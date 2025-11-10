Minerul Rodna - Silvicultorul Maieru 3-1. Derby-ul bistrițean din Liga 4 a fost înălțime în rândul suporterilor.

Partida din al patrulea eșalon a adunat mai mulți fani la stadion decât Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1, meci din Superligă.

Ambele întâlniri au avut loc duminică, într-o etapă de campionat, iar formațiile din Bistrița Năsăud au adunat peste 1.000 de oameni la stadion.

Minerul Rodna - Silvicultorul Maieru 3-1 . Meciul de Liga 4 a surclasat asistența de la Slobozia - CFR Cluj

Minerul Rodna s-a impus în partida de dumincă, însă spectacolul a fost oferit de suporterii oaspeților.

Peluza Verde a celor de la Silvicultorul Maieru a plecat în corteo înainte de meci și a făcut atmosferă până la finalul partidei, alături de fanii gazdelor, prezenți de cealaltă parte a aceleiași tribune.

Numărul de peste 1.000 de suporteri a fost de aproape 3 ori mai mare decât cel de la Clinceni, de la Slobozia - CFR Cluj 0-1, unde au fost prezenți doar 350 de oameni în tribune.

O surpriză și mai mare a venit de la brigada de arbitri. Meciul din Liga 4 l-a avut la centru pe Mihai Marica, proaspăt revenit din Anglia, unde marți a fost tușier în Liverpool - Real Madrid 1-0, în partida condusă de Istvan Kovacs.

