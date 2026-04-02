- Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre înfrângerea suferită, miercuri, de club în conflictul juridic cu CSA Steaua.
- Curtea Constituțională a României a respins sesizarea prin care avocații clubului FCSB au susținut că Legea mărcilor este neconstituțională.
După hotărârea luată de CCR, FCSB nu mai are nicio cale de atac disponibilă pentru a recupera dreptul de a folosi marca „Steaua”.
Mirel Rădoi: „Cel mai important lucru e cine adună cei mai mulți suporteri”
Mirel Rădoi a vorbit la rândul său despre conflictul juridic dintre FCSB și Steaua București.
„Cred că dacă stăm să împărțim am jucat pentru amândouă. Dacă ne luăm după instituţii, că una-i una, alta-i alta. Din punctul ăsta de vedere, cred că cel mai important lucru e cine adună cei mai mulţi suporteri.
Dacă deciziile instanței decid că e una sau alta, în ce perioadă, important este să nu rămână vreuna dintre ele fără trofee.
Dacă rămâne o perioadă de câțiva ani unde nu știu unde am jucat, să nu mă pună cineva să aduc și banii pe care i-am luat în perioada aia. Că înseamnă că nu am jucat niciunde.
Păi dacă noi care am jucat (n.r. - la Steaua/FCSB) nu înțelegem, atunci copiii, suporterii, toată lumea e divizată. Cred că nici instanțele nu știu care e de fapt. Nu aduce bine nimănui.
Și, în primul rând, cine suferă este suporterul. De asta cu greu reușim să umplem stadioanele la meciuri de Liga 1”, a declarat Mirel Rădoi la conferința premergătoare meciului cu FC Botoșani.
CSA Steaua a câștigat în vară și palmaresul
Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.
În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar pe 4 iunie 2025 s-a dat decizia definitivă.
Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.
Mirel Rădoi, despre partida cu Botoșani: „O echipă cu o dinamică foarte bună”
În etapa #3 din play-out, FCSB va da peste FC Botoșani. Partida va avea loc vineri, de la ora 20:30, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Mirel Rădoi a prefațat meciul cu echipa de pe locul 3 în play-out.
„Întâlnim un adversar mult mai deschis să joace, mult mai organizat pe faza defensivă de la venirea lui Marius (n.r. - Croitoru), decât înainte cu Leo (n.r. - Grozavu), unde era o echipă mult mai agresivă, mai compactă, cu foarte multe tranziții.
Acum încearcă cumva să revină la principiile care le-a avut și în precedentele mandate ale lui Marius Croitoru.
O echipă cu o dinamică foarte bună, care chiar dacă în ultima partidă a fost un scor deplasat (n.r. - 0-3 cu Hermannstadt), cred că scorul de pe tabelă trebuia să fie mult mai echilibrat.
Ne-am pregătit foarte bine în această perioadă cu jucătorii pe care i-am avut, avem ceva probleme în acest moment cu jucătorii care vin de la echipele naționale, așteptăm în continuare până plecăm să vedem ce poate rezolva departamentul medical”, a precizat Mirel Rădoi.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|2
|27
|8
|UTA
|2
|25*
|9
|Botoșani
|2
|24
|10
|Farul
|2
|23*
|11
|Oțelul
|2
|21*
|12
|Csikszereda
|2
|20
|13
|Unirea Slobozia
|2
|16*
|14
|Petrolul
|2
|16
|15
|Hermannstadt
|2
|15*
|16
|Metaloglobus
|2
|10