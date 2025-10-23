Man, în echipa etapei Prestația din meciul cu Napoli l-a propulsat printre cei mai buni din Champions League

Dennis Man (27 de ani), atacantul celor de la PSV Eindhoven, a fost nominalizat de UEFA la premiul pentru cel mai bun jucător al etapei #3 din Liga Campionilor.

Man a prins și echipa etapei.

Fotbalistul naționalei a reușit o evoluție de excepție pentru PSV în victoria cu Napoli, scor 6-2, reușind să înscrie o „dublă”.

Dennis Man, în echipa etapei #3 a Champions League

Grație evoluției foarte bune din meciul cu Napoli, Man a fost nominalizat pentru distincția „jucătorul etapei” alături de alți trei fotbaliști importanți.

Alături de Man, ceilalți trei jucători nominalizați au fost: Fermin Lopez (FC Barcelona), Felix Nmecha (Borussia Dortmund) și Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao).

Dennis Man s-a clasat pe locul 4 la votul fanilor , câștigătorul fiind Fermin Lopez. Mijlocașul celor de la Barcelona a fost ales de către suporteri drept cel mai bun jucător al etapei, după ce a marcat trei goluri în victoria catalanilor cu Olympiacos, scor 6-1.

Clasamentul:

#1 Fermín López

#2 Felix Nmecha

#3 Gorka Guruzeta

#4 Dennis Man

Hat-trick hero Fermín wins Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Qhh0dcLS9Q — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2025

Dennis Man: „De când eram copil visam să joc în astfel de meciuri”

Dennis Man a mărturisit după meci că s-a antrenat special pentru o execuție precum cea reușită în minutul 80 al partidei cu Napoli.

„M-am pregătit pentru asta la antrenamente și sunt foarte fericit că am reușit să o fac și în meci. Am mai marcat câteva (n.r. - goluri asemănătoare).

A fost o seară extraordinară, suntem foarte fericiți că am obținut cele trei puncte. Cred că le merităm și trebuie să continuăm în același ritm, să devenim tot mai buni.

Este incredibil, e ca un vis devenit realitate. De când eram copil visam să joc în astfel de meciuri și sunt foarte fericit”, a declarat fotbalistul, după meci.

FOTO. Golul #2 marcat de Dennis Man în PSV - Napoli 6-1

