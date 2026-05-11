Apel către statul român Componentele echipei de tenis de masă își cer drepturile financiare, după bronzul obținut la Mondial: „De doi ani, nimic"
Echipa feminină de tenis de masă a României/ Foto: Facebook @FRTM
Apel către statul român Componentele echipei de tenis de masă își cer drepturile financiare, după bronzul obținut la Mondial: „De doi ani, nimic"

alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 11:46
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 17:07

Echipa feminină de tenis de masă a României a revenit în țară azi-noapte, în jurul orei 01:00.

Sportivele au fost aplaude la scenă deschisă încă din avion și primite cu flori pe aeroport, pentru performanța uriașă reușită la Londra.

Bernadette Szocs: „Ar fi frumos să primim banii, sunt foarte mulți”

În ciuda performanțelor de nivel mondial, sportivele se confruntă cu dificultăți din punct de vedere financiar.

Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au tras un semnal de alarmă, susținând că statul român nu a mai recompensat reușitele sportivelor de aproximativ doi ani.

„Ar fi frumos [să primim banii], sunt foarte mulți bani de luat, dar nu mai vreau să comentez. Am spus-o și după Campionatul Național, nu am nimic de adăugat. Am spus-o o dată, cred că s-a înțeles foarte bine.

53.550 de lei,
puțin peste 10.000 de euro, este suma pe care o acordă ANS sportivilor medaliați cu bronz la Campionatele Mondiale de seniori

Așteptăm premierile. Muncim, dar o facem și din plăcere. Iubesc ceea ce fac și nu aș da pentru nimic tenisul de masă. Vreau să menționez și clubul meu, care m-a susținut de fiecare dată. Chiar avem pregătirea necesară pentru sportul de performanță”, a declarat Bernadette Szocs, potrivit Sports Net.

Rezultatele au fost și vin în continuare, însă recompensa încă n-a venit și s-ar putea să se piardă și motivația din cauza asta, că nu primim recompensă și nu suntem apreciate. Andreea Dragoman

Elizabeta Samara: „Și plăcerea se cam duce”

Veterana echipei a fost cea mai vocală în ceea ce privește dificultățile financiare.

„Motivația aceea vine și puțin financiar, pentru că asta este munca noastră de zi cu zi, și da, de doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere.

Noi câștigăm, stăm în sală cu orele, ne accidentăm, ne refacem. E nevoie și de sprijin financiar, pentru că altfel joci de plăcere, dar și plăcerea aceea se cam duce.

Cel puțin la mine, pentru că nu mai sunt tânără, aș mai vrea să mai joc încă doi ani, dar foamea trece prin stomac”, a declarat Elizabeta Samara (37 de ani).

Prima medalie mondială pe echipe după bronzul din 2000

Este prima medalie mondială pe echipe obținută de România după bronzul cucerit în 2000, la Kuala Lumpur, de generația formată din Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonela Manac și Mihaela Șteff.

La 26 de ani distanță, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia au readus România pe podiumul mondial și au reconfirmat statutul țării noastre ca una dintre marile puteri tradiționale ale tenisului de masă feminin.

Clasamentul all-time al medaliilor la Campionatul Mondial pe echipe feminin

Grație acestui nou bronz, România își consolidează locul al treilea în clasamentul all-time al medaliilor obținute la Campionatele Mondiale pe echipe la feminin, fiind devansată doar de China și Japonia.

China

  • 24 aur (1965, '75, '77, '79, '81, '83, '85, '87, '89, '93, '95, '97, 2000, '01, '04, '06, '08, '12, '14, '16, '18, '22, '24, '26)
  • 5 argint (1961, '71, '73, '91, 2010)
  • 3 bronz (1957, '59, '63)

Japonia

  • 8 aur (1952, '54, '57, '59, '61, '63, '67, '71)
  • 9 argint (1955, '65, '83, 2014, '16, '18, '22, '24, '26)
  • 10 bronz (1956, '69, '73, '75, '79, 2001, '04, '06, '08, '10)

România

  • 5 aur (1950, '51, '53, '55, '56)
  • 4 argint (1952, '57, '63, '69)
  • 5 bronz (1939, '48, '61, 2000, 2026)

