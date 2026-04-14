Florin Cernat, la Dinamo Kiev, în Liga Campionilor Foto: Imago
„I-am zis asta lui Lobanovski" Cernat și Ghioane, aleși cei mai buni străini de un antrenor al lui Dinamo Kiev

alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 17:29
  • Yozhef Sabo, unul dintre numele mari ale istoriei lui Dinamo Kiev, a fost încântat de Florin Cernat și Tiberiu Ghioane în anii 2000. 
  • Fostul antrenor, în vârstă de 86 de ani, își amintește ce i-a spus uriașului Valeri Lobanovski despre Cernat la echipa ucraineană.

Yozhef Sabo este un nume intrat în istoria lui Dinamo Kiev.

A jucat un deceniu la alb-albaștri, în campionatul sovietic, între 1959 și 1969 (patru titluri de campion), timp în care mijlocașul de origine maghiară evolua și la naționala URSS (1965-1972).

A antrenat numai în Ucraina, de două ori la Dinamo (1993-1997 și 2004-2005), șapte ani fiind și vicepreședintele clubului kievean (2000-2007).

4 titluri
consecutive de campion a cucerit Sabo în Ucraina ca antrenor al lui Dinamo Kiev (1994, 1995, 1996, 1997)

Sabo: „Prietenul meu Lobanovski l-a împins la limită pe Cernat”

Într-un interviu pentru canalul de YouTube ucrainean Football Divan, Sabo a fost întrebat de jucătorii străini care au evoluat la Dinamo Kiev în anii 2000, iar el s-a oprit la un român: Florin Cernat.

Și a dezvăluit ce i-a cerut lui Valeri Lobanovski, cel mai mare antrenor ucrainean, cel care l-a transferat pe Cernat de la Dinamo București, în 2001.

Yozhef Sabo a fost jucător, antrenor și vicepreședinte la Dinamo Kiev Foto: Imago

„Florin Cernat a fost un fotbalist bun, dar prietenul meu Lobanovski l-a împins la limită. L-am rugat să nu-l suprasolicite, pentru că nu ar fi putut face față”, a declarat tehnicianul, potrivit site-ului Tribuna.

Cernat era un jucător dăruit de Dumnezeu. Felul în care controla mingea, felul în care vedea întregul teren, ce fotbalist! Yozhef Sabo, fost antrenor ucrainean

Sabo: „Preferatul meu? Ghioane”

Chiar dacă l-a lăudat pe Cernat, când a fost întrebat care a fost preferatul său dintre străini, Sabo a dat alt nume. Tot un român.

„Tiberiu Ghioane. Era un tip bun și un fotbalist bun”, a răspuns antrenorul.

Tibi Ghione (în alb), duel cu brazilianul Dani Alves într-un meci împotriva Barcelonei, în Champions League Foto: Imago

Ghioane, azi în vârstă de 44 de ani, a fost un deceniu sub contract cu Dinamo Kiev (2001-2011), până la retragere.

În februarie 2005, a suferit un accident cerebral în timpul unui cantonament. A revenit doi ani mai târziu.

Cernat, 46 de ani, actual director sportiv la FCSB, a jucat la kieveni între 2001 și 2009, fiind împrumutat în 2007-2008 la Hajduk Split.

