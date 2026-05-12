„Ambiția și visurile nu au termen de expirare” Sorana Cîrstea vrea în finala de la Roma: „Am o pasiune imensă pentru tenis! Sper să continui”

Sorana Cîrstea (36 de ani, #21 WTA) a oferit o primă reacție după calificarea în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma.

În sferturile de finală, sportiva originară din Târgoviște a trecut în minimum de seturi de Jelena Ostapenko (28 de ani, #29 WTA), scor 6-1, 7-6 (0), la capătul unui meci, care a durat o oră și 33 de minute.

Sorana Cîrstea vrea în finala de la Roma: „Sper să continui”

La finalul partidei, Sori a avut cuvinte de laudă pentru adversara sa. Cîrstea a dezvăluit secretul succesului și s-a arătat încrezătoare înaintea partidei din „careul de ași”.

„Jelena este o adversară foarte puternică, foarte dificilă. Nu îți dă ritm deloc.

Știam că, dacă vreau să câștig astăzi, trebuie să fiu agresivă, șireată. Dar, repet, la acest nivel, trebuie să ai de toate. Trebuie să fii capabil să joci agresiv, să te aperi, să alergi, să servești, să returnezi. Nu prea merge fără toate astea.

Sunt foarte, foarte fericită că am ajuns în semifinale și sper să continui”, a spus Cîrstea.

Am spus întotdeauna că ambiția și visurile nu au termen de expirare. Cred că toată lumea își dă seama că iubesc la nebunie acest sport. Am o pasiune imensă pentru el. Faptul că joc aici și că am ajuns în semifinalele de la Roma este absolut incredibil! Sunt foarte recunoscătoare acestui sport. Până acum, mă bucur din plin de săptămâna petrecută la Roma. Sorana Cîrstea

Ulterior, Sorana a fost provocată să spună și câteva cuvinte în italiană.

„Grazie a tutti, io parlo spagnolo. Ci vediamo domani (n.r. Vă mulțumesc tuturor, eu vorbesc spaniolă. Ne vedem mâine)”.

289.115 de euro a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în semifinale

Sorana Cîrstea va da în semifinale peste câștigătoarea meciului dintre Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) și Mirra Andreeva (19 ani, #7 WTA), care va avea loc astăzi, de la ora 20:00.

Grație acestui rezultat, românca și-a egalat performanța reușită în 2013. Sorana a revenit pe locul 21 mondial, cea mai bună clasare în cariera ei. Cu o victorie în semifinale, aceasta poate intra în top 20!

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA. Apoi, n-a exclus să revină asupra deciziei, dacă va fi în formă.

