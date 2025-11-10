„Țin cu FCSB” Luca Stancu se declară  fan al campioanei, după ce i-a dat gol: „Orice jucător din România își dorește să joace acolo” +66 foto
Luca Stancu FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Țin cu FCSB” Luca Stancu se declară fan al campioanei, după ce i-a dat gol: „Orice jucător din România își dorește să joace acolo”

alt-text Ștefan Ogrezeanu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 10.11.2025, ora 00:10
  • HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Luca Stancu (20 de ani), marcatorul golului trei al formației sibiene, a vorbit despre cele întâmplate, la finalul partidei.

Tânărul fundaș a dezvăluit că este fan FCSB din copilărie.

Man continuă forma bună  Jucătorul naționalei a dat o nouă pasă de gol în Olanda » PSV și-a zdrobit adversarul 
Citește și
Man continuă forma bună Jucătorul naționalei a dat o nouă pasă de gol în Olanda » PSV și-a zdrobit adversarul
Citește mai mult
Man continuă forma bună  Jucătorul naționalei a dat o nouă pasă de gol în Olanda » PSV și-a zdrobit adversarul 

HERMANNSTADT - FCSB. Luca Stancu a declarat că este fanul campioanei

„Este greu. Este al doilea meci din acest campionat în care pierdem puncte în ultimele minute cu FCSB-ul. Spun eu că puteam face mai mult, să luăm cele trei puncte, dar suntem mulțumiți și cu un punct.

Sunt primul meu gol în Liga 1 și primul assist. Mă bucur foarte mult în seara asta, dar de mâine revenim la muncă.

Din România țin cu FCSB. (n.r. despre jucătorul favorit) Constantin Budescu. Orice jucător din România își dorește să joace la FCSB, dar aștept, nu se știe niciodată.

Momentan eu sunt aici, mă simt foarte bine și încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Îmi doresc să câștigăm fiecare meci, să luăm cât mai multe puncte și să ajungem cât mai sus în campionat”, a declarat Luca Stancu.

Marius Măldărășanu, despre Luca Stancu: „Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ”

Tehnicianul formației sibiene a vorbit despre tânărul jucător, cel pe care îl consideră cel mai bun „under” din echipa sa:

„Cu Stancu am început sezonul, el a fost under-ul numărul unu al nostru, apoi a prins puțin trac. Mă bucur pentru el că s-a bucurat foarte bine.

Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ pentru că și a greșit, dar la jucătorii tineri se mai iartă. Azi am văzut o unitate a grupului și mă bucur că am marcat goluri”.

Hermannstadt - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpeg
Hermannstadt - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpeg

Galerie foto (66 imagini)

Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci
+66 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO Golul lui Politic salvează un punct în prelungiri pentru FCSB, cu penultima clasată

Citește și

Chivu e lider în Serie A Inter a învins Lazio cu 2-0 și românul profită de pasul greșit al campioanei Napoli
Stranieri
23:59
Chivu e lider în Serie A Inter a învins Lazio cu 2-0 și românul profită de pasul greșit al campioanei Napoli
Citește mai mult
Chivu e lider în Serie A Inter a învins Lazio cu 2-0 și românul profită de pasul greșit al campioanei Napoli
„Echipa nu joacă nimic”  Patronul FCSB, la finalul meciului cu Hermannstadt: „Sezonul e compromis”
Superliga
23:50
„Echipa nu joacă nimic” Patronul FCSB, la finalul meciului cu Hermannstadt: „Sezonul e compromis”
Citește mai mult
„Echipa nu joacă nimic”  Patronul FCSB, la finalul meciului cu Hermannstadt: „Sezonul e compromis”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
liga 1 fcsb afc hermannstadt luca stancu
Știrile zilei din sport
 „Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Superliga
09.11
„Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Citește mai mult
 „Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
Superliga
09.11
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
Citește mai mult
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Superliga
09.11
„Pe drumul meu” Mesajul dinamovistului Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Citește mai mult
„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Campionate
09.11
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Citește mai mult
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:33
Dan Udrea Argumentul șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
Dan Udrea Argumentul șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
15:46
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”
14:40
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit  variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”
13:26
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Top stiri din sport
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
Superliga
09.11
„Rezultat mincinos” Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
Citește mai mult
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
T&acirc;rnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
Superliga
09.11
Târnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
Citește mai mult
T&acirc;rnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
Superliga
09.11
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
Citește mai mult
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”
Superliga
09.11
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”
Citește mai mult
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 20 rapid 7 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share