„Fac altă echipă” Dezamăgit de FCSB, Gigi Becali anunță noul plan: „Și așa e compromis anul”

Hermannstadt - FCSB 3-3. Gigi Becali (67 de ani) a avut mai multe comentarii la finalul partidei de la Sibu.

Printre altele, nemulțumit de rezultatul, patronul campioanei a anunțat schimbări majore la echipă.

FCSB a făcut un nou pas greșit în cursa pentru un loc de play-off și a rămas la 5 puncte în spatele Farului, care ocupă locul 6.

Hermannstadt - FCSB 3-3 . Gigi Becali: „Fac altă echipă. S-a terminat cu închizătorii”

Pentru că jocul închizătorilor și al mijlocașilor ofensivi nu s-a ridicat la nivelul pe care și l-ar fi dorit, Becali vrea să renunțe complet la tactica folosită până acum.

Finanțatorul plănuiește să aleagă el primul „11”, iar antrenorilor să le revină strategia.

„Lasă că fac acum altă echipă. Gata, s-a terminat cu închizătorii. Și așa e compromis anul. Ca să poți să câștigi campionatul numai așa poți, trebuie să riști. Și așa Olaru le greșește pe toate acolo dacă e decar. Așa, dacă e în mijloc, acolo aleargă mult, pasează frontal, nu dă mingea în spate niciodată.

Eu doar le spun jucătorii (n.r. - care trebuie să joace), antrenorii să gândească. Le spun eu cum să facă? Ce, eu sunt tehnician? Ei trebuie să găsească formula și eu îmi asum. Pintilii și Charalambous au vrut să plece. Că poate se face un șoc la echipă. Am zis nu. Îmi asum eu, iar ei n-au nicio vină”, a declarat Becali, Digi Sport Special.

Următorul meci al campioanei are loc abia după pauza competițională, pe teren propriu, cu Petrolul, pe 22 noiembrie, de la 20:30, iar apoi se deplasează la Belgrad, pentru duelul cu Steaua Roșie, pe 27 noiembrie, de la ora 22:00.

VIDEO. Golul lui Politic salvează un punct în prelungiri pentru FCSB, cu penultima clasată

