 20:02
alt-text Actualizat: 19.03.2026, ora 22:45
  • Pavlo Isenko, ucraineanul cu care a început Craiova în poartă acest campionat, nu mai jucase de la 1 februarie în Liga 1. Ce s-a întâmplat atunci l-a scos din echipă peste o lună și jumătate. 
  • Joi seară, Isenko a jucat din nou în Liga 1, la Dinamo - Craiova. Foarte bun în prima repriză, cu două intervenții excelente. 
  • Accidentat, a fost înlocuit la pauză cu Laurențiu Popescu. Ce probleme are Isenko.

Pavlo Isenko a fost portarul titular al Craiovei la startul sezonului. Dar un meci foarte rău l-a scos din echipă, l-a făcut să-și piardă locul.

„Țiganule, țiganule!" Iar rasism pe Arenă anti-Baiaram. Ultrașii Sud Dinamo și PCH l-au insultat din nou pe atacantul Craiovei
Citește și
„Țiganule, țiganule!" Iar rasism pe Arenă anti-Baiaram. Ultrașii Sud Dinamo și PCH l-au insultat din nou pe atacantul Craiovei
Citește mai mult
„Țiganule, țiganule!” Iar rasism pe Arenă anti-Baiaram. Ultrașii Sud Dinamo și PCH l-au insultat din nou pe atacantul Craiovei

De ce dispăruse Isenko din primul „11” al Craiovei

Pe 1 februarie, în etapa a 24-a a sezonului regulat, ucraineanul a fost eliminat în minutul 84, alb-albaștrii au pierdut clar, 1-4 în deplasare cu Farul, iar el a dispărut din primul „11”.

O partidă de suspendare, apoi a rămas pe banca, Laurențiu Popescu devenind numărul 1.

Șapte meciuri la rând, Isenko nu a mai apărut în Liga 1. A fost folosit de două ori de antrenorul Filipe Coelho în Cupa României.

Isenko, reintrat la Craiova, două parade senzaționale. Și accidentat la genunchi

Joi seară, a revenit în poarta Craiovei în campionat. El titular, Popescu, pe bancă, la startul duelului cu Dinamo, pe Arena Națională.

Isenko a jucat excelent în prima repriză, cu două intervenții perfecte.

  • În minutul 13, ucraineanul a respins incredibil la lovitura de cap a lui Armstrong. 
  • În minutul 15, a plonjat la fel de inspirat la șutul lui Musi. 

Și-a salvat echipa de două ori în două minute. Și datorită lui, Craiova a condus cu 1-0 la pauză.

Totuși, Isenko nu s-a mai întors pe teren la începutul reprizei secunde. Încă suferea după accidentarea de la ocazie lui Armstrong.

Atunci, s-a plâns de dureri mari la genunchi și cei din stafful medical i-au făcut semn inițial lui Coelho să-l schimbe.

Până la urmă, a continut toată repriza, dar nu a mai putut juca după pauză. A fost înlocuit cu Popescu.

Citește și

Aproape de bătaie FOTO. Încăierare generală pe Arena Națională! Craiovenii au sărit imediat de pe bancă și l-au încolțit pe Boateng
Superliga
22:07
Aproape de bătaie FOTO. Încăierare generală pe Arena Națională! Craiovenii au sărit imediat de pe bancă și l-au încolțit pe Boateng
Citește mai mult
Aproape de bătaie FOTO. Încăierare generală pe Arena Națională! Craiovenii au sărit imediat de pe bancă și l-au încolțit pe Boateng
Gafă incredibilă a lui Bancu! FOTO: Căpitanul Craiovei, eliminat în finalul primei reprize după o intrare de neînțeles
Superliga
21:27
Gafă incredibilă a lui Bancu! FOTO: Căpitanul Craiovei, eliminat în finalul primei reprize după o intrare de neînțeles
Citește mai mult
Gafă incredibilă a lui Bancu! FOTO: Căpitanul Craiovei, eliminat în finalul primei reprize după o intrare de neînțeles

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
dinamo liga 1 u craiova play-off pavlo isenko
Știrile zilei din sport
Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Top stiri
„Să profiți de copilul tău..." Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său: „M-a șocat!" / „E politician, n-are treabă cu fotbalul"
Diverse
19.03
„Să profiți de copilul tău..." Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său: „M-a șocat!" / „E politician, n-are treabă cu fotbalul"
Citește mai mult
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Nationala
19.03
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Citește mai mult
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu" direct în meciul cu Rapid
Superliga
19.03
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu" direct în meciul cu Rapid
Citește mai mult
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
B365
19.03
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
Citește mai mult
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share