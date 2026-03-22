Man. City - Arsenal 2-0 Trupa lui Guardiola a câștigat Cupa Ligii Angliei » O'Reilly, eroul improbabil al „cetățenilor”

Manchester City a câștigat Cupa Ligii Angliei după ce a învins Arsenal în finală, scor 2-0.

Nico O'Reilly (21 de ani), cu o „dublă”, a fost eroul „cetățenilor”.

Eliminată de Real Madrid încă din optimile Ligii Campionilor, Manchester City și-a revenit rapid și a reușit să cucerească primul trofeu al sezonului în Anglia.

Prima repriză a duelului de pe Wembley a fost una săracă în ocazii.

Singura fază periculoasă la cele două porți s-a petrecut în minutul 7, când James Trafford (23 de ani), goalkeeperul de Cupă al „cetățenilor, s-a evidențiat în fața lui Havertz și Saka.

După reluarea jocului, City a început să conteze și ea în ofensivă și a reușit să dea lovitura la primul șut pe poartă.

O'Reilly a profitat de o eroare uriașă a lui Kepa, care a scăpat mingea la o centrare de pe partea dreaptă a lui Cherki, și a împins-o în poartă cu capul, după ce i-a luat excelent fața lui Zubimendi. Era minutul 60.

Cinci minute mai târziu, fundașul dreapta și-a trecut în cont „dubla”. A marcat tot cu capul, după o centrare a lui Nunes.

Nu s-a mai întâmplat nimic notabil până la final, iar Manchester City a reușit să cucerească primul ei trofeul al Cupei Ligii Angliei din sezonul 2020/2021.

9 Cupe ale Ligii Angliei are Manchester City în palmares: (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2026)

Arsenal va avea șansa să-și ia revanșa pe 19 aprilie, când cele două se vor întâlni pe Etihad, într-un duel care ar putea fi decisiv pentru titlu, în Premier League.

În acest moment, „tunarii” sunt lideri, cu 70 de puncte, la 9 față de City, dar gruparea lui Guardiola are un meci mai puțin disputat.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport