Cupa României a ajuns la Sibiu FOTO. Imagini spectaculoase cu trofeul, cu o zi înainte de finala dintre U Cluj și Craiova

Trofeul Cupei României a ajuns la Sibiu, acolo unde se va disputa finala competiției, între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.

Meciul se va juca miercuri, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Finala Cupei României va fi arbitrată de Marian Barbu, care va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica și Marius Badea, în timp ce arbitru de rezervă va fi Ionuț Coza.

În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Cristina Trandafir. Observatorul brigăzii de arbitri va fi Adrian Comănescu.

FOTO. Trofeul Cupei României a ajuns la Sibiu

Cu o zi înainte de disputarea finalei Cupei, trofeul a fost fotografiat în mai multe zone din Sibiu.

„Trofeul Cupei României Betano a ajuns la Sibiu și, înainte de stadion, a poposit în Centrul Istoric și la Muzeul Astra, oferind imagini spectaculoase în culorile celor două finaliste.

O fuziune perfectă între fotbal, tradiție și patrimoniul istoric arhitectural național”, a notat pagina oficială de Facebook a Cupei României.

Ambele echipe s-au calificat în finală după loviturile de departajare.

Universitatea Craiova a trecut de Dinamo, scor 1-1 după timpul regulamentar și prelungiri, 4-1 la penalty-uri, în timp ce Universitatea Cluj a eliminat-o pe FC Argeș, scor 1-1, 5-4 la loviturile de departajare.

Finala Cupei vine într-un moment important pentru ambele formații. Pe lângă lupta pentru trofeu, U Cluj și Universitatea Craiova sunt implicate și în cursa pentru titlu în Superliga.

În acest moment, cele două echipe sunt despărțite de un singur punct, cu două etape rămase de disputat.

U Cluj a câștigat Cupa doar în 1965, cu toate că a mai disputat alte cinci finale, în 1934, 1942, 1949, 2015 și 2023!

De partea cealaltă, oltenii se mândresc, pe bună dreptate, cu nu mai puțin de 7 trofee adjudecate, pe firul timpului din 1977, 1978, 1981, 1983 și continuând după Revoluție cu 1991, 2018 și 2021. În plus, două alte finale disputate: 1975 și 1985, conform cuparomaniei.frf.ro.

