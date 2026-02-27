Leo Messi, atacat pe teren! FOTO. Momentul în care un fan îl ia în brațe și îl doboară. Totul a pornit de la un agent de securitate prea zelos

Lionel Messi a fost doborât la pământ de un fan și de un agent de securitate în timpul unui meci disputat joi seara, în Puerto Rico.

Inter Miami a învins formația ecuadoriană Independiente del Valle, scor 2-1, într-un amical care fusese programat inițial pentru 13 februarie, dar a fost amânat după ce Messi n-a putut juca.

Lovitura de începere a fost amânată cu o oră din cauza unor probleme cu echipamentele. Într-un final, atât Independiente del Valle, cât și Miami au jucat cu echipamente negre, ceea ce a făcut ca echipele să fie greu de diferențiat de la distanță.

Lionel Messi, placat de un suporter

În fața a 12.500 de spectatori care au umplut stadionul Estadio „Juan Ramón Loubriel”, antrenorul echipei din Miami, Javier Mascherano, a început meciul cu o formație compusă în mare parte din jucători care nu au fost titulari în meciul cu LAFC din MLS. Messi a intrat la pauză, marcând golul victoriei din penalty.

În minutul 88, mai mulți fani au năvălit pe teren din spatele porții lui Inter, unul dintre ei îndreptându-se direct spre Messi. Un agent de securitate l-a forțat pe fan să-l evite pe argentinian, dar alți doi suporteri au reușit să ajungă la Messi, cerându-i autografe și făcând selfie-uri cu el, scrie The Guardian.

În cele din urmă, primul suporter care a intrat pe teren a reușit să se îndepărteze de agentul de securitate și l-a luat în brațe pe Messi. Agentul de securitate l-a doborât pe fan la pământ, luându-l cu el și pe Messi. Uimit de incident, argentinianul s-a ridicat repede în picioare și a plecat din zonă.

Spaniolul Santiago Morales (19 ani) a marcat primul gol al echipei Inter Miami în minutul 15. Veteranul uruguayan Luis Suarez i-a pasat lui Morales, care a trecut de un fundaș și de portarul Guido Villar și a deschis scorul.

Un minut mai târziu, ecuadorianul Patrik Mercado, de la Independiente del Valle, a egalat cu un șut cu stângul înspre bara dreaptă, pe care portarul Rocco Rios Novo nu a reușit să-l controleze.

În minutul 69, Messi a marcat din penalty și a stabilit scorul final, 2-1, ridicând întregul stadion în picioare.

Motivul pentru care amicalul s-a disputat între două etape din MLS

Meciul inițial, programat să se dispute pe 13 februarie, a fost amânat după ce Messi a simțit disconfort la nivelul tendonului în timpul meciului de pregătire cu echipa ecuadoriană Barcelona SC, disputat pe 8 februarie.

Inter Miami s-a coordonat cu „promotorul evenimentului și cu guvernul din Puerto Rico” și a decis ca meciul să se joace pe 26 februarie, la cinci zile după ce Inter a fost învinsă de LAFC, scor 3-0, în primul meci din sezonul 2026 al MLS.

Inter Miami va disputa meciul cu Orlando City din etapa doi a campionatului american la mai puțin de 72 de ore după amicalul de joi.

