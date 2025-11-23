Rațiu, jucătorul meciului FOTO: I-a dat pe spate pe spanioli după ce și-a reînnoit contractul:  „E  un șacal” + I-a cerut unui coleg să iasă de pe teren +12 foto
Andrei Rațiu (Foto: IMAGO)
Stranieri

Rațiu, jucătorul meciului FOTO: I-a dat pe spate pe spanioli după ce și-a reînnoit contractul: „E un șacal” + I-a cerut unui coleg să iasă de pe teren

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 17:42
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 19:03
  • Andrei Rațiu (27 de ani), fundaș dreapta al echipei Rayo Vallecano, a avut o prestație foarte bună în meciul disputat pe terenul lui Real Oviedo, scor 0-0, în etapa #13 din La Liga.
  • Fotbalistul naționalei României i-a cerut unui coechipier să iasă de pe teren în ultimele minute ale partidei. Ce s-a întâmplat în prelungiri, în rândurile de mai jos.

Duelul de pe „Tartiere” a fost primul pentru Rațiu după ce a semnat prelungirea contractului cu gruparea madrilenă.

Se tem să nu-și piardă starurile Măsura urgentă luată de cluburile din Premier League. Partenerele fotbaliștilor, nemulțumite de viața din Anglia
Citește și
Se tem să nu-și piardă starurile Măsura urgentă luată de cluburile din Premier League. Partenerele fotbaliștilor, nemulțumite de viața din Anglia
Citește mai mult
Se tem să nu-și piardă starurile Măsura urgentă luată de cluburile din Premier League. Partenerele fotbaliștilor, nemulțumite de viața din Anglia

Andrei Rațiu, cel mai bun jucător în Real Oviedo - Rayo Vallecano 0-0

Rayo Vallecano a evoluat în superioritate numerică din minutul 53, după ce Chaira, mijlocaș ofensiv al gazdelor, a fost eliminat direct.

Trupa lui Rațiu a primit un penalty în minutul 67, însă Isi Palazon nu a reușit să-l învingă de la punctul cu var pe Escandell, cel care îl ține pe Horațiu Moldovan pe banca de rezerve.

Spaniolii nu au înțeles decizia antrenorului Inigo Perez de a-l nominaliza pe Palazon ca executant. Aceștia consideră că Rațiu, care transformase o lovitură de la 11 metri în minutul 90+13 al partidei cu Hacken (2-2) din Conference League), ar fi trebuit să bată penalty-ul.

  • „Ce vede Inigo la Isi, când are jucători internaționali precum Rațiu, de Frutos și chiar Álvaro pentru a executa loviturile de la 11 metri?”
  • „Unul dintre cei mai slabi jucători din ligă a mers să execute penalty-ul… Domnul Isi Palazon este pur și simplu TERIBIL. Și încă este pe teren!!! Fără să ne gândim mai departe, îl avem pe Rațiu, care marcase deja în meciul cu Hacken”

Andrei Rațiu i-a cerut colegului să iasă de pe teren

Rațiu a ieșit în evidență și în minutul 90+2, când Pathe Ciss, coechipierul său, a fost eliminat pentru că l-ar fi lovit pe David Costas în zona gâtului înainte de executarea unui corner.

Românul i-a cerut insistent colegului său să părăsească terenul mai rapid, Rayo aflându-se în căutarea golului care ar fi putut aduce victoria, însă senegalezul a continuat să protesteze.

Reluările au demonstrat că Ciss era îndreptățit să conteste decizia, contactul fiind exagerat de fundașul celor de la Oviedo. VAR nu a intervenit.

