Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit despre schimbările care se vor produce în Cupa României, începând cu sezonul viitor.

În acest sezon, mai multe cluburi, printre care și FCSB, s-au plâns de faptul că nu au disputat niciun meci din faza grupelor pe teren propriu.

Joi, în cadrul ședinței Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal, s-a discutat despre aceste probleme și s-a găsit o soluție pentru sezonul viitor.

Răzvan Burleanu, despre schimbările din Cupa României: „Am decis astăzi introducerea unui nou principiu”

În decembrie anul trecut, după ce FCSB a fost învinsă de UTA, 0-3, în grupele Cupei României, Gigi Becali și Mihai Stoica și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că echipa lor dispută toate meciurile pe teren străin.

Răzvan Burleanu a explicat, joi, că din sezonul viitor se vor produce schimbări în cadrul fazei grupelor din această competiție.

„O a doua modificare foarte importantă face referire la faza grupelor din Cupa României. Știți foarte bine că am apelat la un format competițional inovativ, pe care după aceea l-am descoperit și la nivel de Champions League, Europa League și Conference League.

Astăzi e un model de referință întotdeauna când se discută despre formatele competiționale, fie la nivel de cluburi, fie inclusiv la nivel de echipe naționale.

Știți foarte bine că viziunea noastră despre Cupa României este că e singura competiție deschisă în fiecare sezon fiecărui club.

Însă pentru a avea un calendar mult mai echilibrat în faza grupelor Cupei României, am decis astăzi (n.r. joi) introducerea unui nou principiu care presupune ca în faza grupelor fiecare echipă să joace cel puțin un meci pe teren propriu.

Astfel încât practic să putem să oferim oportunitatea tuturor echipelor de a fi mai aproape de propriii suporteri, inclusiv în faza grupelor. După cum știți, sunt trei urne valorice.

De acum înainte, meciurile dintre echipele din urna 1 și urna 2 vor fi unul acasă și unul în deplasare. Aceasta este schimbarea fundamentală.

De asemenea, din sezonul următor, ordinea etapelor va fi stabilită pentru fiecare grupă în parte, astfel încât în fiecare rundă să avem cel puțin un meci între două echipe din urna 1”, a declarat Răzvan Burleanu.

În faza grupelor din acest sezon din Cupa României, FCSB a disputat toate meciurile din grupa B în deplasare. Este vorba de:

Gloria Bistrița - FCSB 1-3, pe 29 octombrie 2025

UTA Arad - FCSB 3-0, pe 5 decembrie 2025

U Craiova - FCSB 2-2, pe 12 decembrie

Răzvan Burleanu: „Vrem să contribuim la creșterea numărului de spectatori”

„Prin aceste decizii vrem să contribuim la creșterea numărului de spectatori, la creșterea audiențelor TV pentru un interes mai mare.

Regula cunoscută în Cupa României de a juca pe teren propriu pentru echipele din categoria inferioară sau mai slab clasată în ediția precedentă de campionat, se va aplica în continuare doar în cazul în care avem echipe care vin din urna a 3-a.

Ne dorim în continuare să contribuim la modul acesta în care am poziționat Cupa României pentru a promova fotbalul la nivelul comunităților mai mici, dar implicit și de a încuraja investițiile în infrastructura sportivă în aceste localități dacă își doresc să găzduiască meciuri cu echipe din Superligă.

Calendarul Cupei României a fost aprobat și acesta, finalele fazei regionale va avea loc pe 18 iulie, faza națională, turul întâi, începe pe 29 iulie, faza grupelor se va desfășura din 2 septembrie până în 2 decembrie, deci practic la finalul anului vom cunoaște echipele care vor intra în fazele eliminatorii, iar finala din următorul sezon va avea loc pe 12 mai”, a mai precizat președintele FRF.

În afara de FCSB, și Dinamo s-a plâns, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, de programul competiției din Cupa României.

În această lună se vor desfășura semifinalele Cupei României. Pe 21 aprilie, FC Argeș se va duela cu U Cluj, în timp ce Dinamo va da peste U Craiova, două zile mai târziu.

