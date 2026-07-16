„Nu mai pot, spatele meu e distrus!” Starul lui Arsenal va lipsi o perioadă îndelungată, după ce problemele sale s-au agravat la Mondial

Problemele de spate ale francezului William Saliba (25 de ani) s-au accentuat în timpul Campionatului Mondial.

Cât va lipsi fundașul lui Arsenal de pe teren, în rândurile de mai jos.

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Saliba a jucat cu dureri cronice la spate de câteva luni, însă un apropiat al stoperului afirma săptămâna trecută că acesta „va rezista până la capăt”.

Nu a fost așa: francezul a cedat în minutul 30 al semifinalei cu Spania de la CM 2026, scor 0-2.

William Saliba va lipsi 4-5 luni

„Nu mai pot, spatele meu e distrus”, i-a șoptit Saliba partenerului său din centrul apărării, Dayot Upamecano, cu câteva secunde înainte de a fi schimbat cu Maxence Lacroix, scrie lequipe.com.

Fundașul a folosit analgezice pentru a face față durerii în ultimele săptămâni. De asemenea, nu participa niciodată la antrenamentele care aveau loc în a doua zi de după meciurile lui Arsenal sau ale „Les Bleus”.

Marți, disconfortul a apărut devreme. Deși nu s-a observat pe transmisia TV, Saliba a avut multe momente în care a încercat să se relaxeze, în special în timpul penalty-ului transformat de Oyarzabal în minutul 20.

38 de selecții a bifat William Saliba, cotat de Transfermarkt la 100 de milioane de euro, în tricoul naționalei Franței

Saliba a avut probleme similare și în finala Ligii Campionilor, când a simțit dureri după doar cinci minute de joc în fața lui PSG. Atunci, a rezistat până la final, deși s-au jucat și prelungiri.

Acum, Saliba nu va face parte din echipa Franței la meciul cu Anglia pentru locul 3, programat duminică, de la 00:00 (ora României). Ulterior, acesta va trebui să ia o decizie.

Va efectua investigații suplimentare, iar operația este scenariul cel mai probabil. Arsenal se așteaptă ca fundașul să fie indisponibil timp de 4 sau 5 luni, în funcție de tipul de tratament ales.

În absența lui Saliba, „tunarii” s-ar putea baza pe spaniolul Cristhian Mosquera (22 de ani), care a bifat mai multe minute în finalul sezonului 2025/26.

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