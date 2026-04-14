Schimbare la Liga 3 Răzvan Burleanu: „Demers important pentru dezvoltare" » Decizia vine la două luni de la Dosarul Păulești
Liga 3 va deveni Superscore Liga 3
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 18:01
  • Liga 3 va avea un nou sponsor principal începând din acest sezon.

FRF a anunțat că a încheiat un parteneriat cu Superscore, o aplicație de scoruri live și statistici din fotbal, lansată și deținută de Superbet, principalul sponsor din Liga 1.

Liga 3 își schimbă identitate

Astfel, începând din acest sezon Liga 3 va deveni Superscore Liga 3.

„Superscore, cea mai modernă aplicație de scoruri live și statistici din fotbal, devine astfel primul sponsor din istorie al celui de-al treilea eșalon fotbalistic din România”, informează frf.ro.

Acordul dintre cele două părți se va întinde pentru sezonul actual și pentru următoarele două stagiuni.

„Extinderea parteneriatului cu FRF și asumarea rolului de naming sponsor pentru Superscore Liga 3 reprezintă un pas firesc în strategia noastră de a susține fotbalul românesc la toate nivelurile sale.

Prin Superscore, ne dorim să aducem competiția mai aproape de fani, oferind acces rapid la informații, statistici și rezultate, dar și să contribuim activ la dezvoltarea unui ecosistem bazat pe integritate și responsabilitate în fotbalul românesc, indiferent de nivelul competițional”, a precizat Dragoș Chifa, Head of Superscore.

Răzvan Burleanu: „Este un demers important pentru dezvoltarea celui de-al treilea eșalon”

Președintele FRF a oferit și el o primă reacție:

„Ne bucură semnarea acestui parteneriat și faptul că inaugurăm un nou capitol pentru Liga 3, care devine Superscore Liga 3. Este un demers important pentru dezvoltarea celui de-al treilea eșalon, atât din perspectiva vizibilității, cât și a profesionalizării.

Alături de un partener puternic, inovator și implicat, continuăm să construim un cadru competitiv solid, cu accent pe performanță, integritate și responsabilitate”, a declarat Burleanu.

Interesant este faptul că parterneriatul încheiat de FRF și Superscore a venit la aproape două luni de la deschiderea „Dosarului Păulești”, care a vizat trucarea mai multor meciuri pentru pariuri.

Ce este Superscore

Superscore este o aplicație modernă de scoruri live și statistici din fotbal, concepută pentru fanii care doresc să fie la curent cu evoluția jocului la toate nivelurile, de la cele mai importante competiții internaționale până la ligi locale.

Platforma oferă date de calitate despre meciuri, notificări ultra-rapide pentru evenimentele din joc și statistici avansate care le permit utilizatorilor să urmărească partidele și să analizeze performanța echipelor preferate, în timp real.

Superscore se diferențiază prin experiența complet lipsită de reclame, oferind utilizatorilor o modalitate optimizată, rapidă și neîntreruptă de a urmări meciurile de fotbal.

