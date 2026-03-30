Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit despre varianta ca Gică Hagi (61 de ani) să preia naționala după plecarea lui Mircea Lucescu.

Amicalul de marți trebuia să fie ultimul pentru Lucescu, însă selecționerul a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului.

Victor Pițurcă: „Este greşită ideea ca Lucescu şi Hagi să fie priviţi ca nişte salvatori"

Fostul selecționer nu poate spune clar dacă Hagi este cea mai bună variantă pentru națională, însă consideră greșită ideea de a-l privi pe viitorul selecționer ca pe un „salvator”.

„Dacă Hagi îşi doreşte foarte mult, cred că ar fi o soluţie bună, deşi nu ştiu dacă este cea mai bună soluţie. Asta vom vedea la final.

El cunoaşte foarte bine această generaţie, ceea ce este foarte important, însă cred că este privit de jucători altfel. Adică a fost şi fotbalist mare, şi antrenor cu multe reuşite, ceea ce reprezintă atuuri importante pentru noi.

Este greşită ideea ca Lucescu şi Hagi să fie priviţi ca nişte salvatori. Orice selecţioner care vine la o echipă naţională trebuie să obţină rezultate şi nu este simplu, indiferent cum te numeşti sau ce experienţă ai avut. Trebuie să obţii rezultate”, a spus Piţurcă, potrivit as.ro.

Cât despre un posibil contract pe termen lung între FRF și viitorul selecționer, Pițurcă a transmis:

„Am auzit că FRF ar vrea să facă un contract cu Hagi pe 10 ani, poate chiar pe 20, dar nu ştiu dacă rezultatele îi vor permite să rămână în funcţie. Depinde de el. Dacă ar avea contract, ar trebui să ducă lucrurile la bun sfârşit. Rezultatele contează foarte mult, pentru că psihic este foarte greu.

Cine a fost Hagi ca jucător şi să pierzi anumite meciuri… Ştiţi cum sunt românii, suntem foarte mari judecători. Stăm şi îi criticăm pe cei care vor să facă ceva. Ar fi foarte greu, dar eu cred că Hagi ar fi o alternativă foarte bună”.

