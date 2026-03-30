Accidentul horror schimbă regulile? FOTO. Piloții sunt furioși după ce Oliver Bearman a pierdut controlul la peste 300 km/h: „I-am avertizat!” » Reacția FIA +24 foto
Oliver Bearman. Foto: IMAGO
Formula 1

Accidentul horror schimbă regulile? FOTO. Piloții sunt furioși după ce Oliver Bearman a pierdut controlul la peste 300 km/h: „I-am avertizat!” » Reacția FIA

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 13:10
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 14:00

După incident, pilotul Haas a ieșit șchiopătând din monopost. La finalul cursei, Carlos Sainz Jr., care este în același timp și director al Asociației Piloților din Formula 1, a tras un semnal de alarmă cu privire la surplusurile de viteză apărute ca urmare a intrării în vigoare a noilor reguli.

Citește și
„Hagi nu e cea mai bună soluție” Pițurcă, despre viitorul selecționer: „E greșit să fie privit ca un salvator” » Ce probleme ar putea întâmpina
Citește mai mult
„Hagi nu e cea mai bună soluție”  Pițurcă, despre viitorul selecționer: „E greșit să fie privit ca un salvator” » Ce probleme ar putea întâmpina

FIA: „Vor avea loc întâlniri pentru a se stabili dacă sunt necesare anumite îmbunătățiri”

Ulterior, FIA a transmis că va lua în calcul schimbarea regulilor pentru evitarea unor astfel de accidente, dacă toate părțile implicate vor considera că e necesar, susținând că aceasta a fost înțelegerea inițială.

„O serie de întâlniri sunt programate în luna aprilie, pentru a evalua modul în care funcționează noile reglementări și pentru a stabili dacă sunt necesare anumite îmbunătățiri.

De la introducerea sa, regulamentul din 2026 a făcut obiectul unor discuții continue între FIA, echipe, producătorii de motoare și piloți.

Aceste reglementări includ o serie de parametri ajustabili, în special în ceea ce privește gestionarea energiei, care permit optimizarea pe baza datelor acumulate.

Poziția constantă a tuturor părților interesate a fost ca o analiză structurată să aibă loc după startul sezonului, pentru a permite colectarea și analizarea unei cantități suficiente de date.

Orice ajustări potențiale, în special cele legate de gestionarea energiei, necesită o simulare atentă și o analiză detaliată. FIA va continua să lucreze în strânsă colaborare cu toate părțile interesate pentru a asigura cel mai bun rezultat posibil pentru sport, iar siguranța va rămâne întotdeauna un element central al misiunii FIA.

Ar fi prematur să facem speculații privind potențialele modificări în acest moment. Alte actualizări vor fi comunicate la momentul potrivit”, a transmis FIA, potrivit thesun.co.uk.

Formula 1 a introdus în acest sezon o serie de reguli fără precedent, noul raport de putere fiind aproximativ 50%-50% între partea electrică și cea termică.

Acest lucru a introdus un element de gestionare a energiei în timpul curselor, echipele trebuind să găsească un echilibru între utilizarea energiei electrice și recuperarea acesteia pentru reîncărcarea bateriilor din unitatea de propulsie.

Echipele utilizează și recuperează energia în diferite porțiuni ale circuitului, creând diferențe de viteză între mașini.

Șeful echipei Haas, Ayao Komatsu, a declarat că Bearman, conștient că mașina sa era mai rapidă decât cea a lui Colapinto în acea porțiune a circuitului, se pregătea pentru o manevră de depășire și a apăsat butonul de boost pentru a beneficia de mai multă putere.

Surprins de viteza de apropiere, el a judecat greșit manevra de depășire, a adăugat Komatsu, potrivit Reuters.

Carlos Sainz: „I-am avertizat că se va întâmpla asta!”

După cursă, Carlos Sainz, pilotul echipei Williams și director al Asociației Piloților din Formula 1, a declarat că piloții au avertizat forul de reglementare a sportului cu privire la riscul unui dezastru.

„I-am avertizat că se va întâmpla asta; astfel de viteze de apropiere și astfel de accidente erau inevitabile”, a spus el.

„Nu sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat până acum. Sperăm să găsim o soluție mai bună, care să nu genereze aceste viteze de apropiere enorme și să ofere o modalitate mai sigură de a participa la curse.

