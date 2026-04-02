De Zerbi a surprins din prima clipă Noul antrenor al lui Drăgușin a făcut un gest neașteptat când a semnat cu Tottenham

Roberto De Zerbi, 46 de ani, a acceptat să vină la Tottenham într-o situație critică.

Italianul are ca misiune salvarea echipei lui Radu Drăgușin, evitarea retrogradării. Dar a surprins la semnarea contractului.

Tottenham a încheiat sezonul trecut pe locul 17 în Premier League, dar nu a fost în pericol de retrogradare.

A avut 13 puncte în fața lui Leicester, prima echipă sub linia roșie.

Și, în același timp, cu Ange Postecoglou, Spurs au câștigat Europa League, un trofeu așteptat de 17 ani, unul continental de 41 de ani!

Tottenham, la un pas de retrogradare

Acum, după ce au dat afară trei antrenori, pe Postecoglou la sfârșitul sezonului trecut, pe Thomas Frank (11 februarie) și pe Igor Tudor (29 martie), londonezii sunt tot pe 17, însă într-o situație critică.

Au un singur punct peste West Ham, poziția a 18-a.

Mai sunt doar șapte etape până la finalul campionatului.

Ultimele meciuri nu sunt ușoare. Patru în deplasare, trei acasă:

Sunderland (d), Brighton (a), Wolverhampton (d), Aston Villa (d), Leeds (a), Chelsea (d), Everton (a).

De Zerbi, noul antrenor al lui Drăgușin, apropiat de Guardiola

Pe acest fond a venit Roberto De Zerbi pe White Hart Lane. A semnat un contract pe termen lung, pe cinci ani.

Antrenorul italian, 46 de ani, apropiat de Pep Guardiola, s-a despărțit la sfârșitul lunii trecute de Marseille.

Impresionase Anglia cu jocul său în cele două sezoane petrecute la Brighton, 2022-2024.

89 de meciuri a avut De Zerbi la Brighton în toate competițiile: 38 de victorii, 22 de egaluri, 29 de înfrângeri

De Zerbi se duce cu Drăgușin în liga a doua dacă retrogradează cu Tottenham

Peninsularul a surprins însă la semnarea contractului.

Mulți specialiști britanici credeau că va trece o clauză care îi permite să plece în cazul retrogradării.

Nu a făcut-o, potrivit BBC. Dacă nu va reuși să păstreze echipa în Premier, se va duce cu Tottenham în Championship!

