Liga 2 Voluntari câștigă în inferioritate la Târgoviște și urcă pe loc de play-off. Clasamentul actualizat
foto: Sport Pictures
Liga 2

Liga 2 Voluntari câștigă în inferioritate la Târgoviște și urcă pe loc de play-off. Clasamentul actualizat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.10.2025, ora 09:58
alt-text Actualizat: 25.10.2025, ora 15:31
  • Chindia - Voluntari 0-2. Victorie importantă pentru formația ilfoveană în ultimul meci al zilei.
  • Alte nouă partide s-au jucat sâmbătă în etapa #11 a eșalonului secund.
  • Corvinul rămâne lider după 2-0 cu Bacău, Steaua s-a impus cu 4-1 la Satu Mare, iar Târgu Mureș a câștigat pe teren propriu cu Slatina, 3-2.
Interul lui Chivu, o nouă provocare în fața lui Napoli, campioana en-titre
Citește și
Interul lui Chivu, o nouă provocare în fața lui Napoli, campioana en-titre
Citește mai mult
Interul lui Chivu, o nouă provocare în fața lui Napoli, campioana en-titre

Corvinul - FC Bacău 2-0

  • Au marcat: Pîrvulescu (34), Ribeiro (50)
  • Arbitru: Filip Claudiu Andrei, A1: Sandu Patrik-Stefan, A2: Barbu Florinel
  • Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara”

Olimpia Satu Mare - Steaua 1-4

  • Au marcat: Magyari (58) / Chipirliu (14, 16, 35), Nicolas Popescu (74)
  • Arbitru: Buzarnescu Dan Stefan, A1: Cozorici Bogdan Ioan, A2: Timar Ovidiu 
  • Stadion: Olimpia - „Daniel Prodan”, Satu Mare

ASA Târgu Mureș - CSM Slatina 3-2

  • Au marcat: Cruceru (12), Bogdan (28), Măgerușan (53) / Prejmerean (6), Mihaiu (58)
  • Arbitru: Vremăroiu Andrei Florin, A1: Marin Razvan Stefan, A2: Nagy Daniel 
  • Stadion: Trans-sil, Târgu-Mureș

Chiajna - Metalul Buzău 1-2

  • Au marcat: Pop (74) / Robu (38 pen.), Dumitrache (42)
  • Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian, A1: Diaconu Andrei, A2: Apostu Alexandra Theodora
  • Stadion: „Concordia”, Ilfov

CS Dinamo - Tunari 3-1

  • Au marcat: Cocoș (89), Mălăele (90+1, 90+4) / Hlistei (45+1)
  • Arbitru: Constantinescu Ionuț, A1: Belenesi Stelian Alex, A2: Revnic Alin
  • Stadion: CNAF Buftea

Șelimbăr - Ceahlăul 3-1

  • Au marcat: Luca (13), Jurj (83), Lenghel (90) / Davordzie (79 pen.)
  • Arbitru: Zdrascovici Andreea, A1: Tudor Răzvan, A2: Puscasu Ana
  • Stadion: „Măgura”, Cisnădie

Dumbrăvița - Câmpulung 0-0

  • Arbitru: Nagy Vladimir Andrei, A1: Şchiopeţ Claudiu, A2: Boncz Gabriel 
  • Stadion: „Ştefan Dobay”, Dumbrăvița

CSM Reșița - Poli Iași 0-1

  • A marcat: Ghindovean (89)
  • Arbitru: Olaru Constantin Alin, A1: Matica Marius Ionut, A2: Toth Krisztian
  • Stadion: „Mircea Chivu”, Reșița

Sepsi OSK - Gloria Bistrița 1-1

  • Au marcat: Matei (45+3) / Effiom (80)
  • Arbitru: Lunca Dragoș Nicolae, A1: Noroc Mihaita Adrian, A2: Spătar Răzvan
  • Stadion: Sepsi Duna Arena, Sf. Gheorghe

Chindia - Voluntari 0-2

  • A marcat: Andrei (81), Petculescu (90+4)
  • Arbitru: Busi Cătălin, A1: Marin Nicusor, A2: Ionescu Mihai Marian 
  • Stadion: „Eugen Popescu”, Târgoviște

Duminică

FC Bihor - CS Afumați, live de la 11:30

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul1129
2ASA Târgu Mureș1123
3Steaua1123
4FC Bihor1022
5FC Voluntari1122
6Chindia Târgoviște1120
7Sepsi 1120
8CSM Reșița1119
9Metalul Buzău1119
10Poli Iași 1118
11Chiajna 1117
12CS Afumați1014
13CSM Slatina1112
14CS Dinamo1111
15Ceahlăul1111
16Gloria Bistrița1110
17FC Bacău119
18Șelimbăr118
19Dumbrăvița118
20Câmpulung118
21Tunari117
22CSM Olimpia Satu Mare114

Citește și

„Obiectivul nostru este performanța”  Dani Coman, după remiza cu Dinamo: „Nu înseamnă nimic dacă nu facem asta”
Superliga
09:14
„Obiectivul nostru este performanța” Dani Coman, după remiza cu Dinamo: „Nu înseamnă nimic dacă nu facem asta”
Citește mai mult
„Obiectivul nostru este performanța”  Dani Coman, după remiza cu Dinamo: „Nu înseamnă nimic dacă nu facem asta”
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Europa League
09:09
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Citește mai mult
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
Catedrala Mântuirii Neamului văzută de arhitecți: „Un proiect dorit de pe vremea lui Eminescu și a regilor României. Nimeni nu s-a plâns de ce se face Arena Națională. Trebuie să trăim împreună”
liga 2 steaua bucuresti Corvinul Hunedoara LIVE fc bihor
Știrile zilei din sport
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
Stranieri
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Citește mai mult
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Superliga
25.10
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Citește mai mult
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Campionate
25.10
Scandal la Napoli - Inter Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Citește mai mult
Scandal la Napoli - Inter  Lautaro, semne obscene spre antrenor + Aproape de bătaie!
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Nationala
25.10
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Citește mai mult
Decimați înainte de Bosnia - România Vestea primită de Mircea Lucescu: trei titulari absenți, unul incert
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:40
„Să ne fie rușine!” Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”
00:20
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul + a fost luat tare de Conte
Momentul care a creat haos Șeful lui Chivu, furios după 1-3 cu Napoli: „A fost influențat!”. Cum a reacționat românul +  a fost luat tare de Conte
23:02
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge! N-au putut încheia meciul
Ciocnire violentă FOTO. Portarul CFR-ului și vedeta Farului, plini de sânge!  N-au putut încheia meciul
00:22
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului, brutal de sincer: „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
„Dureros, rușinos!” Antrenorul CFR-ului,  brutal de sincer:  „Trebuie să ne adaptăm locului din clasament, Cupa e obiectivul principal”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Campionate
25.10
Scene nemaivăzute VIDEO+FOTO Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Citește mai mult
Scene nemaivăzute  VIDEO+FOTO  Ce a pățit De Bruyne în meciul lui Chivu de la Napoli: momente de confuzie totală
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Superliga
25.10
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
Citește mai mult
Probleme majore cu VAR FOTO. Meciul din Liga 1 s-a încheiat după 116 minute din cauza sistemului! Ce au decis arbitrii la cele trei faze controversate
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
25.10
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
25.10
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 33 rapid 26 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share