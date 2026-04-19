Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs +15 foto
City - Arsenal/ Foto: IMAGO
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs

alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 21:47
  • Manchester City a învins Arsenal, scor 2-1, în derby-ul etapei #33 din Premier League, iar lupta la titlu se anunță una palpitantă.
  • „Cetățenii” s-au apropiat la 3 puncte de echipa antrenate de Mikel Arteta (44 de ani), cu un meci în minus.

Rayan Cherki și-a continuat recitalul din meciul cu Chelsea (3-0). Autor a două pase decisive în partida de pe Stamford Bridge, francezul și-a trecut acum și numele pe tabela marcatorilor.

Fostul jucător al celor de la Lyon a profitat de o minge recuperată de Nunes, a pătruns impetuos în careu, a driblat un adversar și l-a învins pe Raya cu un șut la firul ierbii. Era minutul 16.

Chivu, aproape să scrie istorie Antrenorul român poate atinge la Inter o performanță din urmă cu 88 de ani
Chivu, aproape să scrie istorie  Antrenorul român poate atinge la Inter o performanță  din urmă cu 88 de ani

Donnarumma a comis-o, Guardiola s-a luat cu mâinile de cap

Bucuria „cetățenilor” a durat doar două minute. Nunes a aruncat de la margine direct în direcția lui Donnarumma.

Portarul italian a preluat balonul cu piciorul stâng, iar în momentul în care a vrut să degajeze, Kai Havertz a reușit să pună o contră, iar mingea s-a dus direct în poarta lui City.

City - Arsenal, gafa lui Donnarumma Captura X (7).jpg
City - Arsenal, gafa lui Donnarumma Captura X (7).jpg

City - Arsenal, gafa lui Donnarumma Captura X (1).jpg City - Arsenal, gafa lui Donnarumma Captura X (2).jpg City - Arsenal, gafa lui Donnarumma Captura X (3).jpg City - Arsenal, gafa lui Donnarumma Captura X (4).jpg City - Arsenal, gafa lui Donnarumma Captura X (5).jpg
labels.photo-gallery

Imediat după gafa colosală a lui Donnarumma, Pep Guardiola s-a luat cu mâinile de cap și s-a așezat pe bancă.

Erling Haaland, decisiv pentru City

În minutul 61, Eberechi Eze a avut șansa de a-i duce pe „tunari” în avantaj, dar șutul său de la marginea careului a lovit doar stâlpul porții lui Donnarumma.

Patru minute mai târziu a venit rândul lui Haaland să iasă la rampă. Atacantul norvegian a fost la locul potrivit în momentul potrivit.

Donnarumma a repus lung până la  O'Reilly, care a accelerat în flancul stâng și a centrat în mijlocul careului. Rodri a ratat întâlnirea cu mingea, dar, pe fază, Haaland a punctat din alunecare.

Nu s-a mai întâmplat nimic până la final, iar City a obținut o nouă victorie importantă în lupta pentru titlu.

În schimb, criza continuă pentru Arsenal, care are două înfrângeri consecutive. Etapa trecută, „tunarii” au fost învinși pe teren propriu, scor 1-2, de Bournemouth.

Luptă încinsă la titlu în Premier League

Dacă Manchester City își câștigă toate meciurile rămase, ar termina campionatul cu 85 de puncte. Același lucru se poate întâmpla și în cazul lui Arsenal.

În Premier League, criteriile de departajare sunt în următoarea ordine: golaveraj, goluri marcate, rezultate directe. Astfel, fiecare gol ar putea fi decisiv!

În acest moment, Arsenal are un golaveraj de +37, în timp ce „cetățenii” au+36.

Programul din ultimele etape:

ARSENALMAN. CITY*
Newcastle (A)Burnley (D)
Fulham (A)Everton (D)
West Ham(D)Brentford (A)
Burnley(A)Bournemouth(D)
Crystal Palace (D)Aston Villa (A)

*În afară de cele cinci meciuri, City mai are de disputat și restanța cu Crystal Palace din etapa #27. Partida a fost amânată, deoarece gruparea de pe Etihad a avut de disputat finala Cupei Ligii Angliei.

Decizie în cazul lui Pușcaș Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
PAOK, de nerecunoscut Înfrângere drastică în derby-ul cu AEK Atena » Momente emoționante pentru Răzvan Lucescu
PAOK, de nerecunoscut  Înfrângere drastică în derby-ul cu AEK Atena » Momente emoționante pentru Răzvan Lucescu

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Rasism în Bănie FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Rasism în Bănie  FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Decizie în cazul lui Pușcaș Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova:  „Vor juca cei care pot alerga!”
„Principalul obiectiv”  Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
„S-a văzut cu ochiul liber”  Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
 U Craiova o egalează pe U Cluj   VIDEO. Golul care a decis  derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