Andrei Rațiu i-a cerut lui Pathe Ciss să iasă de pe teren (FOTO: captură video digisport.ro)
Andrei Rațiu i-a cerut lui Pathe Ciss să iasă de pe teren (FOTO: captură video digisport.ro)

Galerie foto (12 imagini)

Andrei Rațiu i-a cerut lui Pathe Ciss să iasă de pe teren (FOTO: captură video digisport.ro) Andrei Rațiu i-a cerut lui Pathe Ciss să iasă de pe teren (FOTO: captură video digisport.ro) Andrei Rațiu i-a cerut lui Pathe Ciss să iasă de pe teren (FOTO: captură video digisport.ro) Andrei Rațiu i-a cerut lui Pathe Ciss să iasă de pe teren (FOTO: captură video digisport.ro) Andrei Rațiu i-a cerut lui Pathe Ciss să iasă de pe teren (FOTO: captură video digisport.ro)
+12 Foto
labels.photo-gallery

Cele mai importante realizări ale lui Rațiu în meciul cu Real Oviedo:

  • Pase: 47/53 (reușite/încercate)
  • Driblinguri: 4/5
  • Dueluri câștigate la nivelul gazonului: 8/9
  • Deposedări: 3/3
  • Recuperări: 5
  • Intercepții: 2

Pentru prestația sa, site-ul de specialitate flashscore.com i-a acordat lui Rațiu cea mai mare notă din acest meci. Și sofascore.com l-a desemnat „jucătorul meciului” pe român, cu nota 7,7 (echipa a avut o medie de 6.85).

8,2
este nota pe care a primit-o Andrei Rațiu din partea site-ului flashscore.com pentru prestația din meciul cu Real Oviedo. Media echipei a fost 7,0

Utilizatorii platformei x.com au avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Rațiu:

  • „Dacă l-ai pune pe Thierry Rendall Correia pe umerii lui Dimitri Foulquier (n.r. fundași dreapta la Valencia) și le-ai întinde brațele cât mai sus posibil, tot nu ar ajunge la glezna lui Andrei Rațiu. Dăți-i românului banda dreaptă pe Mestalla”
  • „Nota 8,2 fiind fundaș, fără a bifa un gol sau o pasă decisivă! Andrei Rațiu este cel mai bun jucător român și cel mai în formă din ultimii 10 ani, FĂRĂ NICIUN DUBIU”
  • „Andrei Ratiu a jucat un meci excelent după ce și-a anunțat reînnoirea contractului. Pentru mine, a fost cel mai bun jucător al echipei Rayo pe stadionul Tartiere. A fost un adevărat șacal, iar statisticile o demonstrează. Rayo are un fundaș dreapta de echipă de TOP”

În urma acestui rezultat, Rayo Vallecano se află pe locul 12 în clasamentul din La Liga, cu 16 puncte după 13 etape. Espanyol, de pe 6, ultima poziție care duce în cupele europene, are 18 puncte și un meci mai puțin disputat.

De cealaltă parte, Real Oviedo e ultima, pe 20, cu doar 9 puncte.

Citește și

Real Madrid, gafă de proporții FOTO: „Los blancos” au vrut să aducă un omagiu pentru Diogo Jota și Andre Silva, însă au folosit fotografia altui jucător
Campionate
14:10
Real Madrid, gafă de proporții FOTO: „Los blancos” au vrut să aducă un omagiu pentru Diogo Jota și Andre Silva, însă au folosit fotografia altui jucător
Citește mai mult
Real Madrid, gafă de proporții FOTO: „Los blancos” au vrut să aducă un omagiu pentru Diogo Jota și Andre Silva, însă au folosit fotografia altui jucător
Ionuț Radu a oferit imaginea etapei Modul inedit în care internaționalul român a sărbătorit victoria din La Liga a celor de la Celta Vigo
Stranieri
13:29
Ionuț Radu a oferit imaginea etapei Modul inedit în care internaționalul român a sărbătorit victoria din La Liga a celor de la Celta Vigo
Citește mai mult
Ionuț Radu a oferit imaginea etapei Modul inedit în care internaționalul român a sărbătorit victoria din La Liga a celor de la Celta Vigo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
Rayo Vallecano la liga andrei ratiu Real Oviedo
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share