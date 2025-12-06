„Cifrele sunt înfricoșătoare” Doi foști sportivi faimoși, acum octogenari, sunt în avangarda luptei împotriva jocurilor de noroc în Canada

În Canada, a doua cea mai mare țară din lume, lupta împotriva jocurilor de noroc este purtată de doi foști atleți faimoși, ajunși acum la vârsta senectuții

Bruce Kidd (82 de ani) și Joel Finlay (80 de ani) s-au luat de piept cu industria și au lansat o inițiativă de interzicere totală a publicității la gambling

Argumentele lor se concentrează pe pericolele jocurilor de noroc la adresa sănătății publice și mai ales a copiilor

Senatul canadian a validat recent un proiect de lege care interzice publicitatea la jocuri de noroc pe întreg cuprinsul țării. Până la adoptarea definitivă trebuie să fie analizat și de Camera Comunelor.

Inițiativa numită „UNBET - Ban Ads for Gambling” aparține unui grup de 11 figuri publice. Printre ele, un milionar filantrop, un fost ministru de finanțe, profesori emeriți, activiști, un fost primar al orașului Toronto. Dar și doi „olimpieni” octogenari!

Joel Finlay a fost canotor, concurând la Jocurile Olimpice din 1968. De 7 ori campion național al Canadei și de 3 ori campion al Statelor Unite. Are un master în Sănătate Publică obținut la Harvard și a fost mult timp director în KPMG.

Bruce Kidd a fost desemnat „Sportivul anului” în Canada în 1961 și 1962, inclus apoi în Canadian Olympic Hall of Fame. Fostul atlet este acum un reputat cercetător și lider academic, fost rector al Universității din Toronto. Licențiat în Economie Politică, el are un master în Educație obținut la Chicago și un doctorat în Istorie la York University.

Cei doi sunt în avangarda inițiativei care vrea să scoată în afara legii toate reclamele la jocuri de noroc.

Când am legalizat canabisul în Canada, am interzis reclamele. Dar am uitat să o facem și când au fost legalizate jocurile de noroc prof. Bruce Kidd

Iată argumentele statistice ale campaniei „Ban Ads for Gambling”:

Un parior cu probleme generează probleme la alți 7 membri ai familiei, prieteni etc

Dependența de jocurile de noroc are cea mai mare rată de sinucidere dintre toate tulburările adictive

Un studiu norvegian din 2024 a stabilit că sinuciderea a fost principala cauză de deces în rândul persoanelor dependente de jocuri de noroc

Un studiu canadian din 2025 a descoperit că jucătorii problematici aveau de 4 ori mai multe șanse să se gândească la sinucidere și de 7 ori mai multe șanse chiar să fi planificat o sinucidere în ultimele 12 luni

Jocurile de noroc sunt răspândite în rândul adolescenților, în ciuda restricțiilor de vârstă din multe țări. La nivel global, 18% dintre adolescenți, adică 160 de milioane!, au jucat jocuri de noroc în ultimul an.

În SUA, 10% dintre bărbații între 18 și 30 de ani au o problemă cu jocurile de noroc

Jocurile de noroc sub vârsta legală sunt comune în Canada și pot începe chiar de la 9–10 ani.

„Cifrele sunt înfricoșătoare!”, a exclamat un politician după ce a văzut prezentarea lui Joel Finlay și Bruce Kidd la conferința Play the Game, ținută recent în Finlanda.

Obiectivele campaniei din Canada:

interzicerea reclamelor la jocurile de noroc, la fel cum s-a întâmplat în țară cu reclamele la tutun și la canabis

interzicerea pariurilor pe sporturile olimpice și paralimpice, pe competițiile de amatori, școlare sau de juniori

educarea publicului larg cu privire la efectele nocive

obligarea companiilor de jocuri de noroc și a ligilor sportive să suporte integral costurile sociale, economice și de tratament ale efectelor negative ale jocurilor de noroc

interzicerea promovării pariurilor de către posturile de televiziune

Bruce Kidd a câștigat 18 titluri naționale de seniori în Canada, Statele Unite & Marea Britanie și a participat la Jocurile Olimpice din 1964. A fost președinte fondator al Academiei Olimpice a Canadei, este membru onorific al Comitetului Olimpic Canadian și a fost decorat cu titlul de Ofițer al Ordinului Canadei

Interviu cu Bruce Kidd: „Un lucru profund deranjant”

Domnule profesor Kidd, ce v-a determinat să inițiați această campanie?

