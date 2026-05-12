Doncic a luat o decizie dificilă Starul celor de la LA Lakers nu va juca pentru Slovenia în această vară » Care este motivul
Luka Doncic. Foto: Imago
Baschet

Ionuț Cojocaru
Publicat: 12.05.2026, ora 17:44
Actualizat: 12.05.2026, ora 17:44
  • Luka Doncic (27 de ani), baschetbalistul celor de la LA Lakers, nu va juca pentru naționala Sloveniei în această vară.
  • Starul sloven a explicat că vrea să petreacă mai mult timp alături de cele două fiice ale sale, pe fondul disputei juridice privind custodia cu fosta logodnică, Anamaria Goltes.

Sportivul și-a anunțat decizia printr-o postare publicată pe Instagram. Doncic a explicat că a fost pus în situația de a alege între participarea la pregătirile și meciurile Sloveniei și timpul petrecut alături de copiii săi.

Luka Doncicnu va juca pentru Slovenia în această vară

Doncic a precizat că încearcă să obțină custodia comună a celor două fiice, Gabriela și Olivia, și că responsabilitățile de tată au prioritate în acest moment.

„Îmi iubesc fiicele mai mult decât orice, iar ele vor fi întotdeauna pe primul loc în viața mea. În timp ce continui demersurile pentru obținerea custodiei comune, am fost nevoit să iau o decizie dificilă: să călătoresc și să joc pentru naționala Sloveniei sau să fiu alături de fiicele mele în această vară.

Din păcate, în ultimele opt luni, mi-a fost extrem de greu să le văd”, a notat acesta, pe rețelele de socializare.

El a adăugat că decizia de a nu reprezenta Slovenia în această vară a fost una dificilă.

Am dat totul pentru a reprezenta Slovenia și sunt dezamăgit că nu voi putea juca pentru țara mea în această vară. Însă, în acest moment, fiicele mele și responsabilitățile pe care le am ca tată sunt prioritatea mea. Luka Doncic, LA Lakers

Doncic este implicat într-un litigiu complicat cu Anamaria Goltes, fosta sa logodnică. Goltes a depus în California o cerere pentru pensie alimentară și plata onorariilor avocaților.

Doncic contestă însă jurisdicția cazului, susținând că nici fosta sa parteneră, nici copiii nu ar avea reședința în California, ci în Slovenia.

Sportivul ar prefera ca disputa să fie judecată în Slovenia, țara natală a celor doi, unde a deschis deja un proces legat de custodia copiilor.

2023
a fost anul în care Doncic și Goltes, care se cunosc încă din copilărie, s-au logodit. În martie 2026, baschetbalistul a confirmat despărțirea de fosta sa logodnică

Los Angeles Lakers au fost eliminați recent din play-off-ul NBA de Oklahoma City Thunder, scor 4-0 la general, în semifinalele Conferinței de Vest.

În plus, jucătorul s-a confruntat și cu probleme medicale, fiind indisponibil în ultima perioadă din cauza unei accidentări la ischiogambieri, conform dailymail.com.

