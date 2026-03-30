Accidentul horror schimbă regulile? FOTO. Piloții sunt furioși după ce Oliver Bearman a pierdut controlul la peste 300 km/h: „I-am avertizat!” » Reacția FIA

După ce pilotul de Formula 1 Oliver Bearman (20 de ani) a fost implicat într-un accident produs în momentul în care circula cu peste 300 km/h în cursa de duminică din Japonia, FIA a anunțat că ia în considerare schimbarea regulamentului.

După incident, pilotul Haas a ieșit șchiopătând din monopost. La finalul cursei, Carlos Sainz Jr., care este în același timp și director al Asociației Piloților din Formula 1, a tras un semnal de alarmă cu privire la surplusurile de viteză apărute ca urmare a intrării în vigoare a noilor reguli.

FIA: „Vor avea loc întâlniri pentru a se stabili dacă sunt necesare anumite îmbunătățiri”

Ulterior, FIA a transmis că va lua în calcul schimbarea regulilor pentru evitarea unor astfel de accidente, dacă toate părțile implicate vor considera că e necesar, susținând că aceasta a fost înțelegerea inițială.

„O serie de întâlniri sunt programate în luna aprilie, pentru a evalua modul în care funcționează noile reglementări și pentru a stabili dacă sunt necesare anumite îmbunătățiri.

De la introducerea sa, regulamentul din 2026 a făcut obiectul unor discuții continue între FIA, echipe, producătorii de motoare și piloți.

Aceste reglementări includ o serie de parametri ajustabili, în special în ceea ce privește gestionarea energiei, care permit optimizarea pe baza datelor acumulate.

Poziția constantă a tuturor părților interesate a fost ca o analiză structurată să aibă loc după startul sezonului, pentru a permite colectarea și analizarea unei cantități suficiente de date.

Orice ajustări potențiale, în special cele legate de gestionarea energiei, necesită o simulare atentă și o analiză detaliată. FIA va continua să lucreze în strânsă colaborare cu toate părțile interesate pentru a asigura cel mai bun rezultat posibil pentru sport, iar siguranța va rămâne întotdeauna un element central al misiunii FIA.

Ar fi prematur să facem speculații privind potențialele modificări în acest moment. Alte actualizări vor fi comunicate la momentul potrivit”, a transmis FIA, potrivit thesun.co.uk.

Formula 1 a introdus în acest sezon o serie de reguli fără precedent, noul raport de putere fiind aproximativ 50%-50% între partea electrică și cea termică.

Acest lucru a introdus un element de gestionare a energiei în timpul curselor, echipele trebuind să găsească un echilibru între utilizarea energiei electrice și recuperarea acesteia pentru reîncărcarea bateriilor din unitatea de propulsie.

Echipele utilizează și recuperează energia în diferite porțiuni ale circuitului, creând diferențe de viteză între mașini.

Șeful echipei Haas, Ayao Komatsu, a declarat că Bearman, conștient că mașina sa era mai rapidă decât cea a lui Colapinto în acea porțiune a circuitului, se pregătea pentru o manevră de depășire și a apăsat butonul de boost pentru a beneficia de mai multă putere.

Surprins de viteza de apropiere, el a judecat greșit manevra de depășire, a adăugat Komatsu, potrivit Reuters.

Carlos Sainz: „ I-am avertizat că se va întâmpla asta!”

După cursă, Carlos Sainz, pilotul echipei Williams și director al Asociației Piloților din Formula 1, a declarat că piloții au avertizat forul de reglementare a sportului cu privire la riscul unui dezastru.

„I-am avertizat că se va întâmpla asta; astfel de viteze de apropiere și astfel de accidente erau inevitabile”, a spus el.

„Nu sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat până acum. Sperăm să găsim o soluție mai bună, care să nu genereze aceste viteze de apropiere enorme și să ofere o modalitate mai sigură de a participa la curse.

În Japonia am avut noroc că a existat o cale de evacuare. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla la Baku, în Singapore sau la Vegas (n.red. - circuite stradale) cu acest tip de viteze de apropiere și accidente lângă ziduri.”

Ce s-a întâmplat în Marele Premiu al Japoniei

În turul 22, Ollie Bearman a încercat să-l depășească pe Franco Colapinto înaintea unui viraj, însă a fost nevoit să iasă pe iarbă pentru a evita contactul cu pilotul de la Alpine.

Monopostul lui Bearman a lovit câteva panouri, a fost proiectat înapoi pe circuit, iar apoi s-a izbit puternic de parapet. Safety Car-ul și-a făcut apariția.

După accidentul care a influențat decisiv cursa, veștile despre Ollie Bearman au fost încurajatoare.

Echipa Haas a anunțat că pilotul britanic nu a suferit fracturi, chiar dacă impactul a fost unul sever.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport