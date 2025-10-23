Man, în echipa etapei Prestația din meciul cu Napoli l-a propulsat printre cei mai buni din Champions League

- Dennis Man (27 de ani), atacantul celor de la PSV Eindhoven, a fost nominalizat de UEFA la premiul pentru cel mai bun jucător al etapei #3 din Liga Campionilor.
- Man a prins și echipa etapei.
Fotbalistul naționalei a reușit o evoluție de excepție pentru PSV în victoria cu Napoli, scor 6-2, reușind să înscrie o „dublă”.
Dennis Man, în echipa etapei #3 a Champions League
Grație evoluției foarte bune din meciul cu Napoli, Man a fost nominalizat pentru distincția „jucătorul etapei” alături de alți trei fotbaliști importanți.
Alături de Man, ceilalți trei jucători nominalizați au fost: Fermin Lopez (FC Barcelona), Felix Nmecha (Borussia Dortmund) și Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).
Dennis Man s-a clasat pe locul 4 la votul fanilor, câștigătorul fiind Fermin Lopez. Mijlocașul celor de la Barcelona a fost ales de către suporteri drept cel mai bun jucător al etapei, după ce a marcat trei goluri în victoria catalanilor cu Olympiacos, scor 6-1.
Clasamentul:
- #1 Fermín López
- #2 Felix Nmecha
- #3 Gorka Guruzeta
- #4 Dennis Man
Dennis Man: „De când eram copil visam să joc în astfel de meciuri”
Dennis Man a mărturisit după meci că s-a antrenat special pentru o execuție precum cea reușită în minutul 80 al partidei cu Napoli.
„M-am pregătit pentru asta la antrenamente și sunt foarte fericit că am reușit să o fac și în meci. Am mai marcat câteva (n.r. - goluri asemănătoare).
A fost o seară extraordinară, suntem foarte fericiți că am obținut cele trei puncte. Cred că le merităm și trebuie să continuăm în același ritm, să devenim tot mai buni.
Este incredibil, e ca un vis devenit realitate. De când eram copil visam să joc în astfel de meciuri și sunt foarte fericit”, a declarat fotbalistul, după meci.