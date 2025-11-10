„Lupt pentru familia mea” Luca Mihai, emoționat la primul gol marcat după accidentarea la cap
Luca Mihai FOTO: SportPictures
„Lupt pentru familia mea” Luca Mihai, emoționat la primul gol marcat după accidentarea la cap

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 11:48
alt-text Actualizat: 10.11.2025, ora 11:48
  • Universitatea Craiova - UTA Arad 1-2. Luca Mihai (22 de ani), fundașul „Bătrânei Doamne”, a lansat un mesaj emoționant după meci.
  • Fostul internațional de tineret nu a mai marcat înainte de accidentarea suferită în meciul Poli Iași - Dinamo, 0-1, din aprilie 2024.

Luca Mihai a marcat primul gol după un an, în prima repriză a duelului contra celor de la Universitatea Craiova, 2-1.

U Craiova - UTA Arad 1-2. Luca Mihai, mesaj emoționat la primul gol marcat după accidentarea groaznică la cap

La finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Luca Mihai a avut un mesaj emoționant după ce a trecut peste o accidentare horror în anul precedent.

Cred că Dumnezeu dă lucruri grele oamenilor puternici. Am plecat de la 14 ani de acasă în Germania. După, în Italia, pentru a-mi realiza visul.

Lupt pentru familia mea. Dedic golul tatălui meu. Doar el şi familia mea ştiu cât am suferit. Am sacrificat mii de kilometri în Italia, în Germania”, a spus Luca Mihai, la flash-interviu, potrivit orangesport.ro.

Fotbalistul a subliniat rolul important pe care îl are Adrian Mihalcea la echipă.

„Am fost răsplătiţi pentru munca noastră. Este incredibil. Am suferit foarte mult. Nu am avut foarte multe şanse de când am ajuns aici, la UTA. În fotbal este totul despre încredere, despre încrederea pe care ţi-o dă antrenorul.

«Mister» (n.r. Adrian Mihalcea) a vorbit cu mine, sunt extrem de fericit. Postul meu este de «număr 6». Încerc să construiesc, să mă arăt la primit. Mă simt cel mai bine «număr 6», a continuat internaționalul de tineret.

6 meciuri
a jucat Luca Mihai în acest sezon, în toate competițiile

Luca Mihai a fost aproape de a se retrage din fotbal

Luca Mihai a suferit o accidentare gravă, în aprilie 2024, într-un meci dintre Poli Iași și Dinamo.

Fotbalistul care evolua la acel moment pentru echipa lui Tony da Silva a fost lovit în zona capului de fundașul „câinilor” Josue Homawoo.

Luca Mihai a fost transportat de urgență la spital, unde a fost diagnosticat cu timpan spart, hematom cerebral și multiple fracturi.

Patru luni de zile nu vedeam cu ochiul drept aproape deloc. Mergeam cu mama, cu tata, de mână. Îmi venea să cad, nu auzeam bine cu urechea deloc. Am fost operat la ureche. Timpanul îl aveam spart, cu ochiul nu vedeam nimic Luca Mihai, în ianuarie 2025

Tânărul fundaș risca să nu mai poată juca fotbal, însă după ce a fost operat la ambele urechi, a reușit să se recupereze.

A revenit în activitate la Gloria Buzău, unde a jucat în sezonul anterior și, din vara acestui an, evoluează pentru UTA Arad.

150.000 de euro
este cota de piață a lui Luca Mihai, potrivit Transfermarkt

INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
INTERVIU Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, spune că vicepremierul Oana Gheorghiu nu s-a retras din Adunarea Generală a ONG-ului și crede că asta este „o incompatibilitate”
Universitatea Craiova uta arad superliga luca mihai mesaj emotionant
