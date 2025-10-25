Liga 2 Voluntari câștigă în inferioritate la Târgoviște și urcă pe loc de play-off. Clasamentul actualizat

- Chindia - Voluntari 0-2. Victorie importantă pentru formația ilfoveană în ultimul meci al zilei.
- Alte nouă partide s-au jucat sâmbătă în etapa #11 a eșalonului secund.
- Corvinul rămâne lider după 2-0 cu Bacău, Steaua s-a impus cu 4-1 la Satu Mare, iar Târgu Mureș a câștigat pe teren propriu cu Slatina, 3-2.
Corvinul - FC Bacău 2-0
- Au marcat: Pîrvulescu (34), Ribeiro (50)
- Arbitru: Filip Claudiu Andrei, A1: Sandu Patrik-Stefan, A2: Barbu Florinel
- Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara”
Olimpia Satu Mare - Steaua 1-4
- Au marcat: Magyari (58) / Chipirliu (14, 16, 35), Nicolas Popescu (74)
- Arbitru: Buzarnescu Dan Stefan, A1: Cozorici Bogdan Ioan, A2: Timar Ovidiu
- Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan”, Satu Mare
ASA Târgu Mureș - CSM Slatina 3-2
- Au marcat: Cruceru (12), Bogdan (28), Măgerușan (53) / Prejmerean (6), Mihaiu (58)
- Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin, A1: Marin Razvan Stefan, A2: Nagy Daniel
- Stadion: Trans-sil, Târgu-Mureș
Chiajna - Metalul Buzău 1-2
- Au marcat: Pop (74) / Robu (38 pen.), Dumitrache (42)
- Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian, A1: Diaconu Andrei, A2: Apostu Alexandra Theodora
- Stadion: „Concordia”, Ilfov
CS Dinamo - Tunari 3-1
- Au marcat: Cocoș (89), Mălăele (90+1, 90+4) / Hlistei (45+1)
- Arbitru: Constantinescu Ionuț, A1: Belenesi Stelian Alex, A2: Revnic Alin
- Stadion: CNAF Buftea
Șelimbăr - Ceahlăul 3-1
- Au marcat: Luca (13), Jurj (83), Lenghel (90) / Davordzie (79 pen.)
- Arbitru: Zdrascovici Andreea, A1: Tudor Răzvan, A2: Puscasu Ana
- Stadion: „Măgura”, Cisnădie
Dumbrăvița - Câmpulung 0-0
- Arbitru: Nagy Vladimir Andrei, A1: Şchiopeţ Claudiu, A2: Boncz Gabriel
- Stadion: „Ştefan Dobay”, Dumbrăvița
CSM Reșița - Poli Iași 0-1
- A marcat: Ghindovean (89)
- Arbitru: Olaru Constantin Alin, A1: Matica Marius Ionut, A2: Toth Krisztian
- Stadion: „Mircea Chivu”, Reșița
Sepsi OSK - Gloria Bistrița 1-1
- Au marcat: Matei (45+3) / Effiom (80)
- Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae, A1: Noroc Mihaita Adrian, A2: Spătar Răzvan
- Stadion: Sepsi Duna Arena, Sf. Gheorghe
Chindia - Voluntari 0-2
- A marcat: Andrei (81), Petculescu (90+4)
- Arbitru: Busi Cătălin, A1: Marin Nicusor, A2: Ionescu Mihai Marian
- Stadion: „Eugen Popescu”, Târgoviște
Duminică
FC Bihor - CS Afumați, live de la 11:30
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul
|11
|29
|2
|ASA Târgu Mureș
|11
|23
|3
|Steaua
|11
|23
|4
|FC Bihor
|10
|22
|5
|FC Voluntari
|11
|22
|6
|Chindia Târgoviște
|11
|20
|7
|Sepsi
|11
|20
|8
|CSM Reșița
|11
|19
|9
|Metalul Buzău
|11
|19
|10
|Poli Iași
|11
|18
|11
|Chiajna
|11
|17
|12
|CS Afumați
|10
|14
|13
|CSM Slatina
|11
|12
|14
|CS Dinamo
|11
|11
|15
|Ceahlăul
|11
|11
|16
|Gloria Bistrița
|11
|10
|17
|FC Bacău
|11
|9
|18
|Șelimbăr
|11
|8
|19
|Dumbrăvița
|11
|8
|20
|Câmpulung
|11
|8
|21
|Tunari
|11
|7
|22
|CSM Olimpia Satu Mare
|11
|4