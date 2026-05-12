„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko

Adrian Cruciat, antrenorul Soranei Cîrstea (36 de ani, #21 WTA) , a vorbit despre victoria obținută de româncă în fața Jelenei Ostapenko (28 de ani, #29 WTA) , scor 6-1, 7-6.

, a vorbit despre victoria obținută de româncă în fața Jelenei , scor 6-1, 7-6. Cîrstea s-a calificat, astfel, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma.

Adrian Cruciat, despre victoria Soranei: „Nu ne gândim foarte mult la rezultate”

Adrian Cruciat e mulțumit de faptul că Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului, aflându-se printre cele mai bune jucătoare ale lumii.

„Nu e niciun secret, dimpotrivă, succesul ei sau progresul din acest sezon se datorează faptului că în fiecare zi încercăm să muncim, atât în zilele de antrenament, cât și în cele de meci.

Nu ne gândim foarte mult la rezultate și e un lucru mai greu de făcut decât pare. Sorana a reușit asta în acest an și lucrurile bune se adună. Asta se vede și în evoluția ei din teren.

Dacă ne uităm la ce a rămas pe tablou, sunt toate jucătoare de top 10, cele mai bune. Toate câștigătoare de Grand Slam.

Și toate își doresc să prindă o formă bună înainte de Roland Garros. Mă bucur că a reușit și Sorana să se strecoare printre ele, cu toate că a fost un parcurs foarte greu ”, a declarat Adrian Cruciat la Digi Sport.

Antrenorul Soranei Cîrstea a lăudat și jocul Jelenei Ostapenko.

„Ostapenko e o jucătoare care atacă la risc și, atunci când o întâlnești în sferturi, ea are deja un ritm și o anumită încredere și o acomodare cu suprafața și condiția de joc. Și este, clar, mult mai periculoasă decât atunci când joci cu ea în primele tururi.

Am pregătit bine acest scenariu în care Ostapenko poate juca extraordinar 2 sau 3 game-uri, iar Sorana a știut ce are de făcut în acel moment. Și mai mult decât a reușit să și facă lucrurile pregătite dinainte”.

Sorana Cîrstea va da în semifinale peste câștigătoarea meciului dintre Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) și Mirra Andreeva (19 ani, #7 WTA), care va avea loc astăzi, de la ora 20:00.

Grație acestui rezultat, Sorana Cîrstea și-a egalat performanța reușită în 2013. Românca a revenit pe locul 21 mondial, cea mai bună clasare în cariera ei. Cu o victorie în semifinale, aceasta poate intra în top 20!

289.115 de euro a primit Sorana Cîrstea pentru calificarea în semifinale

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA. Apoi, n-a exclus să revină asupra deciziei, dacă va fi în formă.