Am creat campania „Ban Ads for Gambling” în primăvara anului 2023. Am făcut–o din cauza volumului uriaș de reclame difuzate în timpul transmisiunilor sportive la TV, care induc ideea că nu poți să te bucuri de sport fără să pariezi. Ca susținător pe viață al educației fizice și al sportului sănătos, am găsit acest lucru profund deranjant. Apologeții CIO și alții care tolerează pariurile sportive susțin că acestea cresc interesul pentru sport, dar nu există nicio dovadă că ar crește participarea efectivă la activități sportive. Din contră, în majoritatea țărilor participarea reală este în scădere.

Cu ce opoziție v-ați confruntat până acum? Ați fost descurajat, presat, amenințat de actori din industrie sau de persoane cu interese comerciale în sport?

Nu prea. Purtătorii lor de cuvânt ne iau în derâdere prin mass-media.

Cum au reacționat companiile canadiene de jocuri de noroc la inițiativa dvs?

Până acum, tind să ne ignore.

Unde se află inițiativa dvs. în prezent? Aveți sprijin politic, un proiect de lege, consultări publice sau acțiuni legale în desfășurare? Care sunt următoarele etape concrete?

În acest moment există un proiect de lege, S-211, care a trecut de Senatul canadian și va fi analizat de Camera Comunelor. Între timp, am reușit să presăm autoritățile de reglementare să limiteze prezența reclamelor în bazele sportive unde joacă în principal copii.

Care este evaluarea realistă a șanselor inițiativei dvs? Ce ar însemna un „succes parțial” acceptabil (de exemplu, restricții de orar, protecția minorilor, interdicții în timpul transmisiunilor live)?

După ce legea va fi adoptată, următorul pas va fi discuția despre formele de reglementare ce vor fi implementate. Atunci va avea loc marea confruntare. Noi vom lupta pentru o interdicție totală a reclamelor, în timp ce alții vor susține o variantă mai blândă. Companiile de pariuri se vor opune, fără îndoială, oricărui astfel de demers.

Sportul, nu doar cel canadian, ci și cel internațional, depinde puternic de sponsorizări și de drepturile TV. Ce model alternativ de finanțare propuneți pentru a înlocui veniturile din reclamele la jocuri de noroc?

Deși recunoaștem că sportul are nevoie de mai multă finanțare, în special în sectorul public, nu considerăm că dependența copiilor și tinerilor și otrăvirea culturii sportului sunt o strategie justificabilă. Cu o generație în urmă, canadienii au interzis reclamele la tutun și alcool în sport. Folosim aceleași argumente și astăzi. Cred că sportul profesionist ar trebui taxat mai puternic pentru a finanța sportul școlar și amator.

Prin sport, gamblingul a fost normalizat. Noi recomandăm schimbarea narativului din “pariază responsabil” într-o abordare centrată pe sănătatea publică și pe protejarea copiilor cu orice preț Joel Finlay

„E nedrept. Pariurile par acum motivul principal pentru care există sportul?!”

Scandalul uriaș din America, unde în această toamnnă FBI a arestat 30 de membri ai mafiei și 3 antrenori și jucători din NBA pentru pariuri ilegale sau meciuri aranjate, a declanșat multe reacții dure în presa de peste Ocean.

Într-o opinie publicată recent în New York Times sub titlul „Jocurile de noroc ucid sportul și distrug America”, jurnalistul Joon Lee a scris: „Jocurile de noroc nu doar sponsorizează competiții sportive. Ele le modelează, decizând ce meciuri merită urmărite și cum sunt mediatizați jucătorii. Jocurile de noroc nu doar cumpără reclame. Ele dețin afaceri întregi de presă, producând emisiuni care îi încurajează pe fani să parieze din ce în ce mai mult”.

Michael Weinreb, jurnalist care a colaborat cu New York Times, GQ sau ESPN, a acuzat și el puterea disproporționată pe care industria de gambling a dobândit-o în sport și în societate:

„Eu încă mai cred că e bine să avem pariuri sportive legale. Deci nu asta e problema, ci faptul că le-am permis să se infiltreze nestingherite în cultura sportului, până când au ajuns să domine conversațiile cotidiene. Am permis deschiderea unui cazino în buzunarul fiecărui fan. Sponsorii au devenit atât de valoroși încât au devenit povestitorii sportului ... Cultura pariurilor este acum atât de omniprezentă în sport încât uneori pare să fie motivul principal pentru care există sportul”.

Am avut succes cu sportul american peste o sută de ani fără să fim finanțați de jocurile de noroc. La fel cum nici nu ne-am dizolvat după ce publicitatea la tutun a fost interzisă. Deci se poate și fără industrii problematice ca sponsori ai sportului Mark Sternman, Chief of Staff al senatorului american John F. Keenan

Citește din aceeași serie:

VIDEO: cele mai noi imagini din sport