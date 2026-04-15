 „Sunt dezamăgit de Barça” Fostul fundaș al catalanilor nu-l înțelege pe Hansi Flick: „Își asumă riscuri jucând așa”
alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 21:04
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 21:04
  • Samuel Umtiti (32 de ani), fostul fundaș de la FC Barcelona, i-a criticat dur pe catalani, după eliminarea din Liga Campionilor.
  • Barcelona a părăsit Liga după ce a fost învinsă de Atletico Madrid în sferturi, scor 2-3 la general.

Francezul a criticat modul în care Barcelona face faza de apărare și a vorbit și despre cartonașele roșii încasate de catalani.

Samuel Umtiti: „Sunt dezamăgit de această echipă”

După eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor, Samuel Umtiti a criticat sistemul folosit de Hansi Flick:

„Toată lumea credea că Barça o va învinge ușor pe Atlético. Sunt încă dezamăgit de această echipă, mai ales de jocul liniei lor defensive, pentru că au primit două cartonașe roșii în două meciuri.

Intră în bucluc și aproape întotdeauna ajung la fel. Îți dai seama că, da, își asumă riscuri jucând cu o linie defensivă foarte sus, dar apoi vezi că de fiecare dată când există un atac din partea adversă, ei întârzie, iar fiecare întârziere îi costă scump și se termină cu un cartonaș roșu. Așa ceva nu se poate întâmpla.

Asta îi pune într-o poziție dificilă. Dacă ambele meciuri ar fi fost jucate unsprezece contra unsprezece, Barça ar fi câștigat ambele meciuri, așa că sunt puțin dezamăgit.

Atletico este o echipă foarte solidă. Au o echipă foarte bună pe care nu am apreciat-o suficient anul acesta, pentru că în Spania le respectăm întotdeauna mai mult pe Real Madrid și Barça”, a declarat Umtiti, potrivit marca.com.

Barça a jucat groaznic, a jucat din nou în zece oameni și a fost eliminată încă o dată. Am văzut același scenariu ca în prima manșă și e clar că trebuie luate decizii pentru viitor. Samuel Umtiti

Alături de gruparea catalană, Umtiti a câștigat șapte trofee: două campionate, trei cupe și două supercupe.

În tricoul blaugrana, francezul a jucat 133 de meciuri, în perioada 2016-2023.

Cine este Samuel Umtiti

Fostul fundaș francez s-a retras din fotbal în septembrie 2025, după o scurtă aventură la Lille, în țara sa natală, acolo unde a jucat doar 13 meciuri în doi ani, în toate competițiile.

Anterior, acesta mai evoluase la Lecce, acolo a fost împrumutat de Barcelona. În tricoul grupării italiene, Umtiti a jucat 25 de meciuri, în sezonul 2022/2023.

Acesta s-a confruntat cu mai multe probleme medicale în ultimii ani, inclusiv cu depresia, așa cum chiar acesta declara după retragerea din fotbal.

La Barcelona, Umtiti a avut doar două sezoane bune, 2016/2017 și 2017/2018. A urmat apoi un regres vizibil pentru fotbalistul care a câștigat Mondialul alături de Franța în 2018.

După primele sezoane în tricoul catalanilor, atunci când era jucător de bază pe Camp Nou, Umtiti a evoluat sporadic pentru Barcelona, adunând cel mai mult 18 meciuri, în stagiunea 2019/2020.

