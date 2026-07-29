Roberto Mancini (61 de ani) a susținut prima conferință de presă, după ce a fost numit din nou selecționer al Italiei, unde a participat alături de Claudio Ranieri, numit în funcția de director tehnic al Federației Italiene.

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Tehnicianul a vorbit despre decizia luată în 2023, când a părăsit naționala Italiei și a acceptat oferta de a prelua reprezentativa Arabiei Saudite.

Roberto Mancini: „Am greșit și îmi pare rău”

În august 2023, Mancini părăsea Squadra Azzurra după un mandat de 5 ani și semna cu selecționata Arabiei Saudite, decizie pe care acum o regretă profund.

„Am greșit și îmi pare rău. Soarta îmi oferă șansa să mă revanșez: e ca atunci când pierzi femeia vieții tale”, a declarat Mancini la conferință, potrivit gazzetta.it.

În cadrul conferinței, noul selecționer a vorbit și despre obiectivele pe care și le-a setat.

„Aș vrea să câștig un trofeu important, poate chiar două. Mi-ar plăcea să construiesc un proiect cu naționala. Și să rămân și după expirarea contractului meu, dacă este posibil.

Echipele de tineret ar trebui să joace toate după același sistem de joc, începând cu Under 18. Pentru mine, jucătorii buni pot fi lansați deja la 18 ani și, de aceea, ar fi mai bine să avem o identitate tactică comună”

Cred că avem jucători puternici și tineri. Îi vom avea pe Bonucci și Chiellini, care vor fi un punct de sprijin pentru băieți. Când am început, 90% dintre jurnaliști ne considerau pierduți. Pentru ei, eram pe locul șapte în Europa. Aici, situația este similară.

Apoi am rămas neînvinși timp de trei ani și am câștigat Campionatul European. Dacă Italia s-ar califica la Cupa Mondială, așa cum ar fi normal, ar fi întotdeauna o echipă cu șanse la titlu, chiar dacă nu s-ar număra printre favorite.

Vrem să devenim o echipă de neînvins. Acum ne vom pregăti pentru Campionatul European și apoi ne vom gândi la Cupa Mondială”, a mai spus Mancini.

Cât despre partidele din Liga Națiunilor, programate în această toamnă, selecționerul Italiei a transmis:

Va fi o grupă dificilă, dar vrem să fie la fel și pentru adversarii noștri. Abia așteptăm să ne măsurăm forțele cu celelalte echipe. Roberto Mancini, selecționer Italia

Belgia, Turcia și Franța vor fi adversarele Italiei în următoarea ediție a Ligi Națiunilor.

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