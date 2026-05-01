„Trebuie să murim pe teren” Roberto de Zerbi, mesaj războinic înaintea unui nou meci crucial pentru echipa lui Radu Drăgușin: „Nu am retrogradat încă!”

Roberto De Zerbi (46 de ani), antrenorul celor de la Tottenham, a avut un mesaj războinic înaintea partidei cu Aston Villa.

Tottenham tremură pentru supraviețuirea în Premier League. Cu 4 etape înaintea finalului de sezon, Radu Drăgușin &co. se află pe locul 18, cu 34 de puncte, două în spatele celor de la West Ham United, prima echipă aflată sub linie.

Roberto de Zerbi, mesaj războinic înaintea unui nou meci crucial pentru Tottenham: „Nu am retrogradat încă”

După victoria de runda trecută, 1-0 pe terenul lui Wolves, pentru Spurs urmează un nou meci crucial. Echipa antrenată de Roberto de Zerbi se va deplasa pe terenul celor de la Aston Villa.

Londonezii pleacă cu șansa a doua, iar misiunea a devenit mult mai dificilă după accidentările lui Dominic Solanke și Xavi Simons. În urmă cu trei etape, Tottenham l-a pierdut și pe Cristian Romero.

Cu toate acestea, tehnicianul italian al „Lilywhites” își dorește să pună capăt vocilor negative din jurul echipei.

„Am auzit la TV că este imposibil să rămânem în prima ligă. Toată lumea plânge, spune că am retrogradat. Încă nu.

Trebuie să murim pe teren, iar ca să murim pe teren înseamnă să pierdem meciul. Înainte să pierdem meciul, trebuie să jucăm și trebuie să luptăm.

Avem cu două puncte mai puțin decât West Ham și ei au un meci dificil de jucat (n.r. cu Brentford)

Nu este cel mai bun moment pentru noi. Este un moment dificil și complicat.

Cei care pierd plâng, cei care pierd gândesc negativ. Nu vreau ca oamenii apropiați mie să plângă sau să gândească diferit de mine.

Cea mai importantă provocare acum este să reducem la tăcere vocea din noi, din interiorul jucătorilor, al staff-ului și al fanilor.

Această voce produce gânduri negative și spune că suntem ghinioniști, că avem prea multe accidentări.

Stafful nostru medical nu este suficient de bun, gazonul de pe stadion și de pe terenul de antrenament nu sunt bune, este imposibil să câștigăm două sau trei meciuri la rând, pentru că nu am câștigat prea multe meciuri în 2026...

Mergem să jucăm împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din Premier League în acest moment. Am un mare respect pentru Unai Emery ca antrenor, dar dacă Tottenham câștigă pe Villa Park nu este un miracol.

Poate că pierdem, dar avem calitatea necesară pentru a câștiga acest meci și nu ar fi un miracol.

Trebuie să fim optimiști și să ne simțim norocoși, pentru că jucăm la un club mare.

Dacă Solanke și Simons sunt accidentați, putem juca cu Kolo Muani, Tel, Richarlison și nu sunt jucători mai slabi. Sunt diferiți prin caracteristici, dar jucători foarte buni”, a declarat De Zerbi, citat de skysport.com.

Programul din ultimele etape:

TOTTENHAM WEST HAM Aston Villa (D) Brentford (D) Leeds (A) Arsenal (A) Chelsea (D) Newcastle (D) Everton (A) Leeds (A)

1976-1977 este ultimul sezon la finele căruia Tottenham a retrogradat din prima ligă engleză

