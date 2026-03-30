Victor Pițurcă. Foto: GOLAZO.ro
Nationala

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 30.03.2026, ora 12:19
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 12:19
  • Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit despre varianta ca Gică Hagi (61 de ani) să preia naționala după plecarea lui Mircea Lucescu.
  • Slovacia - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Amicalul de marți trebuia să fie ultimul pentru Lucescu, însă selecționerul a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului.

Victor Pițurcă: „Este greşită ideea ca Lucescu şi Hagi să fie priviţi ca nişte salvatori”

Fostul selecționer nu poate spune clar dacă Hagi este cea mai bună variantă pentru națională, însă consideră greșită ideea de a-l privi pe viitorul selecționer ca pe un „salvator”.

„Dacă Hagi îşi doreşte foarte mult, cred că ar fi o soluţie bună, deşi nu ştiu dacă este cea mai bună soluţie. Asta vom vedea la final.

El cunoaşte foarte bine această generaţie, ceea ce este foarte important, însă cred că este privit de jucători altfel. Adică a fost şi fotbalist mare, şi antrenor cu multe reuşite, ceea ce reprezintă atuuri importante pentru noi.

Este greşită ideea ca Lucescu şi Hagi să fie priviţi ca nişte salvatori. Orice selecţioner care vine la o echipă naţională trebuie să obţină rezultate şi nu este simplu, indiferent cum te numeşti sau ce experienţă ai avut. Trebuie să obţii rezultate”, a spus Piţurcă, potrivit as.ro.

FOTO. Turcia - România 1-0, în semifinala barajului pentru CM 2026

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (77 imagini)

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+77 Foto
labels.photo-gallery

Cât despre un posibil contract pe termen lung între FRF și viitorul selecționer, Pițurcă a transmis:

„Am auzit că FRF ar vrea să facă un contract cu Hagi pe 10 ani, poate chiar pe 20, dar nu ştiu dacă rezultatele îi vor permite să rămână în funcţie. Depinde de el. Dacă ar avea contract, ar trebui să ducă lucrurile la bun sfârşit. Rezultatele contează foarte mult, pentru că psihic este foarte greu.

Cine a fost Hagi ca jucător şi să pierzi anumite meciuri… Ştiţi cum sunt românii, suntem foarte mari judecători. Stăm şi îi criticăm pe cei care vor să facă ceva. Ar fi foarte greu, dar eu cred că Hagi ar fi o alternativă foarte bună”.

echipa nationala a romaniei victor piturca mircea lucescu selectioner gica hagi
Top stiri
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Superliga
18:15
Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Citește mai mult
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Diverse
10:00
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
Citește mai mult
Bölöni îl susține pe Viktor Orban VIDEO. Antrenorul este implicat în campania UDMR pentru alegerile din Ungaria
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
B365
30.03
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
Citește mai mult
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 2 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
31.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share