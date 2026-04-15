Închisoare cu suspendare Fost internațional român,  condamnat după ce a fost prins de două ori la volan fără permis. Mai este acuzat pentru un accident rutier

În paralel, acesta mai este judecat într-un alt dosar penal, în care este acuzat că ar fi lovit un tânăr cu mașina și ar fi părăsit locul accidentului.

Fostul internațional Daniel Chiriță (51 de ani) a fost condamnat la 1 an de închisoare cu suspendare, de Judecătoria Ploiești, într-un dosar penal care vizează conducerea unui autovehicul fără permis, după ce a fost prins de două ori la volan cu dreptul de a conduce suspendat.

Instanța a stabilit că fostul fundaș, cu trofee câștigate la Petrolul și Rapid, a comis două infracțiuni distincte, în 13 septembrie 2022 și 19 iunie 2023.

În primul caz, Chiriță a fost surprins de camerele de supraveghere conducând în zona unei stații OMV din Ploiești, deși avea permisul suspendat. Ulterior, în 2023, a fost oprit în trafic de polițiști, care au constatat aceeași situație.

În fața instanței, fostul fotbalist și-a recunoscut faptele, iar procesul s-a desfășurat în procedură simplificată.

Detalii despre pedeapsă

Judecătorii au stabilit câte 9 luni de închisoare pentru fiecare faptă. În urma contopirii pedepselor, a rezultat pedeapsa finală de 1 an de închisoare.

Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani, timp în care Chiriță trebuie să respecte mai multe obligații, inclusiv:

să se prezinte la Serviciul de Probațiune;

să anunțe schimbările de domiciliu sau loc de muncă;

să participe la programe de reintegrare socială;

să presteze 80 de zile de muncă în folosul comunității.

De asemenea, Daniel Chiriță trebuie să plătească 1.000 de lei cheltuieli judiciare.

Instanța a ținut cont de faptul că fostul fotbalist a avut o atitudine sinceră și nu are antecedente penale, dar a subliniat că acesta a încălcat în mod repetat legea, deși știa că are permisul suspendat.

Mai are un proces penal pe rol: părăsirea locului accidentului

Problemele juridice ale lui Daniel Chiriță nu se opresc aici. Fostul internațional este implicat într-un alt dosar penal, aflat în curs de judecată, care are ca obiect părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Conform documentelor, urmărirea penală a fost inițiată în 2022, iar dosarul a fost trimis în judecată pe 12 mai 2025. Potrivit rechizitoriului Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, Daniel Chiriță ar fi părăsit locul unui accident rutier fără încuviințarea poliției.

Daniel Chiriță nu recunoaște faptele din al doilea dosar

Dosarul se află în prezent pe rolul instanței, în faza de judecată, iar procedurile se desfășoară separat de condamnarea recentă primită de Daniel Chiriță pentru conducere cu permisul suspendat.

Fostul internațional este acuzat că ar fi lovit cu mașina un tânăr și că ar fi părăsit locul accidentului. Daniel Chiriță nu recunoaște aceste acuzații și a optat ca procesul să se desfășoare prin administrarea probelor și audierea martorilor.

„Băiatul s-a lovit de mașina mea, s-a speriat și a fugit. Eu am rămas acolo”

Contactat de GOLAZO.ro, la începutul lunii martie, Daniel Chiriță a povestit versiunea sa despre incidentul pentru care este judecat. El susține că evenimentul datează din 2022 și a avut loc în timp ce mergea la o benzinărie din Ploiești, situată pe strada Mărășești.

„Mergeam să alimentez, mai aveam vreo 50 de metri până la pompă, încetinisem, eram aproape oprit, pentru că se intră pe o stradă îngustă.

Un băiat de 20-21 de ani a alergat printre mașini și s-a lovit de mașina mea, în lateral. S-a ridicat și a fugit. Eu m-am oprit, n-am fugit”, a precizat Daniel Chiriță.

Acesta susține că tânărul respectiv a declarat ulterior la dosar că s-a speriat și a fugit acasă, informându-și mătușa despre incident.

„Singura problemă este că n-am sunat la 112. N-am știut procedura”

„Avea o contuzie la mână și, după trei luni, probabil influențat de cineva, a obținut un certificat medico-legal care atestă patru zile de îngrijiri medicale. Din 2022 stau în anchete”, a adaugat fostul fotbalist.

Daniel Chiriță a mai precizat: „Sunt martori care au văzut ce s-a întâmplat. Singura problemă este că n-am sunat la 112. N-am știut procedura.

Băiatul n-a pățit nimic, n-a avut nevoie de îngrijiri medicale. După 30 de minute a venit Poliția. Am fost la spital, mi-a luat sânge, n-am avut nimic.

Și băiatul a fost dus la spital, nici el n-a avut nimic. N-a avut nevoie de îngrijiri medicale, n-a avut absolut nimic”.

„ Le-am făcut plângere penală polițiștilor”

Fostul fotbalist mai reclamă că polițiștii au consemnat eronat în procesul-verbal că a sosit ambulanța la fața locului, pentru a-l duce la spital pe tânărul implicat în incident.

„Le-am făcut plângere penală polițiștilor. Ei au scris că a venit Salvarea și că a ridicat băiatul de acolo. Lucru care nu este adevărat.

Martorii care au fost prezenți au declarat că n-a fost nicio Salvare și că eu m-am oprit. Asta e”, concluzionează fostul fotbalist.

„Daniel Chiriță susține că procesul urmărește doar partea financiară: „În 2022 mi-a cerut bani”

Daniel Chiriță consideră că persoana considerată vătmată urmărește, de fapt, doar latura financiară. „În 2022 mi-a cerut bani”, a precizat fostul fotbalist pentru GOLAZO.ro.

În acest sens, avocatul său a cerut ca în dosar să fie depusă o înregistrare audio „pentru a se dovedi că scopul urmării penale este acela de a obține bani de la inculpat, acesta fiind o persoană de notorietate, fiind fost fotbalist la naționala României”.

Daniel Chiriță are două selecții la prima reprezentativă, ambele bifate în 1994, sub comanda lui Anghel Iordănescu.

Instanța a respins solicitarea privind administrarea acestei probe, apreciind că nu este relevantă pentru soluționarea cauzei, având în vedere că obiectul dosarului îl constituie infracțiunea de părăsire a locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.

Judecătorii au menționat: „Apărătorul ales al inculpatului susține că acest dosar stagnează din anul 2022, iar singura culpă a inculpatului este că s-a dus să își ia telefonul”.

Daniel Chiriță a cerut audierea polițiștilor: „P rocesul-verbal relevă o situație mincinoasă”

Pe lângă martorii citați, Daniel Chiriță, prin avocat, a solicitat, de asemenea, audierea agenților de poliție.

„Apărătorul ales al inculpatului, având cuvântul, susține că nu sunt întrunite elementele constitutive ale prezentei infracțiuni. Că persoana acroșată a suferit 4-5 zile de îngrijiri medicale la 3 luni după producerea accidentului.

Apreciază că procesul-verbal relevă o situație mincinoasă.

Susține că certificatul medico-legal a fost obținut la 2 luni de la producerea incidentului. Învederează că în certificatul medico-legal se menționează că persoana acroșată nu a prezentat nicio leziune”, a reținut instanța.

