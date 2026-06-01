Drăgușin, despre Hagi Fundașul lui Tottenham, primele impresii despre noul selecționer: „E foarte implicat, cere foarte mult de la noi” +10 foto
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 20:16
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 20:16
  • Radu Drăgușin (24 de ani), internaționalul român de la Tottenham, a vorbit despre meciul amical cu Georgia.
  • Georgia - România se joacă marți, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Fotbalistul a transmis că venirea lui Hagi ca selecționer a adus energie nouă în vestiar, dar și cerințe noi pentru jucători.

Radu Drăgușin, despre primele zile cu Hagi selecționer: „A venit cu un entuziasm foarte mare”

Drăgușin a subliniat că noul selecționer este foarte implicat la antrenamente și încearcă să transmită rapid propriile idei echipei.

„Mister a venit cu un entuziasm foarte mare. Este un antrenor care pune foarte mult suflet, este foarte implicat în timpul antrenamentelor și, în același timp, cere foarte mult de la noi.

Noi trebuie să fim foarte deschiși și să încercăm să asimilăm cât mai repede toate informațiile pe care ni le oferă. Fiecare antrenor are personalitatea sa, are ideile sale și fiecare aduce câte ceva nou în interiorul echipei.

Ne-a cerut să jucăm cu responsabilitate, să jucăm cu onoare pentru echipa națională, pentru că indiferent dacă jucăm meciuri oficiale sau amicale, îți reprezinți în continuare țara, reprezinți poporul și asta este cel mai important”.

România încearcă să își reconstruiască parcursul după ratarea calificării la Campionatul Mondial.

Da, doare în continuare că nu suntem și noi acolo, mai ales în următoarea perioadă, când urmează să înceapă meciurile, dar este un nou început, un nou ciclu.

Privim spre următoarele obiective, care sunt Liga Națiunilor și calificările următoare la viitoarele turnee finale”, a afirmat internaționalul român.

Radu Drăgușin, mesaj pentru suporteri după ratarea Mondialului: „Trebuie să o privim ca pe un nou început”

Vedeta Georgiei, Kvaratskhelia, este absentă de la amicalul Georgia - România, după ce a câștigat Liga Campionilor cu PSG, 4-3 la loviturile de departajare cu Arsenal, după ce s-a încheiat 1-1 la finalul prelungirilor.

„Da, am auzit că Kvaratskhelia nu va fi aici. Evident, tocmai a jucat finala Ligii Campionilor, așa că eu cred că și-a câștigat câteva zile libere înainte să se alăture echipei.

Am făcut o analiză despre jocul Georgiei, să vedem cum joacă, cum fac presing, cum le place să construiască fazele, dar cred că este mai important să fim concentrați pe jocul nostru, să încercăm să învățăm cât mai repede ideile noului antrenor, noile tactici”, a mai spus fotbalistul.

11 meciuri
a jucat Radu Drăgușin la Tottenham în acest sezon, fiind titular în doar 6 dintre acestea, după lunga perioadă de recuperare cauzată de ruptura ligamentului încrucișat

La final, Radu Drăgușin le-a transmis un mesaj suporterilor, cărora le-a cerut să rămână alături de echipa națională și în această nouă etapă.

„Mesajul meu pentru fani este să aibă în continuare încredere în noi, să ne susțină în continuare, pentru că noi o simțim, ne ajută foarte mult și, cum am spus, am simțit dezamăgirea lor, pentru că noi am fost primii care ne-am simțit dezamăgiți.

Trebuie să o privim ca pe un nou început și avem nevoie de toți, atât de noi, cât și de ei, și trebuie să mergem în continuare pentru România, să facem prestații cât mai bune peste tot”.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

PORTARI

  • Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

  • Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș au rămas la Mogoșoaia.

Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe „tricolori” și pentru a le asigura un proces optim de pregătire, scrie frf.ro.

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

