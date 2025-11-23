FCSB vrea jucător de națională! Campioana a pus ochii pe un „tricolor” în formă » Ce sumă de transfer a refuzat echipa lui în vară
Lisav Eissat alături de colegii săi de la națională FOTO: Imago
FCSB vrea jucător de națională! Campioana a pus ochii pe un „tricolor” în formă » Ce sumă de transfer a refuzat echipa lui în vară

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 22:18
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 22:44
  • Presa din Israel susține că Lisav Eissat (20 de ani) este dorit de FCSB.
  • Maccabi Haifa ar fi refuzat, în vară, o ofertă de trei ori mai mare decât cota de piață a fundașului.

Lisav Eissat a intrat în atenția cluburilor din România după ce a fost selecționat de Mircea Lucescu la prima reprezentativă a României.

Israelienii au confirmat! Lisav Eissat, pe lista unui club din România

Stoperul cu dublă naționalitate a fost tras „pe linie moartă” de Maccabi Haifa, în ultimele două meciuri din campionat fiind lăsat pe banca de rezerve.

FCSB ar dori să profite de situația delicată a lui Lisav Eissat și să îl transfere.

Jurnaliștii din Israel scriu că FCSB „va lua legătura cu Maccabi Haifa în legătură cu Lisav Eissat”, dar că echipa de pe „Sammy Ofer” nu-l va ceda ușor pe „tricolor”.

Maccabi nu se va grăbi să îl vândă pe tânărul fundaș, care a ajuns inclusiv la naționala României.

Clubul a respins o ofertă, în această vară, de la Mechelen, pentru o sumă de un milion de euro. De atunci, prețul lui Eissat a crescut semnificativ”, scrie Sport 5.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Lisav Eissat, conform Transfermarkt

Lisav Eissat putea ajunge la Dinamo: „Ne-ar fi ajutat cu regula U21

Cosmin Mihalescu, director sportiv la Dinamo, a dezvăluit că tânărul fundaș putea juca pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic în această vară.

Nu s-a putut ajunge la un acord privind suma de transfer, așa că dinamoviștii l-au transferat, în schimb, pe Nikita Stoinov, jucător provenit tot din campionatul Israelului.

„Ca să spun în premieră, Nikita Stoinov a venit pentru că nu am putut să îl aducem pe Lisav Eissat. Lisav avea avantajul foarte mare că avea pașaport românesc și ne-ar fi ajutat cu regulile de jucători U21 și jucători români”, a spus Cosmin Mihalescu, luna trecută, conform sport.ro.

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
echipa nationala a romaniei liga 1 Maccabi Haifa fcsb superliga lisav eissat
