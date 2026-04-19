Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs

Manchester City a învins Arsenal, scor 2-1, în derby-ul etapei #33 din Premier League, iar lupta la titlu se anunță una palpitantă.

„Cetățenii” s-au apropiat la 3 puncte de echipa antrenate de Mikel Arteta (44 de ani), cu un meci în minus.

Rayan Cherki și-a continuat recitalul din meciul cu Chelsea (3-0). Autor a două pase decisive în partida de pe Stamford Bridge, francezul și-a trecut acum și numele pe tabela marcatorilor.

Fostul jucător al celor de la Lyon a profitat de o minge recuperată de Nunes, a pătruns impetuos în careu, a driblat un adversar și l-a învins pe Raya cu un șut la firul ierbii. Era minutul 16.

Donnarumma a comis-o , Guardiola s-a luat cu mâinile de cap

Bucuria „cetățenilor” a durat doar două minute. Nunes a aruncat de la margine direct în direcția lui Donnarumma.

Portarul italian a preluat balonul cu piciorul stâng, iar în momentul în care a vrut să degajeze, Kai Havertz a reușit să pună o contră, iar mingea s-a dus direct în poarta lui City.

Imediat după gafa colosală a lui Donnarumma, Pep Guardiola s-a luat cu mâinile de cap și s-a așezat pe bancă.

Pep Guardiola was in genuine disbelief after Gianluigi Donnarumma's 𝐡𝐨𝐰𝐥𝐞𝐫 gifted Kai Havertz the equaliser for Arsenal 🤯



Erling Haaland, decisiv pentru City

În minutul 61, Eberechi Eze a avut șansa de a-i duce pe „tunari” în avantaj, dar șutul său de la marginea careului a lovit doar stâlpul porții lui Donnarumma.

Patru minute mai târziu a venit rândul lui Haaland să iasă la rampă. Atacantul norvegian a fost la locul potrivit în momentul potrivit.

Donnarumma a repus lung până la O'Reilly, care a accelerat în flancul stâng și a centrat în mijlocul careului. Rodri a ratat întâlnirea cu mingea, dar, pe fază, Haaland a punctat din alunecare.

Nu s-a mai întâmplat nimic până la final, iar City a obținut o nouă victorie importantă în lupta pentru titlu.

În schimb, criza continuă pentru Arsenal, care are două înfrângeri consecutive. Etapa trecută, „tunarii” au fost învinși pe teren propriu, scor 1-2, de Bournemouth.

Luptă încinsă la titlu în Premier League

Dacă Manchester City își câștigă toate meciurile rămase, ar termina campionatul cu 85 de puncte. Același lucru se poate întâmpla și în cazul lui Arsenal.

În Premier League, criteriile de departajare sunt în următoarea ordine: golaveraj, goluri marcate, rezultate directe. Astfel, fiecare gol ar putea fi decisiv!

În acest moment, Arsenal are un golaveraj de +37, în timp ce „cetățenii” au+36.

Programul din ultimele etape:

ARSENAL MAN. CITY* Newcastle (A) Burnley (D) Fulham (A) Everton (D) West Ham(D) Brentford (A) Burnley(A) Bournemouth(D) Crystal Palace (D) Aston Villa (A)

*În afară de cele cinci meciuri, City mai are de disputat și restanța cu Crystal Palace din etapa #27. Partida a fost amânată, deoarece gruparea de pe Etihad a avut de disputat finala Cupei Ligii Angliei.

