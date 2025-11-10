„Țin cu FCSB” Luca Stancu se declară fan al campioanei, după ce i-a dat gol: „Orice jucător din România își dorește să joace acolo”

HERMANNSTADT - FCSB 3-3. Luca Stancu (20 de ani), marcatorul golului trei al formației sibiene, a vorbit despre cele întâmplate, la finalul partidei.

Tânărul fundaș a dezvăluit că este fan FCSB din copilărie.

„Este greu. Este al doilea meci din acest campionat în care pierdem puncte în ultimele minute cu FCSB-ul. Spun eu că puteam face mai mult, să luăm cele trei puncte, dar suntem mulțumiți și cu un punct.

Sunt primul meu gol în Liga 1 și primul assist. Mă bucur foarte mult în seara asta, dar de mâine revenim la muncă.

Din România țin cu FCSB. (n.r. despre jucătorul favorit) Constantin Budescu. Orice jucător din România își dorește să joace la FCSB, dar aștept, nu se știe niciodată.

Momentan eu sunt aici, mă simt foarte bine și încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Îmi doresc să câștigăm fiecare meci, să luăm cât mai multe puncte și să ajungem cât mai sus în campionat”, a declarat Luca Stancu.

Marius Măldărășanu, despre Luca Stancu: „Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ”

Tehnicianul formației sibiene a vorbit despre tânărul jucător, cel pe care îl consideră cel mai bun „under” din echipa sa:

„Cu Stancu am început sezonul, el a fost under-ul numărul unu al nostru, apoi a prins puțin trac. Mă bucur pentru el că s-a bucurat foarte bine.

Trebuie să rămână cu picioarele pe pământ pentru că și a greșit, dar la jucătorii tineri se mai iartă. Azi am văzut o unitate a grupului și mă bucur că am marcat goluri”.

