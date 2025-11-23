Andrei Rațiu (27 de ani), fundaș dreapta al echipei Rayo Vallecano, a avut o prestație foarte bună în meciul disputat pe terenul lui Real Oviedo, scor 0-0, în etapa #13 din La Liga.

Fotbalistul naționalei României i-a cerut unui coechipier să iasă de pe teren în ultimele minute ale partidei. Ce s-a întâmplat în prelungiri, în rândurile de mai jos.

Duelul de pe „Tartiere” a fost primul pentru Rațiu după ce a semnat prelungirea contractului cu gruparea madrilenă.

Andrei Rațiu, cel mai bun jucător în Real Oviedo - Rayo Vallecano 0-0

Rayo Vallecano a evoluat în superioritate numerică din minutul 53, după ce Chaira, mijlocaș ofensiv al gazdelor, a fost eliminat direct.

Trupa lui Rațiu a primit un penalty în minutul 67, însă Isi Palazon nu a reușit să-l învingă de la punctul cu var pe Escandell, cel care îl ține pe Horațiu Moldovan pe banca de rezerve.

Spaniolii nu au înțeles decizia antrenorului Inigo Perez de a-l nominaliza pe Palazon ca executant. Aceștia consideră că Rațiu, care transformase o lovitură de la 11 metri în minutul 90+13 al partidei cu Hacken (2-2) din Conference League), ar fi trebuit să bată penalty-ul.

„Ce vede Inigo la Isi, când are jucători internaționali precum Rațiu, de Frutos și chiar Álvaro pentru a executa loviturile de la 11 metri?”

„Unul dintre cei mai slabi jucători din ligă a mers să execute penalty-ul… Domnul Isi Palazon este pur și simplu TERIBIL. Și încă este pe teren!!! Fără să ne gândim mai departe, îl avem pe Rațiu, care marcase deja în meciul cu Hacken”

Andrei Rațiu i-a cerut colegului să iasă de pe teren

Rațiu a ieșit în evidență și în minutul 90+2, când Pathe Ciss, coechipierul său, a fost eliminat pentru că l-ar fi lovit pe David Costas în zona gâtului înainte de executarea unui corner.

Românul i-a cerut insistent colegului său să părăsească terenul mai rapid, Rayo aflându-se în căutarea golului care ar fi putut aduce victoria, însă senegalezul a continuat să protesteze.

Reluările au demonstrat că Ciss era îndreptățit să conteste decizia, contactul fiind exagerat de fundașul celor de la Oviedo. VAR nu a intervenit.

Cele mai importante realizări ale lui Rațiu în meciul cu Real Oviedo:

Pase: 47/53 (reușite/încercate)

Driblinguri: 4/5

Dueluri câștigate la nivelul gazonului: 8/9

Deposedări: 3/3

Recuperări: 5

Intercepții: 2

Pentru prestația sa, site-ul de specialitate flashscore.com i-a acordat lui Rațiu cea mai mare notă din acest meci. Și sofascore.com l-a desemnat „jucătorul meciului” pe român, cu nota 7,7 (echipa a avut o medie de 6.85).

8,2 este nota pe care a primit-o Andrei Rațiu din partea site-ului flashscore.com pentru prestația din meciul cu Real Oviedo. Media echipei a fost 7,0

Utilizatorii platformei x.com au avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Rațiu:

„Dacă l-ai pune pe Thierry Rendall Correia pe umerii lui Dimitri Foulquier (n.r. fundași dreapta la Valencia) și le-ai întinde brațele cât mai sus posibil, tot nu ar ajunge la glezna lui Andrei Rațiu. Dăți-i românului banda dreaptă pe Mestalla”

„Nota 8,2 fiind fundaș, fără a bifa un gol sau o pasă decisivă! Andrei Rațiu este cel mai bun jucător român și cel mai în formă din ultimii 10 ani, FĂRĂ NICIUN DUBIU”

„Andrei Ratiu a jucat un meci excelent după ce și-a anunțat reînnoirea contractului. Pentru mine, a fost cel mai bun jucător al echipei Rayo pe stadionul Tartiere. A fost un adevărat șacal, iar statisticile o demonstrează. Rayo are un fundaș dreapta de echipă de TOP”

În urma acestui rezultat, Rayo Vallecano se află pe locul 12 în clasamentul din La Liga, cu 16 puncte după 13 etape. Espanyol, de pe 6, ultima poziție care duce în cupele europene, are 18 puncte și un meci mai puțin disputat.

De cealaltă parte, Real Oviedo e ultima, pe 20, cu doar 9 puncte.