În Japonia am avut noroc că a existat o cale de evacuare. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla la Baku, în Singapore sau la Vegas (n.red. - circuite stradale) cu acest tip de viteze de apropiere și accidente lângă ziduri.”

Oliver Bearman a lovit parapetul în Marele Premiu al Japoniei, după ce a încercat să treacă de Franco Colapinto. Foto: captură f1.com
Oliver Bearman a lovit parapetul în Marele Premiu al Japoniei, după ce a încercat să treacă de Franco Colapinto. Foto: captură f1.com

Galerie foto (24 imagini)

Oliver Bearman a lovit parapetul în Marele Premiu al Japoniei, după ce a încercat să treacă de Franco Colapinto. Foto: captură f1.com Oliver Bearman a lovit parapetul în Marele Premiu al Japoniei, după ce a încercat să treacă de Franco Colapinto. Foto: captură f1.com Oliver Bearman a lovit parapetul în Marele Premiu al Japoniei, după ce a încercat să treacă de Franco Colapinto. Foto: captură f1.com Oliver Bearman a lovit parapetul în Marele Premiu al Japoniei, după ce a încercat să treacă de Franco Colapinto. Foto: captură f1.com Oliver Bearman a lovit parapetul în Marele Premiu al Japoniei, după ce a încercat să treacă de Franco Colapinto. Foto: captură f1.com
+24 Foto
Ce s-a întâmplat în Marele Premiu al Japoniei

În turul 22, Ollie Bearman a încercat să-l depășească pe Franco Colapinto înaintea unui viraj, însă a fost nevoit să iasă pe iarbă pentru a evita contactul cu pilotul de la Alpine.

Monopostul lui Bearman a lovit câteva panouri, a fost proiectat înapoi pe circuit, iar apoi s-a izbit puternic de parapet. Safety Car-ul și-a făcut apariția.

După accidentul care a influențat decisiv cursa, veștile despre Ollie Bearman au fost încurajatoare.

Echipa Haas a anunțat că pilotul britanic nu a suferit fracturi, chiar dacă impactul a fost unul sever.

Citește și

Campionatul Mondial
12:08
Kovacs, ultimul test cu Collina Românul e în fața Mondialului. Vom avea primul arbitru la CM după 40 de ani? Când anunță FIFA lista
Citește mai mult
Kovacs, ultimul test cu Collina Românul e în fața Mondialului. Vom avea primul arbitru la CM după 40 de ani? Când anunță FIFA lista
Opinii
12:01
Cătălin Tolontan Naționala „vegetală”
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Naționala „vegetală”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
Cu bombardierele în aer pe drum spre Orient, SUA au primit un refuz categoric din Italia privind utilizarea unei baze strategice
FIA formula 1 Carlos Sainz accident ollie bearman
Știrile zilei din sport
Nationala
20:51
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Citește mai mult
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Superliga
19:25
„Un efort foarte mare” Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Citește mai mult
„Un efort foarte mare”  Dinamo a aplicat pentru licența UEFA după 9 ani: „Luptăm și am făcut totul!”
Campionate
19:29
Drăgușin are antrenor Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Citește mai mult
Drăgușin are antrenor  Tottenham a anunțat cine va fi noul tehnician al echipei, după plecarea lui Igor Tudor
Superliga
19:29
Raport financiar la Dinamo Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Citește mai mult
Raport financiar la Dinamo  Clubul a publicat toate cifrele: cât s-a cheltuit pe transferuri + ce va face o diferență uriașă anul acesta
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:16
Pe bani publici, doar Steaua are interzis!  Toate echipele din play-off-ul Ligii 2 sunt dependente de fonduri de stat sau locale. Cifrele oficiale
21:08
Acționari noi la Dinamo Ce urmează pe plan financiar: „Care e strategia ta, cine ești tu?” + Ce i-a descurajat pe investitori
20:51
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
Performanță uriașă România U17 s-a calificat în premieră la Mondiale, chiar dacă a pierdut cu Italia și a ratat Euro 2026
21:46
LIVE Slovacia - România se joacă ACUM » Gazdele au deschis scorul rapid, în urma unui corner
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Top stiri
Campionate
19:41
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește mai mult
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:15
Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Citește mai mult
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
B365
30.03
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
Citește mai mult
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 2 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
31.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share