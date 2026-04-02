Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre înfrângerea suferită, miercuri, de club în conflictul juridic cu CSA Steaua.

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea prin care avocații clubului FCSB au susținut că Legea mărcilor este neconstituțională.

După hotărârea luată de CCR, FCSB nu mai are nicio cale de atac disponibilă pentru a recupera dreptul de a folosi marca „Steaua”.

Mirel Rădoi: „Cel mai important lucru e cine adună cei mai mulți suporteri”

Mirel Rădoi a vorbit la rândul său despre conflictul juridic dintre FCSB și Steaua București.

„Cred că dacă stăm să împărțim am jucat pentru amândouă. Dacă ne luăm după instituţii, că una-i una, alta-i alta. Din punctul ăsta de vedere, cred că cel mai important lucru e cine adună cei mai mulţi suporteri.

Dacă deciziile instanței decid că e una sau alta, în ce perioadă, important este să nu rămână vreuna dintre ele fără trofee.

Dacă rămâne o perioadă de câțiva ani unde nu știu unde am jucat, să nu mă pună cineva să aduc și banii pe care i-am luat în perioada aia. Că înseamnă că nu am jucat niciunde.

Păi dacă noi care am jucat (n.r. - la Steaua/FCSB) nu înțelegem, atunci copiii, suporterii, toată lumea e divizată. Cred că nici instanțele nu știu care e de fapt. Nu aduce bine nimănui.

Și, în primul rând, cine suferă este suporterul. De asta cu greu reușim să umplem stadioanele la meciuri de Liga 1”, a declarat Mirel Rădoi la conferința premergătoare meciului cu FC Botoșani.

CSA Steaua a câștigat în vară și palmaresul

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar pe 4 iunie 2025 s-a dat decizia definitivă.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

Mirel Rădoi, despre partida cu Botoșani: „O echipă cu o dinamică foarte bună”

În etapa #3 din play-out, FCSB va da peste FC Botoșani. Partida va avea loc vineri, de la ora 20:30, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mirel Rădoi a prefațat meciul cu echipa de pe locul 3 în play-out.

„Întâlnim un adversar mult mai deschis să joace, mult mai organizat pe faza defensivă de la venirea lui Marius (n.r. - Croitoru), decât înainte cu Leo (n.r. - Grozavu), unde era o echipă mult mai agresivă, mai compactă, cu foarte multe tranziții.

Acum încearcă cumva să revină la principiile care le-a avut și în precedentele mandate ale lui Marius Croitoru.

O echipă cu o dinamică foarte bună, care chiar dacă în ultima partidă a fost un scor deplasat (n.r. - 0-3 cu Hermannstadt), cred că scorul de pe tabelă trebuia să fie mult mai echilibrat.

Ne-am pregătit foarte bine în această perioadă cu jucătorii pe care i-am avut, avem ceva probleme în acest moment cu jucătorii care vin de la echipele naționale, așteptăm în continuare până plecăm să vedem ce poate rezolva departamentul medical”, a precizat Mirel Rădoi.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 2 27 8 UTA 2 25* 9 Botoșani 2 24 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 2 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 2 16* 14 Petrolul 2 16 15 Hermannstadt 2 15* 16 Metaloglobus 2 10 *️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

