Mamadou Thiam a transmis un mesaj de încredere la conferința de presă dinaintea confruntării cu Steaua Roșie.

Fotbalistul adus de Gigi Becali de la U Cluj e convins că FCSB poate pleca cu toate punctele de la Belgrad.

„Muncim din greu pentru a fi pregătiți să câștigăm acest meci cu Steaua Roșie. Cred că este cel mai mare club din Serbia și sunt convins că atmosfera va fi frumoasă.

Ca fotbalist e ceva deosebit să joci astfel de meciuri pe astfel de stadioane. Sperăm să câștigăm”, a declarat Thiam.

“Nu contează absențele”

Vârful, care s-a alăturat echipei în vară de la U Cluj, a transmis că echipa are resursele necesare pentru a compensa absențele din lot.

„Avem un lot suficient de bun, putem să înlocuim absențele. Chiar nu cred că aici contează dacă lipsește cineva. Cred că putem câștiga aici, avem forța necesară”, a adăugat atacantul.

„Abia aștept să văd atmosfera de mâine, cred că va fi una nebună. Avem nevoie de toate cele 3 puncte pentru a păstra șanse la calificarea în faza următoare.

În fiecare meci am șansa să demonstrez, nu doar în Europa League, sper ca mâine să reușesc să fac un meci bun”, a mai spus Thiam.

Cernat și-a intrat în rol

FCSB a efectuat miercuri seară antrenamentul oficial pe arena Stadionul Rajko Mitic, cunoscută ca Marakana, unde roș-albaștrii au arătat mult optimism. Totul parcă în ciuda parcursului foarte slab din campionatul intern.

Elias Charalambous a fost într-o dispoziție excelentă, a jonglat cu mingea și a glumit cu jucătorii, întreținând o atmosferă relaxată în grup.

Partea de exerciții a fost coordonată de Mihai Pintilii, dar doar după încălzirea condusă de preparatorul fizic Thomas Neubert. La prima deplasare europeană în calitate de director sportiv, în staff s-a aflat și Florin Cernat, prezent pe teren alături de cei din stafful FCSB.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport